Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников отечественной авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении 26 августа.
Украинский президент отметил: "Уже 30 лет в последнюю субботу августа свой профессиональный праздник отмечают работники, работницы украинской авиации – и военной, и гражданской.
Пилоты, инженеры, все, кто в авиаотрасли, в авиапроизводстве, в авиатранспорте. Все, кто делает Украину одной из крепких стран. Ибо настоящая стойкость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, уважают собственную авиацию.
Сейчас, в этом году Украина должна проделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности.
Есть с чем поздравить в этот День авиации. Есть за что поблагодарить. И я благодарен. Мы все благодарны".
Пожалуйста, подождите...
Нарешті багато асфальу за ціною діамантів.
Хоча - яйця треба мати
Чудова новина для України !!
Перші слова чемпіона: «Вшанувати памʼять наших захисників»! (c)
А зараз кримчани готовлять свої організми для прививки, ну дуже болісної зате дуже ефективної, по ділам.
і чому Таран і Хомчак досі не в СІЗО ? Дві проросійські консерви нищіли армію - і ниякоівідповідальності ?
це буде окремий параграф...
Никуда никто и не собирался наступать.
Просрал всё !
❗️Такі картинки публікує Fox News, один з медійних гігантів США, який дивляться та читають десятки мільйонів виборців.
👉 Ледачий брудний хіппі незрозумілої орієнтації, який підтримує Україну, «хейтить» звичайного роботящого хлопця із зоряно-смугастим прапором на футболці: «Цей прапор мене ображає».
▶️ Сенс зрозумілий. Якщо ти вимагаєш підтримувати Україну, значить, ти брудний ледачий нероба із заплутаною орієнтацію.
Є й більш маніпулятивна деталь.
🤦♂️ На синьо-жовтому прапорці написано «Підтримуй війну в Україні». Нібито це сама Україна її розпочала. І асоціальний тип, який сидить на плечах у добропорядного платника податків, насправді за продовженн війни, а не її припинення.
Проросійські сили на наступних президенстьких виборах будуть маскуватися під 💯%-но проамериканські. Схоже, це вже відбувається.