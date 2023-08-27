10 381 22
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 820 человек (+550 за сутки), 4 396 танков, 5 403 артсистемы, 8 554 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 820 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 260820 (+550) лиц,
танков ‒ 4396 (+6) ед,
боевых бронированных машин 8554 (+15) ед,
артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,
РСЗО – 728 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 498 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
крылатые ракеты ‒ 1411 (+0),
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед,
специальная техника – 808 (+4).
Топ комментарии
+27 Nik Home 379c842c
показать весь комментарий27.08.2023 08:28
+18 Валентин Коваль 2a613f18
показать весь комментарий27.08.2023 08:22
+18 Amber
показать весь комментарий27.08.2023 08:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Уберіть цю гидоту - верніть попередню.
(Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США)
83! одиниці техніки та 550!! чумардосів.
Хороші жнива, 21 броні, 26 арти і 31 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:4.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
Десь після 50 років вони почнуть розуміти тих, хто має постійно шукати свої окуляри, аби роздивитися ці ієрогліфи про втрати кацапні.
🙏
В воскресенье 27 августа 2023г., в утреннем отчете ***** на 6:00 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава орков - 270079 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство ЧВК перешли под контроль министерства обороны и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.