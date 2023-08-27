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Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море армия РФ и ВСУ используют в качестве передовых баз для войск, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вишка,бойка

Между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – так называемые "вышки Бойко".

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", – говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, "вышки Бойко" имеют ценные ресурсы. Они и остров Змеиный также важны как военные объекты.

Читайте: Россия впервые вывела на боевое дежурство в Черное море новый ракетоноситель "Циклон", - ОК "Південь"

"Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", - добавили в разведке.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на расположенных в оккупированной части Черного моря вышках "Черноморнефтегаза" оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки.
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Топ комментарии
+12
Вміло і спокійно керує законодавчими процесами у ВР,разом з Шуфрічем та іншими Слугами....
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27.08.2023 10:45
+12
Вообще-то вышки Бойко покупались на деньги украинских налогоплательщиков в несколько раз дороже рыночной стоимости
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27.08.2023 10:47
+8
І використовують вкрай вдало. Знищений біля Зміїного крейсер за 700 млн $ та у Криму С400 за 800 млн, збрехати не дадуть!
Дай Бог ЗСУ сталого успіху та мінімальних втрат!
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27.08.2023 10:41
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від вишок і виходили катери, які атакували С-400 та БРК на Тарханкуті (75 міль), туди ж і повертались, де їх чекали катери підтримки, і вже звідти йшли на Зміхний (40 міль).
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27.08.2023 09:47 Ответить
А хіба вони під нашим контролем?
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27.08.2023 11:09 Ответить
так, вони під нашим вогневим контролем, тому кацапів там давно нема.
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27.08.2023 14:47 Ответить
Британцы недвусмысленно намекают что пора ударить по этим "вышкам Бойко".
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27.08.2023 10:10 Ответить
ваша британська розвідка знов не в курсі - навіщо по ним бить, там нікого нема.
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27.08.2023 14:49 Ответить
А де зараз сам Бойко, який наварив бабла на цих "вышках"?
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27.08.2023 10:34 Ответить
Вміло і спокійно керує законодавчими процесами у ВР,разом з Шуфрічем та іншими Слугами....
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27.08.2023 10:45 Ответить
Скільки разів ще треба провести вибори, щоб у ВР не було ні Бойка, ні Шуфрича, ні Слуг?
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27.08.2023 10:54 Ответить
Україні потрібні не вибори, а Майдани. Ще пару раз.
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27.08.2023 11:10 Ответить
Вони потрібны слугам для голосувань.

Слуги ними не гнушаються.
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27.08.2023 11:14 Ответить
І використовують вкрай вдало. Знищений біля Зміїного крейсер за 700 млн $ та у Криму С400 за 800 млн, збрехати не дадуть!
Дай Бог ЗСУ сталого успіху та мінімальних втрат!
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27.08.2023 10:41 Ответить
Вообще-то вышки Бойко покупались на деньги украинских налогоплательщиков в несколько раз дороже рыночной стоимости
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27.08.2023 10:47 Ответить
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27.08.2023 11:16 Ответить
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27.08.2023 11:21 Ответить
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27.08.2023 11:22 Ответить
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27.08.2023 11:35 Ответить
Деятельность «Оппозиционной платформы - За жизнь» была прекращена решением СНБО 19 марта 2022 года. Но члены ее фракции, которые остались в Украине, уже через месяц нашли себе новое «пристанище» в Раде.

В конце апреля была создана депутатская группа

«Платформа за жизнь и мир»,

возглавил ее Юрий Бойко.
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27.08.2023 11:42 Ответить
На сегодняшний день членами группы из бывших ОПЗЖшников являются:

Виталий Борт, Анатолий Бурмич, Сергей Дунаев, Юрий Завгородний, Юлий Иоффе, Владимир Кальцев, Александр Качный, Александр Колтунович, Сергей Ларин, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Григорий Мамка, Суто Мамоян, Василий Нимченко, Юрий Павленко, Михаил Папиев, Александр Пономарев, Александр Пузанов, Михаил Скорик, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и Виктор Черный.

https://ru.slovoidilo.ua/2023/07/27/infografika/politika/predali-sbezhali-ili-pritailis-kak-slozhilas-sudba-nardepov-zapreshhennoj-opzzh
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27.08.2023 11:43 Ответить
Це тільки в мене відразу виникає думка про цеглину, коли бачу морду шуфрича?
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27.08.2023 11:52 Ответить
 
 