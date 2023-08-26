РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12939 посетителей онлайн
Новости
727 1

В учебных заведениях Киевщины продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий

укриття

В 884 учебных заведениях Киевской области уже отремонтированы объекты гражданской защиты и простейшие укрытия, продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

"Благодаря помощи наших партнеров из региона Иль-де-Франс, школы Киевской области получили 1000 планшетов. Чтобы пройти без проблем отопительный сезон, учебным заведениям передали 150 генераторов. Кроме того, закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов уже передали громадам, еще 27 – передадим в течение сентября", – говорится в сообщении.

Читайте также: Школ с укрытиями на западе Украины больше, чем на востоке, - Лисовой

Автор: 

Киевская область (4118) укрытие (129)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А барабани чи шось для їжи
показать весь комментарий
26.08.2023 17:27 Ответить
 
 