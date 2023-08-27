Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников отечественной авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении 26 августа.

Украинский президент отметил: "Уже 30 лет в последнюю субботу августа свой профессиональный праздник отмечают работники, работницы украинской авиации – и военной, и гражданской.

Пилоты, инженеры, все, кто в авиаотрасли, в авиапроизводстве, в авиатранспорте. Все, кто делает Украину одной из крепких стран. Ибо настоящая стойкость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, уважают собственную авиацию.

Сейчас, в этом году Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности.

Есть с чем поздравить в этот День авиации. Есть за что поблагодарить. И я благодарен. Мы все благодарны".

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