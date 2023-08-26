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Джонсон: Что бы ни случилось с самолетом Пригожина, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство Евгения Пригожина не могло произойти без указания президента РФ Владимира Путина, а потому показывает, что договариваться с ним не имеет смысла.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон написал в своей последней колонке для таблоида Daily Mail.

Экс-премьер Британии отмечает: что бы ни произошло с самолетом, на котором был Пригожин, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина.

"Путин показал себя гангстером, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим вагнеровцам взята просто со страниц "Крестного отца" .... Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью", – пишет Джонсон.

Он объясняет, что именно такое открытое желание российского президента бросить вызов США способствует его популярности в скептически настроенных к Западу государствах.

Читайте также: За ликвидацией Пригожина может стоять причастный к отравлению Скрипалей, - британские СМИ

"Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, и что он не будет с вами и не доведет дело до конца", – предостерегает британский политик.

Джонсон добавляет, что союзникам Украины не стоит зацикливаться на судьбе Путина, а продолжать поддержку государства, которое он решил захватить.

"К счастью, есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на этот падающий самолет, все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны как-то поощрить украинцев обменять землю на мир", – подчеркнул он.

Читайте также: В США считают, что самолет Пригожина могли сбить ракетой класса "земля-воздух" с территории РФ, - Reuters

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Читайте также: Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

Автор: 

самолет (3588) Джонсон_Борис (504) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+10
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26.08.2023 17:00
+9
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26.08.2023 16:53
+9
Яценюк був не менш притомним премʼєром. І на відміну від стабільної ВБ він керував країною, яка була на краю прірви.
Подивіться навкруги - чи багато наріду зараз каже йому "дякую"?
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26.08.2023 17:54
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Правила форума Совет форумчан
Что-то много внимания этой болотной хтони
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26.08.2023 16:43 Ответить
Все правильно.
Дофіга "миротворців" камлають про пєрєговори з Ху-йлом.
А тут, на прикладі дирявого повара, добре видно чого варті ху-лячі гарантії і чесне слово....
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26.08.2023 16:58 Ответить
зараз по засрашці зносять хрести вагнерам, спалюють все, щоб жодної згадки про них не було
співпадіння ?
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26.08.2023 16:44 Ответить
Так потом будут так же относиться к "героям сво". "Ветераны" двух чеченских войн сидят тихо и даже не отсвечивают
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26.08.2023 16:49 Ответить
діда Джо вже сказав, що літак було знищєно.
яким саме чином - ракета, вибухівка чи сам губошлеп вирішив покерувати і взяв штурвал на себе - зараз встановлюється розвідкою.
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26.08.2023 16:49 Ответить
Pandamonium ☕
@RudijLis
Бал сатани під час війни. Вчора на марафоні Зьо вручав премію Національна легенда, були всі придворні, Могилевська шуткувала, хряк і скумбрія ржали, вдова і пуштун торгували лицем, Бєдняков розповідав про Маріуполь
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26.08.2023 16:51 Ответить
Що за "вдова"?
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26.08.2023 17:00 Ответить
Це не мій допис. Я не знаю. Фоток багато присутніх ще є
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26.08.2023 19:31 Ответить
Така собі "Аліна Михайлова"
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26.08.2023 20:05 Ответить
Он вона, ліворуч трохи вище Бєднякова
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26.08.2023 20:06 Ответить
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26.08.2023 16:53 Ответить
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26.08.2023 17:00 Ответить
все що звістно до сіх - літак летів в своєму ешелоні,
це сама безпекова фаза польоту - не зліт і не посадка...
авіатори пьють кофе, керує автопілот.
на такій фазі польоту літаки самі не руйнуються і крила в них не відпадають.
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26.08.2023 17:03 Ответить
Джонсон таки один з найрозумніших дядьків у світовій політиці. На два порядки мудріший дядька Джо.
А от чого він бритам не підійшов - х/з...
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26.08.2023 17:04 Ответить
у вас мірякла є по порядках хто за кого розумніший?
може дасте на день, а то в мене тут сусід під сумнівом,
вас нагадує - хочу заміряти порядок.
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26.08.2023 17:11 Ответить
*мірялка
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26.08.2023 17:12 Ответить
Я зрозумів. На жаль немає.
Все на суб'єктивних відчуттях...
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26.08.2023 17:13 Ответить
от і в мене все на них...
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26.08.2023 17:18 Ответить
Цей найрозумніший дядька - один із організаторів брексіту, на якому ВБ і її громадяни втратили десятки якшо не сотні міліардів одразу і ще стільки ж в перспективі. Я добре памʼятаю як сотні контор валили з ВБ разом з робітниками, коли стався брексіт, шоб залишитися в ЄС. Багато з них валили в НЛ, бо тут всі розмовляють англійською і до дому недалеко. Заразом ввалили ринок нерухомості в Нідерландах.
Які бенефіти отримала ВБ від цього? ХЗ. Я не можу сказати (хоча звісно це ще не означає шо їх нема). В рамках ЄС вони були повністю самостійні, не в шенгені, зі своєю валютою.
Так шо то історія розсудить, був Джонсон провидцем чи чуваком, який наробив співітчизникам проблем заради своїх політичних амбіцій.
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26.08.2023 17:51 Ответить
Воно то так.
Тільки не забуваємо що виходили брити з ЕС де головну скрипку дуділа фрау Меркель, а на пдітацьовці гуляли саркозі і берлусконі.
Тоді картинка трошки по-іншому виглядає, нє?
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26.08.2023 18:01 Ответить
У ВБ в ЄС було виняткове становище. І, наскільки я знаю, клали брити з пробором і на фрау і на мсьє і навіть на генацвалє (чи як там називався той бєрлусконі). ВБ це вам була не Польша(не в образу полякам).
На момент виходу фунт просів на третину. Тобто всі заощадження в фунтах всіх англійців (шотландців, вельсців і північних ірландців) в один момент подешевшали на 30%.
Наріду звалило звідти стільки, шо реально не було кому працювати на місцях. Не тільки кваліфікованих, але і простих робітників. І це не кацапська пропаганда, читав в місцевих новинах. Зараз воно все звичайно трохи встаканилося, але всеодно я не знаю відповіді на питання "нахіба все це було?".
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26.08.2023 18:09 Ответить
А, і найголовніше в цій історії. Пригадайте хто приймав остаточне рішення в питанні брексіту. Це рішення приймав не референдумі глибинний британській нарід, якому декілька років по телевізєру вливали "досить годувати нахлібників з ЄС". Нічо не нагадує?
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26.08.2023 18:53 Ответить
Цей дядько може й організатор брекзіту, а чию волю він виконував?! Мудрого британського наріду, що дружно проголосував за вихід з ЄС!
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26.08.2023 20:12 Ответить
Нє, так воно не працює. Поки дорослі дядьки не розказали британцям, шо вони годують ЄС, нарід сидів на сраці рівно. Вони стартували і підтримували цей процес. А потім нарід побіг і наголосував.
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26.08.2023 22:29 Ответить
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26.08.2023 17:21 Ответить
Притомний дядько . Може його нам в ''прем'єри'', може хоч трохи ладу наведе!
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26.08.2023 17:24 Ответить
Яценюк був не менш притомним премʼєром. І на відміну від стабільної ВБ він керував країною, яка була на краю прірви.
Подивіться навкруги - чи багато наріду зараз каже йому "дякую"?
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26.08.2023 17:54 Ответить
а яка куча зеленого лайна навколо пастора?
в годину безвластя за вуха витягнув країну.
ми нічого не пом'ятаємо і щє менше розуміємо...
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26.08.2023 19:24 Ответить
+100500
хоча на Пастора всеж таки побоюються вякати. Мабудь фотожаби, де він в крові і з ножем, вплинули.
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26.08.2023 22:30 Ответить
А якщо все ж таки без відому пуйла, то історія виглядає ще цікавішою.
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26.08.2023 19:18 Ответить
Нарешті...Не аби хто сказав "ймовірної".
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26.08.2023 21:30 Ответить
 
 