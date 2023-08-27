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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) Генштаб ВС (4253) ликвидация (1921) уничтожение (3797)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 820 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 260820 (+550) лиц,

танков ‒ 4396 (+6) ед,

боевых бронированных машин 8554 (+15) ед,

артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,

РСЗО – 728 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 498 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1411 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед,

специальная техника – 808 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+27
яка гадостна і противна інфографіка.
Уберіть цю гидоту - верніть попередню.
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27.08.2023 08:28
+18
Це добре шо арту накрили -- бо кожен день гатять по Херсону Нікополю Марганцю
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27.08.2023 08:22
+18
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.08.2023 08:27
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Це добре шо арту накрили -- бо кожен день гатять по Херсону Нікополю Марганцю
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27.08.2023 08:22 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.08.2023 08:27 Ответить
яка гадостна і противна інфографіка.
Уберіть цю гидоту - верніть попередню.
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27.08.2023 08:28 Ответить
Кацапы, таскать вам, не перетаскать. Трупы своих ордынцев.
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27.08.2023 08:29 Ответить
"Что мы имеем в сухом остатке? Войну, которую Минобороны РФ (точнее - Министерство нападения) и президент России стараются законсервировать и втиснуть в узкое горлышко попытки "мирных переговоров", хотя на это не пойдет ни Украина, ни Запад. Очень скоро российской пропаганде придется объяснять своему народу - почему армия РФ сдала Мелитополь и Бердянск и почему крымский мост разрушен украинскими ракетами безо всяких последствий для самой Украины. После сдачи Крыма вопрос в России встанет уже ребром - что мы делали в Украине и кто за это ответит?"
(Герман Обухов

Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США)
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27.08.2023 08:36 Ответить
російському нароту ніхто нічого пояснювати не буде, бо він неспроможний щось усвідомити - генетичний дефект. Подивиця на їхню історію за декілька сотень років - суцільний жах.
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27.08.2023 14:29 Ответить
Sorry -Подивитця
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27.08.2023 14:31 Ответить
іще раз "Sorry" скажи! Бо правильно - "подивіться" (або "подивись")
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27.08.2023 15:38 Ответить
Дякую
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28.08.2023 03:10 Ответить
Я привів цитату Всі претензії - до Германа Обухова
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27.08.2023 15:39 Ответить
Минув 3471 день москальсько-української війни.
83! одиниці техніки та 550!! чумардосів.
Хороші жнива, 21 броні, 26 арти і 31 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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27.08.2023 08:35 Ответить
Тамбов, разом з його міфічними вовками
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27.08.2023 09:11 Ответить
Хто і для чого змінив фон звітів про втрати кацапів? Як а мене - стало гірше видно! Треба придивлятись! Було краще!
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27.08.2023 09:01 Ответить
Це в редакторів цензор.нет по молодості ще нема вікових проблем із зором.
Десь після 50 років вони почнуть розуміти тих, хто має постійно шукати свої окуляри, аби роздивитися ці ієрогліфи про втрати кацапні.
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27.08.2023 09:08 Ответить
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27.08.2023 09:34 Ответить
А "здаровиє палавазрєлиє коні з московських клубів" вже приїхали?
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27.08.2023 10:52 Ответить
Виніпанімаєтєетадругоє.
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27.08.2023 17:20 Ответить
А чого ж Ви хотіли? Настав час вундерваффе - чи то краснай кавалєрії, чи то кінної авіації...
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27.08.2023 17:19 Ответить
Поверніть стару картинку!!! 🙏🙏🙏
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27.08.2023 12:20 Ответить

🙏
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27.08.2023 13:09 Ответить
Генерал СВР

В воскресенье 27 августа 2023г., в утреннем отчете ***** на 6:00 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава орков - 270079 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство ЧВК перешли под контроль министерства обороны и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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27.08.2023 20:14 Ответить
 
 