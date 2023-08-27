Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из "добровольческих формирований"

Российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "добровольческим формированием" подписать присягу на верность России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

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Издание Reuters отмечает, что после вероятной смерти основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "вагнеровцам" подписать присягу на верность России. Именно об этом и идет речь в этом указе.

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", - отмечает издание.