В Днепропетровской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу - была угроза применения ударных дронов, - Воздушные Силы

Вечером 26 августа, в ряде областей Украины объявили об угрозе атаки ударных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 21:50 угроза применения ударных беспилотников объявлена в двух областях Украины, а именно в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - добавили в воздушных силах.

В 22-37 был объявлен отбой воздушной тревоги.

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