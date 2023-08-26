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В Днепропетровской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу - была угроза применения ударных дронов, - Воздушные Силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога,повітряна

Вечером 26 августа, в ряде областей Украины объявили об угрозе атаки ударных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 21:50 угроза применения ударных беспилотников объявлена в двух областях Украины, а именно в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", - добавили в воздушных силах.

В 22-37 был объявлен отбой воздушной тревоги.

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Завило, заскавчало.
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26.08.2023 22:15 Ответить
Новость подана как шото неимоверное,в Запорожской тревога уже давно не проходит.Перерывы на 10-20 минут,иногда на час полтора.
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27.08.2023 10:04 Ответить
 
 