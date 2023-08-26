Боррель: Санкции против России работают. Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что западные санкции действуют, влияя на экономический, промышленный и технологический потенциал России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Боррель написал в своем блоге.
"За год санкции уже ограничили политические и экономические возможности Москвы, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков, увеличив затраты на торговлю и значительно ухудшив промышленный потенциал России", – отметил политик.
Он отметил, что с начала вторжения в Украину Европейский Союз ввел уже 11 пакетов санкций против России. Кроме этого, ЕС наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и около 250 организаций из РФ.
"Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса", – считает представитель ЕС.
Боррель написал, что российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%. В частности, производство автомобилей сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, другого транспортного оборудования – на 13%, производство компьютеров, электроники и оптики – на 8%. Розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая – на 17%, сообщил он.
По сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в том числе значительно упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, в то время как импорт энергетических товаров снизился на 80%.
Общий экспорт товаров ЕС был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время, экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами, подчеркнул Боррель.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы России от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым годом.
Пожалуйста, подождите...
В українській Вікіпедії в описі будь-якого населенного пункту використовується мапа, де Крим відокремлений від України державним кордоном.
Бачите цю товсту чорну лінію на півночі Криму і Арабатській стрілці.
Вона така сама, як кордон з Молдовою і Румунією, і не така, як адмінкордони між областями на півдні України.
Ось гляньте, Київ:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
У правій колонці натисніть на третю карту і знайдіть на ній Крим.
І так по кожному населенному пункту.
Ця контора
OpenStreetMap
порушує Конституцію України і твердження ООН та іншіх міжнародних організацій про належність Криму до України.
Там ніяких кордонів з тимчасово окупованим Кримом - немає
(Скрін на правому буці під словом "Київ" різними барвами )
Подивіться третю зверху карту. Ось цю і натисніть на неї.
"У правій колонці натисніть на третю карту і знайдіть на ній Крим."
Будьте уважні.
І за карту треба боротися.
Досвідченим українським авторам Вікі потрібно щось зробити.
Та ну?
а тоді припхались як ми голосували...
К концу года 130 миллиардов долларов надо оплатить по внешнему долгу.
Потребительская активность упала на 7,5%.