Сийярто раскритиковал санкционную политику ЕС: Санкции против РФ не принесли желаемого результата

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава венгерского МИД повторил тезис премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа якобы решила "глобализировать" войну вместо "локализовать" ее, потому что "некоторые европейские политики находятся в состоянии военного психоза".

"США втянули Европу в гонку – гонку военной помощи, чтобы увидеть, насколько она может помочь Украине... Мы буквально уничтожаем Европу", – заявил Сийярто.

По его мнению, санкции Евросоюза против России не дали желаемого результата, и с них "смеются во всем мире".

"Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что с политиками, которые ее проталкивали? Потому что логично подумать, что они должны потерпеть неудачу, ведь кто-то должен нести ответственность", – сказал Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель: Санкции против России работают. Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса