Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами, по всей территории была объявлена воздушная тревога.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 25 августа из-за вражеской ракетной атаки по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря.
По данным областных военных администрации, этой ночью ПВО работала в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях.
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