Сийярто раскритиковал санкционную политику ЕС: Санкции против РФ не принесли желаемого результата
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Глава венгерского МИД повторил тезис премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа якобы решила "глобализировать" войну вместо "локализовать" ее, потому что "некоторые европейские политики находятся в состоянии военного психоза".
"США втянули Европу в гонку – гонку военной помощи, чтобы увидеть, насколько она может помочь Украине... Мы буквально уничтожаем Европу", – заявил Сийярто.
По его мнению, санкции Евросоюза против России не дали желаемого результата, и с них "смеются во всем мире".
"Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что с политиками, которые ее проталкивали? Потому что логично подумать, что они должны потерпеть неудачу, ведь кто-то должен нести ответственность", – сказал Сийярто.
Пожалуйста, подождите...
Вона зупинилася, але не в тому сенсі.
То значить - їх треба посилити . Правильно , уйоббік ?
американські сцикунячі лідери могли б ту угорщину за пів дня привести до тями разом з британією, францією та німеччиною.
але ж ні, гратися у софт повер та реал політик так гарно, до біса якусь там Україну, потерпить...
бо, очевидно що погана влада це краще аніж Буча, які окупанти нам всі влаштують якщо ми допоможемо ворогу звалити нашу владу.
це означає що не можу критикувати владу бо хочу її критикувати на повну.
у виборі між руйнувати державу щоб виговоритися і не допомагати ворогу і помовчати обираю друге.
тож, ваше запитання, пані, залишаю без відповіді.
мадяри - чиряк на дупі Європи!
Прийшли з Уралу,хай пи дують на Урал!
Варвари-кацапи!!
poo-tin,як тільки буде вжито ядерну зброю - це буде сприйнято як напад на територію НАТО зі "всіма наслідками.."
Вільнюс
Всьо буде норм!))
Прививки с Китая и Русосвинарника были очень дорогие.
Повторити би... але з новою інтепретацією, можна і з Мукачево та з Чопу.
Ukrainian Lives Matter
Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
Представники американської адміністрації неодноразово виступали з критикою стану демократії та верховенства закону в Угорщині, корупції в оточенні Орбана та висловлювали стурбованість тісними угорсько-російськими зв'язками. Останнє, можливо, також схилило шальки терезів на користь включення Угорщини в новий пакет санкцій проти Росії.
Насправді Угорщина - єдина країна ЄС, яка досі офіційно підтримує дружні відносини з Росією і донині лише на словах засуджує російську агресію проти України. 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Москву і провів переговори про постачання російського природного газу та інвестиції в угорську атомну промисловість. Того ж дня міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник прибув для переговорів у Будапешт.
DW
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