В течение 26 августа россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам россиян по территории Украины в течение 26 августа 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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