Российские оккупанты в течение 26 августа дважды обстреляли Херсон - ранены 2 женщины, - ОВА
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В результате обстрела Херсона в субботу 26 августа ранены две женщины, одна из них госпитализирована.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила областная военная администрация.
В сообщении отмечается: "В течение дня армия РФ била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.
Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.
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Українські військові за добу виконали 1283 вогневі завдання на таврійському напрямку. Окупанти 27 разів атакували позиції захисників та здійснили 731 обстріл, завдали двох ракетних та 24 авіаудари, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у Telegram.
"Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, чотири танки, шість ББМ, вісім артилерійських систем та мінометів, РСЗВ", - наголосив Тарнавський.