РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14737 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
810 2
обстрел (20073) Херсон (2087)

Российские оккупанты в течение 26 августа дважды обстреляли Херсон - ранены 2 женщины, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В результате обстрела Херсона в субботу 26 августа ранены две женщины, одна из них госпитализирована.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила областная военная администрация.

В сообщении отмечается: "В течение дня армия РФ била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.

Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

Читайте также: Армия РФ обстреляла херсонскую больницу. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кажуть в новинах 6 кацапотварюк, які не причому, поранено в белгороді...
показать весь комментарий
26.08.2023 18:50 Ответить
Армія РФ вбитими та пораненими втратила понад 300 військових.

Українські військові за добу виконали 1283 вогневі завдання на таврійському напрямку. Окупанти 27 разів атакували позиції захисників та здійснили 731 обстріл, завдали двох ракетних та 24 авіаудари, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, чотири танки, шість ББМ, вісім артилерійських систем та мінометів, РСЗВ", - наголосив Тарнавський.
показать весь комментарий
26.08.2023 18:52 Ответить
 
 