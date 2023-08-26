Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в рамках третьего визита посетит несколько городов
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Члены Независимой международной комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине совершат третий визит в Украину с 28 августа по 4 сентября 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Представительства ООН в Украине.
Как отмечается, в рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань в Черкасской области и город Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями.
"Запланировано, что три комиссара, участвующих в миссии – Эрик Мьосе (председатель), Пабло де Грейф и Уринда Гровер – встретятся с чиновниками, в том числе с ключевыми министрами, членами гражданского общества, представителями учреждений Организации Объединенных Наций, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране", – говорится в сообщении.
В завершение своей миссии комиссары планируют провести пресс-конференцию.
Справка: Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии Российской Федерации против Украины. Целью Комиссии является установление фактов, обстоятельств и причин каких-либо таких нарушений и притеснений; а также сбор, консолидация и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, в частности, их гендерное измерение, с учетом любых будущих судебных производств.
Пожалуйста, подождите...
і виникло питання - а як правильно...
очевидно ж що злочини росії не є відмазкою щоб не помічати злочини України...
на мій хлопський ум правильні висновки повинні були звучати так - перелік російських злочинів а потім чітка позиція = УКРАЇНСЬКІ ЗЛОЧИНИ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПОКАРАННЯ РОСІЇ ЗА РОСІЙСЬКІ ЩОБ НЕ СТВОРЮВАТИ РОСІЯНАМ БЕЗКАРНІСТЬ.
Третий раз приїджають до ЖЕРТВИ щось винюхувати, шукати якісь порушеня...
Коли навіть нічого НЕ ГОВОРЯТЬ, що ЗЛОЧИНЕЦЬ їх, з їхними "розслідуваннями" до НЬОГО просто прямо ПОСЛАВ НАХ!