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Новости За рубежом
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Боррель: Санкции против России работают. Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что западные санкции действуют, влияя на экономический, промышленный и технологический потенциал России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Боррель написал в своем блоге.

"За год санкции уже ограничили политические и экономические возможности Москвы, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков, увеличив затраты на торговлю и значительно ухудшив промышленный потенциал России", – отметил политик.

Он отметил, что с начала вторжения в Украину Европейский Союз ввел уже 11 пакетов санкций против России. Кроме этого, ЕС наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и около 250 организаций из РФ.

"Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса", – считает представитель ЕС.

Боррель написал, что российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%. В частности, производство автомобилей сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, другого транспортного оборудования – на 13%, производство компьютеров, электроники и оптики – на 8%. Розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая – на 17%, сообщил он.

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По сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в том числе значительно упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, в то время как импорт энергетических товаров снизился на 80%.

Общий экспорт товаров ЕС был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время, экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами, подчеркнул Боррель.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы России от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым годом.
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Топ комментарии
+6
Цифри процентів «відʼємного росту»-просто мізерні. Це не санкції.Це лядський спектакль для дурнів.
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26.08.2023 21:09
+3
Виявив неприємну несподіванку.
В українській Вікіпедії в описі будь-якого населенного пункту використовується мапа, де Крим відокремлений від України державним кордоном.
Бачите цю товсту чорну лінію на півночі Криму і Арабатській стрілці.
Вона така сама, як кордон з Молдовою і Румунією, і не така, як адмінкордони між областями на півдні України.
Ось гляньте, Київ:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
У правій колонці натисніть на третю карту і знайдіть на ній Крим.
І так по кожному населенному пункту.
Ця контора
OpenStreetMap
порушує Конституцію України і твердження ООН та іншіх міжнародних організацій про належність Криму до України.

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26.08.2023 21:02
+2
працюють...але толку від їх праці приблизно як мертвому від апарату штучного дихання.
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26.08.2023 21:04
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Правила форума Совет форумчан
Виявив неприємну несподіванку.
В українській Вікіпедії в описі будь-якого населенного пункту використовується мапа, де Крим відокремлений від України державним кордоном.
Бачите цю товсту чорну лінію на півночі Криму і Арабатській стрілці.
Вона така сама, як кордон з Молдовою і Румунією, і не така, як адмінкордони між областями на півдні України.
Ось гляньте, Київ:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
У правій колонці натисніть на третю карту і знайдіть на ній Крим.
І так по кожному населенному пункту.
Ця контора
OpenStreetMap
порушує Конституцію України і твердження ООН та іншіх міжнародних організацій про належність Криму до України.

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26.08.2023 21:02 Ответить
Пане, ви коли щось репостите, хоча б подивіться на орігінал карти з наведоний вами статі

Там ніяких кордонів з тимчасово окупованим Кримом - немає

(Скрін на правому буці під словом "Київ" різними барвами )
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26.08.2023 21:45 Ответить
Це не репост.
Подивіться третю зверху карту. Ось цю і натисніть на неї.

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26.08.2023 21:51 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_adm_location_map_improved.svg
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26.08.2023 21:46 Ответить
Це перша зверху. У пості я написав:
"У правій колонці натисніть на третю карту і знайдіть на ній Крим."
Будьте уважні.
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26.08.2023 21:56 Ответить
Так це ж відкрита карта там мабуть кремлеботи той кордон і намалювали.
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26.08.2023 22:15 Ответить
Вони можуть і всю uk Вікіпедію перемалювати, але ж якось тримається.
І за карту треба боротися.
Досвідченим українським авторам Вікі потрібно щось зробити.
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26.08.2023 22:32 Ответить
Боррель: Санкції проти Росії працюють

Та ну?
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26.08.2023 21:04 Ответить
працюють...але толку від їх праці приблизно як мертвому від апарату штучного дихання.
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26.08.2023 21:04 Ответить
ні, це дуже повільно, треба росію затиснути так щоб її розірвало нах..
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26.08.2023 21:04 Ответить
субота...
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26.08.2023 21:08 Ответить
Цифри процентів «відʼємного росту»-просто мізерні. Це не санкції.Це лядський спектакль для дурнів.
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26.08.2023 21:09 Ответить
Барелька, замороженное нужно в производство оружия для Украины.
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26.08.2023 21:15 Ответить
ой не зараз москалі припхались,
а тоді припхались як ми голосували...
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26.08.2023 21:35 Ответить
Вірніше ''типу працюють''.
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26.08.2023 21:42 Ответить
В 2022 году 240 миллиардов выведены из страны.
К концу года 130 миллиардов долларов надо оплатить по внешнему долгу.
Потребительская активность упала на 7,5%.
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26.08.2023 22:02 Ответить
Все працює, тільки москалі з посіпаками скиглять, щоб санкції які "не працюють", скоріше відмінили, бо скоро бунти очікують, ментів підгодовують.
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26.08.2023 22:34 Ответить
 
 