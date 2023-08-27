Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море армия РФ и ВСУ используют в качестве передовых баз для войск, - британская разведка
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Между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – так называемые "вышки Бойко".
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", – говорится в сообщении.
Как отмечает разведка, "вышки Бойко" имеют ценные ресурсы. Они и остров Змеиный также важны как военные объекты.
"Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", - добавили в разведке.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на расположенных в оккупированной части Черного моря вышках "Черноморнефтегаза" оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки.
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В конце апреля была создана депутатская группа
«Платформа за жизнь и мир»,
возглавил ее Юрий Бойко.
Виталий Борт, Анатолий Бурмич, Сергей Дунаев, Юрий Завгородний, Юлий Иоффе, Владимир Кальцев, Александр Качный, Александр Колтунович, Сергей Ларин, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Григорий Мамка, Суто Мамоян, Василий Нимченко, Юрий Павленко, Михаил Папиев, Александр Пономарев, Александр Пузанов, Михаил Скорик, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и Виктор Черный.
https://ru.slovoidilo.ua/2023/07/27/infografika/politika/predali-sbezhali-ili-pritailis-kak-slozhilas-sudba-nardepov-zapreshhennoj-opzzh