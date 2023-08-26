Если не проводить активных действий, Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь, - Буданов

У Российской Федерации достаточно только человеческого ресурса. Враг может держать оборону в оккупации хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова "Радио Свобода".

"Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве", - заявил Буданов.

По словам руководителя ГУР, Российская Федерация исчерпала свой ресурс, в связи с чем вынуждена выпрашивать запасы у третьих стран. В частности, дефицит ресурсов он объяснил тем, что за последние 30 лет после распада Советского Союза страна-террорист никоим образом их не пополняла.

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"За последние годы Россия была второй-третьей страной по экспорту. В то же время у нее еще был и черный экспорт. В черный экспорт шло гораздо больше, чем в белый", - отметил руководитель ГУР.

После начала полномасштабного вторжения Россия и Украина "встретили" войну с тем, что было. Уже полгода спустя россияне начали ездить в Иран, Африку, Кубу, поскольку их объем промышленности был уничтожен, а темпы производства не удовлетворяли потребности.

В то же время, человеческого ресурса в России достаточно, чтобы обороняться во временно оккупированных территориях Украины "хоть всю жизнь", если украинская сторона не будет проводить активных действий.

"Держать в обороне (временно оккупированные территории, - ред.) могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь", - отметил Буданов.

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