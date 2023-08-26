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Новости Происшествия
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Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в рамках третьего визита посетит несколько городов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

оон

Члены Независимой международной комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине совершат третий визит в Украину с 28 августа по 4 сентября 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Представительства ООН в Украине.

Как отмечается, в рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань в Черкасской области и город Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями.

"Запланировано, что три комиссара, участвующих в миссии – Эрик Мьосе (председатель), Пабло де Грейф и Уринда Гровер – встретятся с чиновниками, в том числе с ключевыми министрами, членами гражданского общества, представителями учреждений Организации Объединенных Наций, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране", – говорится в сообщении.

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В завершение своей миссии комиссары планируют провести пресс-конференцию.

Справка: Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии Российской Федерации против Украины. Целью Комиссии является установление фактов, обстоятельств и причин каких-либо таких нарушений и притеснений; а также сбор, консолидация и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, в частности, их гендерное измерение, с учетом любых будущих судебных производств.
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Топ комментарии
+9
А вы, билядь, не хотите направить такую "комиссию" в козломордию или боитесь пи*ды там получить?
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26.08.2023 21:40
+8
Нехай їдуть на мордор, і там перевіряють порушення прав військовополонених! Тут вони багато транлять, а там язика в д**і тримають!
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26.08.2023 21:40
+5
ПІК ЛІЦЕМІРСТВА:
Третий раз приїджають до ЖЕРТВИ щось винюхувати, шукати якісь порушеня...
Коли навіть нічого НЕ ГОВОРЯТЬ, що ЗЛОЧИНЕЦЬ їх, з їхними "розслідуваннями" до НЬОГО просто прямо ПОСЛАВ НАХ!
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26.08.2023 22:01
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Правила форума Совет форумчан
з першого погляду здалося; "Коміки ООН...
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26.08.2023 21:37 Ответить
Встретятся с КОРРУПЦИОНЕРАМИ !!! Зашибись !!!
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27.08.2023 01:15 Ответить
А вы, билядь, не хотите направить такую "комиссию" в козломордию или боитесь пи*ды там получить?
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26.08.2023 21:40 Ответить
Нехай їдуть на мордор, і там перевіряють порушення прав військовополонених! Тут вони багато транлять, а там язика в д**і тримають!
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26.08.2023 21:40 Ответить
Утиски ерпеце?
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26.08.2023 21:43 Ответить
от подумалось - ми негативно поставилися до звіту амнесті інтернешнл, яке звинуватило Україну у військових злочинах вкупі з росією.

і виникло питання - а як правильно...

очевидно ж що злочини росії не є відмазкою щоб не помічати злочини України...

на мій хлопський ум правильні висновки повинні були звучати так - перелік російських злочинів а потім чітка позиція = УКРАЇНСЬКІ ЗЛОЧИНИ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПОКАРАННЯ РОСІЇ ЗА РОСІЙСЬКІ ЩОБ НЕ СТВОРЮВАТИ РОСІЯНАМ БЕЗКАРНІСТЬ.
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26.08.2023 21:44 Ответить
ООН-Організація Обісраних Нікчем
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26.08.2023 21:45 Ответить
ООН - ПНХ!
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26.08.2023 21:58 Ответить
ПІК ЛІЦЕМІРСТВА:
Третий раз приїджають до ЖЕРТВИ щось винюхувати, шукати якісь порушеня...
Коли навіть нічого НЕ ГОВОРЯТЬ, що ЗЛОЧИНЕЦЬ їх, з їхними "розслідуваннями" до НЬОГО просто прямо ПОСЛАВ НАХ!
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26.08.2023 22:01 Ответить
А на фєдєрації вже перевірили?
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26.08.2023 22:33 Ответить
Зформулювали так, що потрібно послати цю комісію на ... за зрозумілим і конкретним поясненням причин створення комісії, по чиїй заяві? і мета?
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27.08.2023 00:17 Ответить
Цензор, Ви можете нормально написати, що ця комісія створена спеціально для розслідування порушення прав українців РАШКОЮ! Ч не так?
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27.08.2023 07:35 Ответить
Гниды продажные не хотят посетить оккупированные территории? Нет, не хотят. Там опасно, можно и в подвале очутиться. Да и не пустят россияне туда. А по Украине шастают. Зачем?
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27.08.2023 12:08 Ответить
 
 