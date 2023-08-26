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Сийярто раскритиковал санкционную политику ЕС: Санкции против РФ не принесли желаемого результата

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава венгерского МИД повторил тезис премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа якобы решила "глобализировать" войну вместо "локализовать" ее, потому что "некоторые европейские политики находятся в состоянии военного психоза".

"США втянули Европу в гонку – гонку военной помощи, чтобы увидеть, насколько она может помочь Украине... Мы буквально уничтожаем Европу", – заявил Сийярто.

По его мнению, санкции Евросоюза против России не дали желаемого результата, и с них "смеются во всем мире".

"Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что с политиками, которые ее проталкивали? Потому что логично подумать, что они должны потерпеть неудачу, ведь кто-то должен нести ответственность", – сказал Сийярто.

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Топ комментарии
+36
Мадярський підар каже цю йухню вже 128 раз.
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26.08.2023 21:58
+31
На його думку, санкції Євросоюзу проти Росії не дали бажаного результату Джерело: https://censor.net/ua/n3439814
То значить - їх треба посилити . Правильно , уйоббік ?
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26.08.2023 21:59
+22
довбойоб
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26.08.2023 21:58
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довбойоб
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26.08.2023 21:58 Ответить
не , он венгр .
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26.08.2023 22:03 Ответить
це синонім
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26.08.2023 22:05 Ответить
маоизм
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26.08.2023 22:12 Ответить
Где же сапёр Водичка, когда он так нужен?
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26.08.2023 22:26 Ответить
Югра...
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26.08.2023 22:31 Ответить
Отакі, як ви його правильно назвали, думають або ж надіються, що рашка зупинилася б на Україні.
Вона зупинилася, але не в тому сенсі.
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26.08.2023 22:07 Ответить
Мадярський підар каже цю йухню вже 128 раз.
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26.08.2023 21:58 Ответить
На його думку, санкції Євросоюзу проти Росії не дали бажаного результату Джерело: https://censor.net/ua/n3439814
То значить - їх треба посилити . Правильно , уйоббік ?
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26.08.2023 21:59 Ответить
Значить ЄС требалишити підсосу Угорщини і Сіярто перестане тявкати
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26.08.2023 22:01 Ответить
Скільки ці виродки будуть ганьбити ЄС та НАТО своїм членством?
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26.08.2023 22:02 Ответить
Бо треба вврдити санкції проти Угорщини теж.
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26.08.2023 22:02 Ответить
Ті три дальнобійника, які ї@али в рот цього сіярто казали що в принципі він чорноротий.
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26.08.2023 22:02 Ответить
Уйоббік недобитий.
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26.08.2023 22:03 Ответить
сіярто-хуіярто , це пі.ар, не звертайте уваги
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26.08.2023 22:03 Ответить
Если бы они не дали результата,то он бы так жопу не рвал,голодранец из страны нищебродов.
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26.08.2023 22:05 Ответить
угорщина скинула маску і по повній топить за росію.

американські сцикунячі лідери могли б ту угорщину за пів дня привести до тями разом з британією, францією та німеччиною.

але ж ні, гратися у софт повер та реал політик так гарно, до біса якусь там Україну, потерпить...
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26.08.2023 22:05 Ответить
А в Україні хіба інші ******* при владі? Американці попереджали про повномасштабний наступ і що почули у відповідь - єдім на шашликі, а патом дєнь пабєди.
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26.08.2023 22:26 Ответить
під час війни свою владу можна критикувати лише конструктивно бо инакше це пряма допомога ворогу.

бо, очевидно що погана влада це краще аніж Буча, які окупанти нам всі влаштують якщо ми допоможемо ворогу звалити нашу владу.

це означає що не можу критикувати владу бо хочу її критикувати на повну.

у виборі між руйнувати державу щоб виговоритися і не допомагати ворогу і помовчати обираю друге.

тож, ваше запитання, пані, залишаю без відповіді.
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26.08.2023 22:46 Ответить
У ****** на мад'ярщині інфляція найвища у ЄС , а він все про Європу переймається, хвореньке
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26.08.2023 22:05 Ответить
Знов ******* мадярська вилізла
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26.08.2023 22:06 Ответить
Курс рубля говорит обратное!
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26.08.2023 22:08 Ответить
Нє,санкції- хєрня!,а де Іран?!
мадяри - чиряк на дупі Європи!
Прийшли з Уралу,хай пи дують на Урал!
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26.08.2023 22:10 Ответить
Ще,їм треба рахунок за Римську імперію виставити!
Варвари-кацапи!!
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26.08.2023 22:25 Ответить
Було би класно якщо би ЗСУ переорали танками цю срану мадярщину.
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26.08.2023 22:10 Ответить
Значіт харошиє сапагі-нада брать...
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26.08.2023 22:16 Ответить
Розумієш,що НАТО попередила
poo-tin,як тільки буде вжито ядерну зброю - це буде сприйнято як напад на територію НАТО зі "всіма наслідками.."
Вільнюс
Всьо буде норм!))
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26.08.2023 22:35 Ответить
Венгерские голодранцы всё ещё требуют 7 миллиардов евро от ЕС за ковид.
Прививки с Китая и Русосвинарника были очень дорогие.
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26.08.2023 22:19 Ответить
Дайте вже йому мокрим веслом по його підкацапському рилу!
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26.08.2023 22:21 Ответить
Якраз мад'яри найбільше блокують справжні санкції на *********
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26.08.2023 22:21 Ответить
Шкода, але доводится визнати, що Будапешт-56 нічого мад'яр не навчив.

Повторити би... але з новою інтепретацією, можна і з Мукачево та з Чопу.
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26.08.2023 22:23 Ответить
Москалям не до сміху, путінські газові прихвостні.
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26.08.2023 22:24 Ответить
Саме через Угорщину санкції і не дали той резульат, що маємо, бо угорції їх гальмували. Тому на останнє питання, хто має нести відповідальність відповідь вже є
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26.08.2023 22:25 Ответить
На фоне ежедневных убийств мирного населения, украинских воинов, разрушения городов это чепушило дальше гнёт российскую муть. Эх, была бы возможность встретиться с этим ганд..ном в простых условиях, он бы свои очки при мне бы съел
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26.08.2023 22:25 Ответить
Гидроцефал на подсосе в козломордых
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26.08.2023 22:26 Ответить
Моя бабуся завжди говорила, що нема гірших людей, як мадяри. У другу світову вони чинили такі звірства, що їх навіть у полон не брали (так, як і тувинців - землячків шойгу).
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26.08.2023 22:28 Ответить
Коли вже до підорів мадярів дійде:

Ukrainian Lives Matter
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26.08.2023 22:29 Ответить
Дякуємо - ми теж вважаємо, що вони мали бути жорсткішими
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26.08.2023 22:32 Ответить
Його знову виїбали в ,,жопу" і не заплатили !!
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26.08.2023 22:33 Ответить
3,14дор і уйобок! мало 3,14zдили цих нацистських посібників. ******, смокчіть і далі пуй )(уйла! уйобки недотрахані!
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26.08.2023 22:34 Ответить
Когда внутреннее содержимое соответствует роже…
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26.08.2023 22:35 Ответить
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26.08.2023 22:38 Ответить
Знищення Европи почнеться коли кацапські танки підуть на Европу,але на їхньому шляху стала Україна. Так що краще вже мовчало б падло під*уйловське.
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26.08.2023 22:39 Ответить
Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають "шпигунським банком", оскільки в його керівництві - вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.

Представники американської адміністрації неодноразово виступали з критикою стану демократії та верховенства закону в Угорщині, корупції в оточенні Орбана та висловлювали стурбованість тісними угорсько-російськими зв'язками. Останнє, можливо, також схилило шальки терезів на користь включення Угорщини в новий пакет санкцій проти Росії.

Насправді Угорщина - єдина країна ЄС, яка досі офіційно підтримує дружні відносини з Росією і донині лише на словах засуджує російську агресію проти України. 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Москву і провів переговори про постачання російського природного газу та інвестиції в угорську атомну промисловість. Того ж дня міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник прибув для переговорів у Будапешт.

DW
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26.08.2023 22:41 Ответить
Угорщина досі, за деякими винятками, підтримувала санкції ЄС проти Росії, за що нещодавно була віднесена Москвою до категорії "недружніх країн". Однак прем'єр-міністр Угорщини Орбан неодноразово висловлювався за скасування обмежувальних заходів. Він також неодноразово робив заяви, наприклад, про те, що війни в Україні не було, якби Дональд Трамп залишався президентом США. Побічно він звинувачує США, президента Байдена та "провоєнний" Євросоюз в агресії Росії проти України.
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26.08.2023 22:43 Ответить
Від цього висновок - санкції треба посилювати і суттєво.
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26.08.2023 22:41 Ответить
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26.08.2023 22:42 Ответить
Мадяри - європейці???
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26.08.2023 22:45 Ответить
Не дають вони результата у тому числі за твого, мудак Сіярто, старання, бо ти їх намагаєшся послабити, ввести до них купу можливостей для обходу і тд.
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26.08.2023 22:49 Ответить
Інтересно,за кілька років,якій коментар від нього буде?
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26.08.2023 23:17 Ответить
Тоді робота була така,мені казали і т.д.
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26.08.2023 23:21 Ответить
Коли Угорщину виженуть з ЄС, треба влаштувати свято!
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26.08.2023 23:21 Ответить
этот не до человек переживает,что санкции не работают или наоборот,что работают? иуда
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26.08.2023 23:31 Ответить
Санкції не дали бажаного ефекту, бо ******* як смоктали у москалоти до санкцій, так і продовжують смоктати після їхнього введення... але тепер ці орбанівські курви ще й періодично причмокують
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26.08.2023 23:35 Ответить
""
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26.08.2023 23:50 Ответить
Не пробились потомки Чингизов в Паннонию и Транссильванию, и таки остались угро-финские племена разобщенными. Заря Востока почти затухла.
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27.08.2023 00:23 Ответить
Дурік

ти не ******
Скоро до вашого кодла санкції дійдуть
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27.08.2023 00:27 Ответить
когда он уже сдохнет....
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27.08.2023 00:36 Ответить
Що це за племена с багнюку - неіснуюча краіна вякає по Европі - нах за урал минетіть пуйлу
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27.08.2023 00:56 Ответить
Нинішня Угорська влада, це зараз союзник путіна номер один в Європі.
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27.08.2023 00:56 Ответить
чухонці і угри - народи браття!
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27.08.2023 07:33 Ответить
 
 