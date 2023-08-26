Россияне в течение 26 августа совершили 28 обстрелов Сумщины, зафиксировано 147 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Новослободская, Великописаревская, Путивльская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг бил из минометов (28 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

Новослободская община: минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из АГС (16 взрывов).

Путивльская громада: были минометные обстрелы (15 взрывов).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрелов из АГС (20 взрывов).

Юнаковская громада: 19 мин сбросил враг на территорию громады.

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Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов).

Шалыгинская громада: был артобстрел (8 взрывов).

Хотинская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва) и минометов (2 взрыва). Также был обстрел из танка (5 взрывов) и сброс с БПЛА ВОГ (1 взрыв).

Эсманская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (1 взрыв). В результате обстрела поврежден склад для хранения зерна. Также был минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва)".