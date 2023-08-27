Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из "добровольческих формирований"
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Российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "добровольческим формированием" подписать присягу на верность России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Издание Reuters отмечает, что после вероятной смерти основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "вагнеровцам" подписать присягу на верность России. Именно об этом и идет речь в этом указе.
"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", - отмечает издание.
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і буданов їх вербує в дкр і легіон кацапії - цікаво хто ж кого перевербує?
і х!йло зовсім не причетний до вбивства пригожина