В учебных заведениях Киевщины продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий
В 884 учебных заведениях Киевской области уже отремонтированы объекты гражданской защиты и простейшие укрытия, продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.
"Благодаря помощи наших партнеров из региона Иль-де-Франс, школы Киевской области получили 1000 планшетов. Чтобы пройти без проблем отопительный сезон, учебным заведениям передали 150 генераторов. Кроме того, закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов уже передали громадам, еще 27 – передадим в течение сентября", – говорится в сообщении.
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Дмитро Хлопченко #550905
показать весь комментарий26.08.2023 17:27 Ответить Мне нравится 0
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