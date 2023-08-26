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Новости Агрессия России против Украины
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В течение суток на Таврическом направлении уничтожены 93 оккупанта, 19 единиц военной техники и 5 складов боеприпасов, - Тарнавский

війна,зсу

На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего за прошедшие сутки враг 27 раз атаковал украинские позиции и произвел 731 обстрел, нанес 2 ракетных и 24 авиаудара.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневые задачи.

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"За последние сутки потери врага составили 309 человек (безвозвратные – 93, раненые – 208, плен – 8).

Уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 танка, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО.

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага", - добавил он.

Автор: 

Таврия (178) уничтожение (6842) Тарнавский Александр (222)


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26.08.2023 17:09 Ответить
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26.08.2023 18:10 Ответить
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26.08.2023 20:29 Ответить
 
 