Джонсон: Что бы ни случилось с самолетом Пригожина, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство Евгения Пригожина не могло произойти без указания президента РФ Владимира Путина, а потому показывает, что договариваться с ним не имеет смысла.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон написал в своей последней колонке для таблоида Daily Mail.
Экс-премьер Британии отмечает: что бы ни произошло с самолетом, на котором был Пригожин, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина.
"Путин показал себя гангстером, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим вагнеровцам взята просто со страниц "Крестного отца" .... Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью", – пишет Джонсон.
Он объясняет, что именно такое открытое желание российского президента бросить вызов США способствует его популярности в скептически настроенных к Западу государствах.
"Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, и что он не будет с вами и не доведет дело до конца", – предостерегает британский политик.
Джонсон добавляет, что союзникам Украины не стоит зацикливаться на судьбе Путина, а продолжать поддержку государства, которое он решил захватить.
"К счастью, есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на этот падающий самолет, все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны как-то поощрить украинцев обменять землю на мир", – подчеркнул он.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дофіга "миротворців" камлають про пєрєговори з Ху-йлом.
А тут, на прикладі дирявого повара, добре видно чого варті ху-лячі гарантії і чесне слово....
співпадіння ?
яким саме чином - ракета, вибухівка чи сам губошлеп вирішив покерувати і взяв штурвал на себе - зараз встановлюється розвідкою.
@RudijLis
Бал сатани під час війни. Вчора на марафоні Зьо вручав премію Національна легенда, були всі придворні, Могилевська шуткувала, хряк і скумбрія ржали, вдова і пуштун торгували лицем, Бєдняков розповідав про Маріуполь
це сама безпекова фаза польоту - не зліт і не посадка...
авіатори пьють кофе, керує автопілот.
на такій фазі польоту літаки самі не руйнуються і крила в них не відпадають.
А от чого він бритам не підійшов - х/з...
може дасте на день, а то в мене тут сусід під сумнівом,
вас нагадує - хочу заміряти порядок.
Все на суб'єктивних відчуттях...
Які бенефіти отримала ВБ від цього? ХЗ. Я не можу сказати (хоча звісно це ще не означає шо їх нема). В рамках ЄС вони були повністю самостійні, не в шенгені, зі своєю валютою.
Так шо то історія розсудить, був Джонсон провидцем чи чуваком, який наробив співітчизникам проблем заради своїх політичних амбіцій.
Тільки не забуваємо що виходили брити з ЕС де головну скрипку дуділа фрау Меркель, а на пдітацьовці гуляли саркозі і берлусконі.
Тоді картинка трошки по-іншому виглядає, нє?
На момент виходу фунт просів на третину. Тобто всі заощадження в фунтах всіх англійців (шотландців, вельсців і північних ірландців) в один момент подешевшали на 30%.
Наріду звалило звідти стільки, шо реально не було кому працювати на місцях. Не тільки кваліфікованих, але і простих робітників. І це не кацапська пропаганда, читав в місцевих новинах. Зараз воно все звичайно трохи встаканилося, але всеодно я не знаю відповіді на питання "нахіба все це було?".
Подивіться навкруги - чи багато наріду зараз каже йому "дякую"?
в годину безвластя за вуха витягнув країну.
ми нічого не пом'ятаємо і щє менше розуміємо...
хоча на Пастора всеж таки побоюються вякати. Мабудь фотожаби, де він в крові і з ножем, вплинули.