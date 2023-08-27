Залужный и командование НАТО провели секретное совещание на польской границе, - The Guardian
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командование Североатлантического альянса НАТО провели на границе Польши и Украины секретное совещание. Корректировали стратегию контрнаступления.
Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
Встреча продолжалась 5 часов. Ее целью было помочь пересмотреть военную стратегию Украины.
"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановленным прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнуряющую зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - пишет The Guardian.
Также издание отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.
Пожалуйста, подождите...
В моєму розумінні "секретна" означає, що про сам факт її проведення навіть не має бути відомо . . .
11 днів думаю це не довгострокова стратегія.
"Ми прогавили і не надіслали кремлівського крота дЄрмака"
Головне що була і досить на високому рівні...і це всиляє трошки оптимізму...
У ********* світі те , що ви описали - неможливо
Але, можно зробити "часовий лаг" завдяки підвищенню секретності і зменьшенню публічності
Якщо будуть ще якись питання - відповім
І як би то не було, а ця інформація всплила тільки сьогодні - ось журналісти і приклеїли сюди що то була "секретна" зустріч. Тому "зради" тут ви не знайдете, як і сенсацій.
ЗЭленский Чонгар сдает. 👿
за 24.02.22 рашисти прошли у Таврії в різних напрямках від Криму до 100 км, поки у них бензин не скінчився
100 км за один день !👿
О как. НЕВИГІДНО. незрозуміло лише Кому не вигідно?
Я так понял, что твой хозяин Дерьмак выдал своим ботам новые методички? Передай ему, что наш Генштаб ложит писю а все его высеры и хотелки. А после НАШЕЙ победы с ним разберутся, почему был сдан Юг практически без боя и теперь, из-за этого шакала наши воины проливают кровь при освобождении Юга..
В январе арестович говорил что лучше "халява", теперь уже поменял мнение.
А Константин не успел поменять мнение.
Лендлиз это когда передают в аренду оружие которое просят.
В законе есть ограничение на оружие, но теже самолеты, атакамс, танки можно было просить начиная с 9 мая 2022 года.
В виде халявы, через 15 месяцев действия лендлиза - такого оружия пока не предоставлено.
Лендлиз предложил в январе 2022 (за 40 дней до начала войны) - республиканец, чтобы поставить сразу много оружия, пока не будет восстановлена территориальная целостность.
Демократы, внесли изменения после начала войны, только на 2022-2023 годы, и другие ограничения, и проголосовали-приняли 9 мая.
В законе сняли ограничение в 5 лет, по оплате лендлиза. Не установили нового, т.е. оплата может быть и через 10-20-30 лет.
Итого администраця США, получила от Конгресса: деньги на PDA, USAI и лендлиз для поддержки Украины.
PDA: за 17 месяцев, поставлено оружия на 17.5млрд
4млрд в 2022 году, забыли подписать, и деньги вернулись в бюджет
В августе 2023 - помощи выделено на 200млн, обычны было 1.1-1.3млрд в месяц, и на день Независимости только слова поддержки.
До конца финансового 2023 года - 5 недель, скорее всего опять не успеют подписать 1-2млрд.
Сейчас остаток 3.5млрд
Итого, на 2022-2023 финансовые года, Конгресс выделил 25.5млрд, из которых администрация забыла подписать 30% помощи.
USAI: 20.3млрд, пообещали когдато заказать (пока заказали только на 2млрд), и прозвести новое оружие. В общем за 17 месяцев, поставили только на 1.3млрд
Лендлиз:
администрация и ОП - оба даже не вспоминают.
Одни в уши вливают, что это против республиканцев, если не будут голосовать, хотя какойто "перебежчик" республиканец инициировал этот закон. И сейчас республиканцы, хотят продлить закон еще на один год.
Другие в уши вливают, что это платно, лучше халява.
Амортизация техники 10 лет в США, срок расчетов по лендлизу не установлен,
т.е. по факту если даже прийдется расчитываться, через 20-30 лет - то это будут символическая оплата.
Примерно, как оплата за 3й ядерный арсенал в мире, которое получила Украина - чтото до 1 млрд в сумме от всех сторон.
Т.е. на чашах весов, с одной стороны
жизни, инфраструктура
против
лендлиз, и возможной оплате
Побеждает жадность к деньгам - т.к. в лендлизе ничего украсть будет не возможно
ЕС дает кредиты, и мы их берем, и не отказываемся, и согласны выплачивать тело и проценты.
США дают гранты - которые не надо возвращать.
Если быть последовательным, то надо отказаться от помощи ЕС, ведь есть халява от США.
А помощь ЕС все таки прийдется отдавать, и чем дольше война, тем больше надо брать, и больше отдавать.
Может проще взять лендлиз, и отдать через 30 лет, по остаточной стоимости "копейки"
Вони ні прочитати, ні усвідомити даний текст не здатні.
при "даром" розмір допомоги контролює байден і він вимірюється в доларах
Народ вибрав Конгрес - законодавчу владу, як в нас Верховна Рада України
Конгрес проголосував закон про лендліз для України, вилучивши вимогу по оплаті через 5 років, та не встановив нову - тобто платити можна через 20-30 років
Адміністрація Білий Дім - не бажає виконувати закон. У нас це Офіс Президента, як не хочуть, то можуть не підписувати закон місяцями, та роками.
Процедура є - одні просять, інші дають.
Чомусь обидві стороні даже не згадують про лендліз.
Зараз саме Білий Дім вирішує що давати, а що не давати
Конгрес для Адміністрації виділив на 2022-2023 роки
PDA: 25.5млрд, поставлено вже 17.5млрд, 4 млрд в 2022 році вирішили, що не потрібні Україні, і не підписали. Є ризик що 1-2млрд, не підпишуть в 2023 році - закінчується фінансовий рік.
Тобто десь 30% допомоги від народу США втрачено
USAI: 20.3млрд, місяць назад сказали, що виготовили на 1.3млрд. Решта суми, пообіцяли надати в майбутньому, поки даже контракти не заключили на виготовлення.
По факту, допомоги тільки на 17.5+1.3 - менше 20млрд за 17 місяців
балаболы 👎👎👎
" Ви наступайте, а ми поглядім-подумаєм чому так мєєєєдлєно" 👿
А лідор же волав протилежне, що будемо на всіх фронтах і одразу.
Ось ще в тему від NYT
"Сирський "порушив рекомендації Пентагону", коли закликав вжити заходів для захисту Куп'янська. Нещодавні заяви Сирського про перекидання російських підкріплень у цей район "не мають незалежних підтверджень.
На думку Пентагону, Києву слід було зосередити на одній ділянці лінії фронту надмірну кількість сил для спроби прориву. Натомість українське командування спробувало розділити війська і вогневу міць так, щоб воно вважалося якомога справедливішим і рівним між сходом і півднем".
Все ж очевидно.
скоти.
Пане Залужний, ви з чемності слухайте цих чмонь, бо мусите, але робіть, як вважаєте за потрібне.
2. скоти, які повчають, не хочуть морди свої розтулити і сказати своїм урядам про надання НЕОБХІДНОЇ для наступу зброї ? І взагалі, ці чмоні натівські, нехай би зазирнули у свою методичку і ПЕРЕЧИТАЛИ свої ж рекомендації.