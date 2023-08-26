РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14585 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
19 691 28
авиакатастрофа (1659) авиация (2588) самолет (3323) Воздушные силы (957) Игнат (516)

Он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, грезил F-16-ми в украинском небе, - Игнат о погибшем пилоте Пильщикове

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пільщиков

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что погибший в авиакатастрофе в Житомирской области пилот Андрей Пильщиков с позывным Juice, грезил самолетами F-16 в украинском небе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Игнат написал в Фейсбуке.

"Juice рассказывал мне обо всем на свете, что касается авиации и ЗРВ, писал тысячи сообщений в мессенджеры. Удивительно, но я уже как-то привык к его придирчивым замечаниям. Как теперь без этого?", - написал Игнат.

По его словам, Андрей Пильщиков – не просто пилот, это был молодой офицер с "мега знаниями и мега талантом".

"Это был замечательный коммуникатор, он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, участником многих проектов. Я часто поддерживал его безумные идеи, которые давали невероятный результат! Майор Андрей Пильщиков посвятил свою короткую, но очень яркую жизнь боевой авиации, он грезил F-16-ми в украинском небе! И он проделал огромную работу по этому вопросу", - отметил Игнат.

Год назад в США Пильщиков встречался с американскими чиновниками, рассказывал о неотложных потребностях Воздушных Сил, был постоянно в связи с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16.

Читайте также: Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы

"За время войны он дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский, а главное – предмет разговора, то, о чем можно и нужно говорить для Украины! Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16… И когда американские самолеты уже фактически на горизонте, он на них не полетает... Но за него это сделают его побратимы, они будут упорно воевать за всех пилотов, которых забрала эта проклятая война!" - подчеркнул Игнат.

Как сообщал Цензор.НЕТ 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, погибли трое пилотов. В воздушных силах отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Вічного польоту,брате...
показать весь комментарий
26.08.2023 19:44
+43
Коли при владі найгірші, країна приречена втрачати найкращих...
Світла пам"ять Андрію та його побратимам, які й зараз тримають над усіма нами українське небо...
Герої не вмирають, вмирають вороги! Слава Україні! Героям Слава! Москалоті та їхнім слугам - люта смерть!
показать весь комментарий
26.08.2023 19:48
+32
показать весь комментарий
26.08.2023 19:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічного польоту,брате...
показать весь комментарий
26.08.2023 19:44 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2023 19:45 Ответить
Повідомила народний депутат Вікторія Сюмар, літаки зіткнулися у небі просто над стадіоном одного з місцевих сіл, коли там були діти."Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання, але відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні", - написала вона.
показать весь комментарий
26.08.2023 19:57 Ответить
Вічна пам'ять! Смерть московитам і їх агінтурі при владі! Вкрадуються якісь сумні підозри.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:43 Ответить
Таке горе, такий сум. Нема слів, тільки сльози.
показать весь комментарий
26.08.2023 19:45 Ответить
Назавжди у небі, назавжди на Небі! Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
26.08.2023 19:46 Ответить
Це вам не сциклива зелена коля -каклета, яка нападала на тих,хто не міг здачі дати. НА жаль герой загинув, а гнида жива
показать весь комментарий
26.08.2023 19:47 Ответить
Коли при владі найгірші, країна приречена втрачати найкращих...
Світла пам"ять Андрію та його побратимам, які й зараз тримають над усіма нами українське небо...
Герої не вмирають, вмирають вороги! Слава Україні! Героям Слава! Москалоті та їхнім слугам - люта смерть!
показать весь комментарий
26.08.2023 19:48 Ответить
початок твого повідомлення прочитав майже по фрейду - "коли при владі гроші..."
показать весь комментарий
26.08.2023 20:34 Ответить
Безхмарного неба тобі навіки, соколе!
показать весь комментарий
26.08.2023 19:49 Ответить
він був рушієм реформ в авіації .....А ви собі домислюйте ...чи потріно розжовувати?
показать весь комментарий
26.08.2023 19:51 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2023 19:53 Ответить
десь таким його і уявляв, хочя він завжди був у балаклаві.
горе і сум, шо вже тут ...
показать весь комментарий
26.08.2023 20:00 Ответить
Честь Воїнам!
показать весь комментарий
26.08.2023 20:13 Ответить
Досвідченний пілот з чудовим знанням англійської. Чому його не послали навчатися на Ф16?
Чому послали тих, кому як кажуть даньці, потрібно для початку підтягнути ангійську?
показать весь комментарий
26.08.2023 20:21 Ответить
Деж вони візмуть інші кадри,для керівництва державою, як казав Зеленський, або воюють, або гинуть, остаються такі як Шурма, Татаров, та багато інших подвійних чи потрійних агентів.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:28 Ответить
RIP.
Янголом на небі буде захищати Україну.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:28 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:40 Ответить
Вы знаете украинцы , уж много в ваших рядах есть "**********" играющийх со своей и чюжой судьбой . Возмите проишествия с госп.Монастирским ..... вместо выполнять устав -наставлений ,все перечеркнул и посылает верталет собирать посажиров в полет на задание по дворам в многоэтажное гражданское строение . А уставе написанно всех пасажиров собирать с неболшим автобусом и доставить на аеродром для продолжений выполнений задачь . И с этими 3 летчиками 2-мя Л-39 ...... кто полетит первыий . Забыли про устав безопасности , или на его ложили болт.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:48 Ответить
честь і шана всім нашим воїнам, Слава Україні!
показать весь комментарий
26.08.2023 20:53 Ответить
Мужній, красивий, розумний ...

Ну, чому, чому такі люди лишають нас ...

Світла тобі пам'ять, Juice.
Невимовний жаль.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:29 Ответить
Очень жаль Джуса и очень странно, что не его послали учиться первым на тех самых 6-ти Ф-16 которые к концу года обещают дать датчане, уверен был, что пошлют именно его и Карайю...
показать весь комментарий
26.08.2023 22:22 Ответить
Рветься серце на шмаття, як важко! Спочивайте з миром ВОЇНИ...
показать весь комментарий
27.08.2023 00:52 Ответить
Ручку на себе і в хмари...
показать весь комментарий
27.08.2023 05:07 Ответить
 
 