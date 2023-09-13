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Германия (6050) ракеты (2780) ХДС (26)

Лидер германской партии ХДС Мерц выступил за предоставление Украине ракет Taurus, но с условием не применять их по РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ракета,taurus

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, но с ограничением радиуса действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Лидер ХДС считает, что Германия "должна поставить крылатые ракеты" Taurus, но они должны быть ограничены таким образом, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

"Я боюсь, что однажды мы придем к осознанию того, что сделали слишком мало и слишком поздно для Украины, а следовательно, и для нашей безопасности. Эта нерешительность еще может оказаться большой исторической ошибкой", – подчеркнул политик.

В случае одобрения предоставления Taurus Германия станет третьей страной, которая передаст Украине дальнобойные ракеты после уже поставленных ракет Storm Shadow (Великобритания) и SCALP (Франция).

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Топ комментарии
+15
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26.08.2023 22:38
+13
да вроде никогда не было разногласий в этом вопросе. Можно стрелять по целям в международно признанных границах Украины
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26.08.2023 22:41
+11
Тогда парашные ракеты будут использоваться по территории Германии, дебил.
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26.08.2023 22:37
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Тогда парашные ракеты будут использоваться по территории Германии, дебил.
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26.08.2023 22:37 Ответить
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26.08.2023 22:38 Ответить
"Лідер німецької партії ХДС Мерц виступив за надання Україні ракет Taurus, але з умовою не застосовувати їх по РФ"

Цікава річ, у конституції підорашиї, Донецька, Луганська області та Крим - є невід'ємною частиною цієї недокраїни. Цікаво, про яку територію йде мова: про ту яка в українській конституції чи піторській?
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26.08.2023 22:38 Ответить
да вроде никогда не было разногласий в этом вопросе. Можно стрелять по целям в международно признанных границах Украины
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26.08.2023 22:41 Ответить
Звісно, що "конституція" рашки нікого не хвилює. Всі маніпуляції з нею мають засудження міжнародних інститутів на рівні ЄС, ООН, тощо.
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26.08.2023 22:41 Ответить
С каких пор кого-то интересует Конституция Гафностана,
ты выполняешь Конституцию Зимбабвэ?
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26.08.2023 22:42 Ответить
Конституція і россія у одному реченні? Поряд ?

Це я солоний сахар чи я чогось не знаю?
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26.08.2023 22:46 Ответить
Вам дебілам уже сотні раз говорили, територія України по конституції України. По Криму і даунбасу можна.
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26.08.2023 23:51 Ответить
А я, глупый, чёто всегда думал, шо крылати ракеты то есть наступальна зброя. Хотя без разницы с якой формулировкой нам выдадут таурусы. Русне звиздец и Слава ЗСУ!
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26.08.2023 22:39 Ответить
Ні ні ніколи, за для впевненості можете на кожну ракету посадити якогось німця щоб дивився за маршрутом !!!
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26.08.2023 22:40 Ответить
Колись одна їх літуниха, Райч вроді, пропонувала себе таким же чином. Відчайдушна бабетта була.
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27.08.2023 02:20 Ответить
ВР приймає закон "Про споконвічні Українські землі". Ну десь доти, доки вони й мали б бути. (Урал не увійде, мабуть). Вуаля.
Можна класти ракети поки дозволяє радіус дії.
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26.08.2023 22:41 Ответить
Бо *уйло нападе. Ех перенести оту всю кацапську орду на Германію. Щоб вони тоді заспівали б?
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26.08.2023 22:42 Ответить
Дуже прогресивний цей Мерц. Тільки цілі заборонив.А міг би закликати негайно передати нам Тауруси, але з гумовими боєголовками. Шоб не ескаліровать, такскать.
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26.08.2023 22:50 Ответить
тобто можно хєрачить ними по Донецьку чи по Луганську, а бо навіть по Львову. А от по аеродрому в Єйську не можна.

фото цього підстаркуватого дурачка викладаю
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26.08.2023 22:59 Ответить
"щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України"

Єйськ підпадає під "для захисту"?
На мою думку, цілком.
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26.08.2023 23:10 Ответить
а фрідріх так не думає, там же на аеродромі і цивільні праюють в столовкє.
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26.08.2023 23:14 Ответить
Тю. Наліпити на них наліпки "aut rus" та застосовувати проти русні в своє задоволення!
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26.08.2023 23:06 Ответить
Заголовок відповідає тексту?
Чи дорівнює "не застосовувати їх по РФ" і "для захисту території України"?
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26.08.2023 23:13 Ответить
Лідер німецької партії ХДС Мерц виступив за надання Україні ракет Taurus, але з умовою не застосовувати їх по РФ

АХА, БИЛЯДЬ, ПО КИЕВУ, ДА, ******?
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26.08.2023 23:14 Ответить
Тобто , по Білорусі і по Молдові можна ?
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26.08.2023 23:57 Ответить
Одному боксеру ставлять умови не використовувати в бою одну руку… Що це за бій? Тим більше мова йде за війну з агресивним загарбником! Вони там зовсім ухи наїлися?
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27.08.2023 00:19 Ответить
Можемо гарантувати що по Німеччині не будемо..
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27.08.2023 01:09 Ответить
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27.08.2023 07:36 Ответить
Цука ,я уже писал защита это не победа , вот вам автомат но патроны я не дам...
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27.08.2023 01:10 Ответить
Німці перестраховуються. В 1934 році Сіменс виготовив для Сталіна станції прослушки, за два роки НКВД опутало всі обласні центри і почалась вакханалія террору. Напевне говорили щоб використовували її по "людські."
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27.08.2023 02:30 Ответить
ХДСєсесовец блд
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27.08.2023 05:00 Ответить
Вчера смотрел видео где показывали как многие страны отказываются покупать вооружение у американцев и некоторых стран из-за того что они просто охренели с своими ограничениями и сейчас по танкам и самоходкам и другим видам на первое место выходит Южная Корея которая в этом вопросе ведет себя адекватно.
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27.08.2023 07:18 Ответить
..большего идиотизма слышать не приходилось...
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27.08.2023 07:35 Ответить
...внимательно прочитав,понял суть! По болотам мацковии палить можно..
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27.08.2023 07:42 Ответить
Что за чушь, не бить по территории агрессора?! Бить надо везде и в том числе по городам, по ТЭЦ.. им можно? Представьте: 2 мировая война, стенная помощь запада СССР, с условием не бить по территории Германии...а ведь советские полчища потом уничтожали Варшаву, Будапешт.....
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27.08.2023 08:25 Ответить
 
 