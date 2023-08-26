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ВМС (1317) ликвидация (1920) уничтожение (3797)

За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 15 оккупантов, 26 квадрокоптеров и 2 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 15 оккупантов, 1 единица прицепная гаубица Д-30, 2 хранилища с боеприпасами и 26 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 15 оккупантов, 26 квадрокоптеров и 2 хранилища с боеприпасами 01
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Морським котикам щира подяка та респект 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.08.2023 20:11 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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26.08.2023 20:37 Ответить
кататись на піжженому квадроциклі небезпечно для життя
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26.08.2023 20:41 Ответить
👍
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26.08.2023 20:44 Ответить
Морпіхи квадрикі терпіти не можуть більш ніж крисню)
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27.08.2023 01:19 Ответить
 
 