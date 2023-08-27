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Зеленский (16493) самолет (3323) F-16 (299)

Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников отечественной авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении 26 августа.

Украинский президент отметил: "Уже 30 лет в последнюю субботу августа свой профессиональный праздник отмечают работники, работницы украинской авиации – и военной, и гражданской.

Пилоты, инженеры, все, кто в авиаотрасли, в авиапроизводстве, в авиатранспорте. Все, кто делает Украину одной из крепких стран. Ибо настоящая стойкость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, уважают собственную авиацию.

Сейчас, в этом году Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности.

Есть с чем поздравить в этот День авиации. Есть за что поблагодарить. И я благодарен. Мы все благодарны".

Читайте: Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+17
Кривонос? Жуляни? 22й? лютий? - ні не пам'ятає...
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27.08.2023 02:24
+15
То есть не ты со своей командой должен сделать, а "Украина"? Вы будете воровать, а потом простые украинцы будут скидываться, кто сколько может, что бы купить все необходимое летчикам или техникам?
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27.08.2023 01:08
+15
Поттрібно розбиратись як погиб найкращій пилот у День авіації . Випадковий збіг ?

і чому Таран і Хомчак досі не в СІЗО ? Дві проросійські консерви нищіли армію - і ниякоівідповідальності ?
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27.08.2023 02:31
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Що, купите барабани та овощерізки для аеродромів?!
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27.08.2023 01:00 Ответить
Асфальт!!!
Нарешті багато асфальу за ціною діамантів.
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27.08.2023 01:01 Ответить
Ти вже зробив відповідну роботу, щоби здати південь України.
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27.08.2023 11:37 Ответить
Роби Вова, роби.. розповідай що там треба, але роби..
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27.08.2023 01:02 Ответить
Пам'ятаєш, бубо, що Байден пригожину порадив? Така сама порада всьому вашому зеленому кодлу після нашої перемоги.
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27.08.2023 01:03 Ответить
Перемоги з цим кодлом не буде! Це навіть Байден же здогадався!
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27.08.2023 07:24 Ответить
Перемога буде в будь-якому разі незалежно від кодла і попри кодло. І не треба Байдена ліпити до своєї мутної методички.
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27.08.2023 15:57 Ответить
Щось таке рік назад казалось про виконання 7 пунктів плану щодо кандидатства у ЄС. Рік пройшов, але й коні не валялися.
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27.08.2023 01:05 Ответить
То есть не ты со своей командой должен сделать, а "Украина"? Вы будете воровать, а потом простые украинцы будут скидываться, кто сколько может, что бы купить все необходимое летчикам или техникам?
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27.08.2023 01:08 Ответить
Перестаньте обкрадати
Хоча - яйця треба мати
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27.08.2023 01:11 Ответить
Він крав і йому було соромно але оборонному резніку зовсім не соромно - ось так може пара літаків і прийде на кінці 24 року.
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27.08.2023 01:11 Ответить
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом! Слава Україні!
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27.08.2023 01:22 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ‼️
Чудова новина для України !!
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27.08.2023 01:26 Ответить
Денис Берінчик переміг Ентоні Їгіта та залишив за собою пояс чемпіона!

Перші слова чемпіона: «Вшанувати памʼять наших захисників»! (c)
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27.08.2023 01:33 Ответить
Усік до вторгнення був адептом ватного міра і постійним прихожанином мокшанської церкви!!! Добре що на ходу перевзувся, але осад залишився..
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27.08.2023 07:24 Ответить
Він кримчанин, а там величезні прокацапські настрої. Були ! Усик і його сім'я отримали ВЕЛИЧЕЗНУ антикацапську прививку (під Києвом). А він вірив, а потім зрозумів на власній шкурі що його використовують. Та саме головне що він не був ворогом України.
А зараз кримчани готовлять свої організми для прививки, ну дуже болісної зате дуже ефективної, по ділам.
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27.08.2023 09:26 Ответить
Навіть не осад, а накіп.
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27.08.2023 11:39 Ответить
Просто запам'ятайте, коли Боневтік каже "Україна має зробити всю необхідну роботу" заміняйте на "Члени кишенькового уряду та друзі кварталу 95 всю необхідну роботу" і все одразу стає на свої місця
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27.08.2023 01:48 Ответить
та врубай вже вимагалово на четверту.
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27.08.2023 02:22 Ответить
Кривонос? Жуляни? 22й? лютий? - ні не пам'ятає...
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27.08.2023 02:24 Ответить
Поттрібно розбиратись як погиб найкращій пилот у День авіації . Випадковий збіг ?

і чому Таран і Хомчак досі не в СІЗО ? Дві проросійські консерви нищіли армію - і ниякоівідповідальності ?
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27.08.2023 02:31 Ответить
Ф16 авиабензину наверное хорошега нада?
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27.08.2023 04:54 Ответить
таким він і зайде підручники - помилка нації.
це буде окремий параграф...
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27.08.2023 05:39 Ответить
Кровава помилка
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27.08.2023 06:37 Ответить
тільки про це попереджали в 2019 . це як не суй пальці в розетку у відповідь та ладно хоч поржем .
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27.08.2023 07:22 Ответить
Так, помилка #идівської нації - він не українець, навіть за формальною ознакою громадянства: українець не обсаджував би себе представниками практично тільки однієї національності. А цей довіряє тільки своїм. Отже, українців або зневажає, або боїться. І це, бл@дь, прізідєнт, Міша
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27.08.2023 08:30 Ответить
Україна , ???? Це зовється перекладанєм відповідальності, на іншіх .
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27.08.2023 06:02 Ответить
" І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо "-так вот зачем нужны ф 16,шоб самолётики гражданские запустить,перевозки,бабло.
Никуда никто и не собирался наступать.
Просрал всё !

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27.08.2023 06:19 Ответить
То він собі повітряний шлях готує. Змитись. Бо, якщо таки при воєнному стані проведуть вибори, йому звізда наступить. І скумбрії теж. Головне, щоб за виборами міжнародні наглядачі спостерігали.
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27.08.2023 07:24 Ответить
Це треба звільнитися резиденту та усій ОПі !
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27.08.2023 07:19 Ответить
Ну, то роби, вован, роби
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27.08.2023 08:32 Ответить
валодя ну ти і мудак, а как же мір в глазах ввх. То виходить, що ти тупо наї...в свої 73 % виборців.
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27.08.2023 09:14 Ответить
Так нехай тепер ржуть, на кутні.
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27.08.2023 09:15 Ответить
От ти іУДА і стараєшся ! З усіх сил стараєшся !
❗️Такі картинки публікує Fox News, один з медійних гігантів США, який дивляться та читають десятки мільйонів виборців.

👉 Ледачий брудний хіппі незрозумілої орієнтації, який підтримує Україну, «хейтить» звичайного роботящого хлопця із зоряно-смугастим прапором на футболці: «Цей прапор мене ображає».

▶️ Сенс зрозумілий. Якщо ти вимагаєш підтримувати Україну, значить, ти брудний ледачий нероба із заплутаною орієнтацію.

Є й більш маніпулятивна деталь.

🤦‍♂️ На синьо-жовтому прапорці написано «Підтримуй війну в Україні». Нібито це сама Україна її розпочала. І асоціальний тип, який сидить на плечах у добропорядного платника податків, насправді за продовженн війни, а не її припинення.

Проросійські сили на наступних президенстьких виборах будуть маскуватися під 💯%-но проамериканські. Схоже, це вже відбувається.
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27.08.2023 09:18 Ответить
зеленський, треба меньше красти тоді Україна матиме більше допомоги від західних партнерів. Але на жаль ти , зеленський і дня не може прожити шоб не вкрасти у українців
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27.08.2023 16:53 Ответить
 
 