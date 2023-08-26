Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в рамках третьего визита посетит несколько городов

Члены Независимой международной комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине совершат третий визит в Украину с 28 августа по 4 сентября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Представительства ООН в Украине.

Как отмечается, в рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань в Черкасской области и город Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями.

"Запланировано, что три комиссара, участвующих в миссии – Эрик Мьосе (председатель), Пабло де Грейф и Уринда Гровер – встретятся с чиновниками, в том числе с ключевыми министрами, членами гражданского общества, представителями учреждений Организации Объединенных Наций, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране", – говорится в сообщении.

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В завершение своей миссии комиссары планируют провести пресс-конференцию.

Справка: Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии Российской Федерации против Украины. Целью Комиссии является установление фактов, обстоятельств и причин каких-либо таких нарушений и притеснений; а также сбор, консолидация и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, в частности, их гендерное измерение, с учетом любых будущих судебных производств.