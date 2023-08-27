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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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крылатые ракеты (711) Воздушные силы (957)

Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами, по всей территории была объявлена воздушная тревога.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

х-555

В ночь на 25 августа из-за вражеской ракетной атаки по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря.

По данным областных военных администрации, этой ночью ПВО работала в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях.

Читайте: Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели
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В ніч проти 25 серпня , чи 27 - го ?
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27.08.2023 07:36 Ответить
Ми не чітатєлі, ми пісатєлі...
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27.08.2023 07:40 Ответить
а какая разніца?!
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27.08.2023 08:22 Ответить
Маємо дефіцит ракет для систем ППО радянських часів, - Зеленський. Вот они и проверяют. Ну и времена, даже президенту верить нельзя.
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27.08.2023 10:34 Ответить
А хіба можна вірити всій цій цілій банді зелених ублюдків вже більш як 4 роки? Боневтік - главарь цієї банди!!! Яка довіра???? Здали Україну!!!!
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27.08.2023 11:35 Ответить
Народ маланцам не победить, пока их мало. Не надо делать из них "большевиков".
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27.08.2023 15:56 Ответить
 
 