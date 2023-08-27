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Во время ночных обстрелов РФ выискивала маршруты для будущих атак, - Силы обороны юга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

х-101

Сегодня, 27 августа, во время ночных обстрелов Россия прибегла к сложным схемам маневрирования. Вероятно, выискивали безопасные маршруты для будущих атак.

Об этом спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, российские ракеты и дроны маневрируют в первую очередь для выявления украинской системы ПВО. В то же время, во время сегодняшних обстрелов схема была несколько сложнее.

"Но сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров, вероятно, они выискивали варианты прокладывания безопасных маршрутов для будущих атак", – добавила Гуменюк.

Читайте: Силы ПВО ночью уничтожили 4 крылатые ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Напомним, прошлой ночью россияне ударили по Украине крылатыми ракетами Х-101/Х-55/Х-555. Четыре из восьми ракет уничтожили украинские ПВО. Остальные цели были, вероятно, ошибочны, ведь попаданий не зафиксировано.
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"Решта цілей були, ймовірно, хибними, адже влучань не зафіксовано". Влучань не зафіксовано по хибним цілям? Пролетіли мимо України?
Десть то повинні були впасти.
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27.08.2023 09:29 Ответить
Наталія Гуменюк як зажди на висоті. Посада речниці їй підходить.
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27.08.2023 09:32 Ответить
"влучань не зафіксовано"

Не зафіксовано влучань ракет ППО чи ракет раши? Де логіка?
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27.08.2023 10:30 Ответить
Ціль була хибна, влучань не зафіксовано. Але локатори ППО щось в польоті зафіксували. Щось летіло і десь воно впало. На Черкащині збили дві ракети , то які?
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27.08.2023 09:33 Ответить
Меньше москалям інформації, краще для України!!
А тим хто ДУЖЕ ЦІКАВИТЬСЯ наслідками, знайдеться і інша «цікава робота»…
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27.08.2023 09:37 Ответить
 
 