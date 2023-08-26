В учебных заведениях Киевщины продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий

В 884 учебных заведениях Киевской области уже отремонтированы объекты гражданской защиты и простейшие укрытия, продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

"Благодаря помощи наших партнеров из региона Иль-де-Франс, школы Киевской области получили 1000 планшетов. Чтобы пройти без проблем отопительный сезон, учебным заведениям передали 150 генераторов. Кроме того, закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов уже передали громадам, еще 27 – передадим в течение сентября", – говорится в сообщении.

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