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присяга (175) Путин (29846)

Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из "добровольческих формирований"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "добровольческим формированием" подписать присягу на верность России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из добровольческих формирований 01

Читайте: Смерть Пригожина показала всему миру, что соглашениям с Путиным нельзя доверять, - Резников

Издание Reuters  отмечает, что после вероятной смерти основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "вагнеровцам" подписать присягу на верность России. Именно об этом и идет речь в этом указе.

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", - отмечает издание.
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Топ комментарии
+11
Хтось відкрив щось нове? У кацапів може буть лише ОДИН "цар" А всі інші повинні йому служить! Так було при Івані Грозному і при Петрі І І при їх нащадках Так було і у більшовиків: усіляких "меншовиків" "есерів" та "анархістів" вони або змусили служить собі або перебили Потім дійшла справа до "троцкістів" І Сталін зацарював одноособово Зараз історія повторюється
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27.08.2023 06:17
+4
Я ніяк не можу второпати від кого захищається расєйська ********* ?
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27.08.2023 05:41
+3
Цюнцванг для "вагнерів" - стерплять всі побачать що вони терпіли, спробують помститися буде багато крові.
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27.08.2023 04:18
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вербує валізний вагнерів...
і буданов їх вербує в дкр і легіон кацапії - цікаво хто ж кого перевербує?
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27.08.2023 01:50 Ответить
зечня зараз в ціні...
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27.08.2023 01:56 Ответить
"русіч" точно заб'є на путінську присягу, частина вагнерів також.
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27.08.2023 02:20 Ответить
Ну не зря же он пригожина с уткиным мочканул. Теперь он хочет быть атаманом. Иш какой пригожин наглец - на царский трон осмелился заглядываться перед выборами, да ещё и со своей армией.
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27.08.2023 04:13 Ответить
Цюнцванг для "вагнерів" - стерплять всі побачать що вони терпіли, спробують помститися буде багато крові.
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27.08.2023 04:18 Ответить
А сам не хоче на нуль сходити? Руські князі ходили по переду війська... а тут сидить московський Цар, розвалився в кріслі...

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27.08.2023 04:49 Ответить
А яке відношення воно має до "Руські князі"? Ви на його пику гляньте чухонську!
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27.08.2023 07:21 Ответить
отож
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27.08.2023 08:27 Ответить
Я ніяк не можу второпати від кого захищається расєйська ********* ?
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27.08.2023 05:41 Ответить
від здорового глузду.
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27.08.2023 08:32 Ответить
Хтось відкрив щось нове? У кацапів може буть лише ОДИН "цар" А всі інші повинні йому служить! Так було при Івані Грозному і при Петрі І І при їх нащадках Так було і у більшовиків: усіляких "меншовиків" "есерів" та "анархістів" вони або змусили служить собі або перебили Потім дійшла справа до "троцкістів" І Сталін зацарював одноособово Зараз історія повторюється
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27.08.2023 06:17 Ответить
Пальцы крестиком и любую.пртсягу давай. То же мне проблема.
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27.08.2023 06:34 Ответить
скотбойня узаконена
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27.08.2023 06:45 Ответить
Бункерная крыса думает что присяга бандосов его спасет?
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27.08.2023 07:14 Ответить
"в целях ФОРМИРОВАНИЯ......, ее независимости и конституционного строя..." - формуватимуть щось нове
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27.08.2023 07:31 Ответить
Завершающая стадия депригожинизации.
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27.08.2023 07:44 Ответить
Після того, як кожен вагнерівець прияйняв присягу, якщо його заб'ють кувалдою, то це вже буде вбивство не просто зека, а вбивством військовослужбовця рф с усіма відповідними наслідками, причому вбивати буде не просто стороння особа, а саме шойгу с герасимовим і х#йлом, бо кати теж приймуть присягу. А якщо вбивати буде держава, родина, а не якась там банда, то суспільство просто вибухне, хоч це може і не сразу вилитися у бунт. Мамочка роднєнькая, нас свої ж вбивають, ми будемо наступні - сотні тисяч чмобіків скажуть це матерям, знайомим і тваринний інстинкт самозбереження зробить свою справу, суспільство здригнеться тільки так
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27.08.2023 07:47 Ответить
Не думаю. То есть, 250 000 жмуров (плюс/минус) - это не повод содрогнуться. Тем более когда во время восстания или имитации восстания вагнера сбили борт, что сказал путен? Нужно забыть про эти жертвы. И отец одного из погибших вояк сказал: "Ну раз надо забыть - значит забыли". Потом с ним, скорее всего, поработало фсб, где его убедили, что не было у него никакого сына. И никакого восстания не было. А скоро окажется, что и вагенра не было и войны не было
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27.08.2023 10:56 Ответить
Привід є, при чому душе вагомий. Сотня тисяч трупів стала вагомим приводом зробити жести дроброї волі на Київщині, Сумщині і Харківщині. Ефект від мясорубки як був тоді, так буде і в подальшому. На відмітці 250 000 вже тріщить оборона рашистів на півдні і далі можливий обвал. Сотні тисяч трупів це досить таки вагомий чинник, щоб змінити перебіг подій. А щодо вагнера, так зовсім не важливо, що там хто про нього сказав. Головне, що можна констатувати факт - вже немає шалених масових самогубчих атак смертників, як у найважчі часи Бахмутської мясорубки і на даний момент на нашій землі не існує вагнер як боєздатне військове формування.
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27.08.2023 11:05 Ответить
Побачимо
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27.08.2023 11:08 Ответить
цікаво як на це відреагують тік-токери?
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27.08.2023 08:34 Ответить
пригожина ще труп не захолов а х*йло вже дерибанить його банду,

і х!йло зовсім не причетний до вбивства пригожина
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27.08.2023 09:29 Ответить
Ймовірно, є і таємне доповнення до даного "дєкрєта". На кшталт...Бе-ме расістскай фідірациі і Адольфу Гі...тьху-кремлівській потворі...лічьна.
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27.08.2023 09:30 Ответить
 
 