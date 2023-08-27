Пожарные спасли 5-летнего ребенка из горящей квартиры в Киевской области, - ГСЧС

В субботу, 26 августа, работники ГСЧС спасли 5-летнего ребенка из горящей квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

Пожар произошел в 4-этажном доме в пгт Бородянка Киевской области. По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что горит квартира на первом этаже.

"На момент возгорания в квартире находилась мать с ребенком, которые уже самостоятельно не могли покинуть помещение. Сотрудники ГСЧС попали в дом, вынесли мальчика на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Обошлось без сильных травм. Госпитализации не понадобилось.

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