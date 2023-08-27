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Залужный и командование НАТО провели секретное совещание на польской границе, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командование Североатлантического альянса НАТО провели на границе Польши и Украины секретное совещание. Корректировали стратегию контрнаступления.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, встреча прошла 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Встреча продолжалась 5 часов. Ее целью было помочь пересмотреть военную стратегию Украины.

"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановленным прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнуряющую зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - пишет The Guardian.

Читайте: Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата

Также издание отмечает, что после этой встречи стратегия ВСУ заметно изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.
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Топ комментарии
+54
мабуть дєрьмака не було там, тому й вирішили присвоїти статус "секретна".
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27.08.2023 09:44
+33
Така секретна нарада, що всі західні ЗМІ про неї пишуть . . .

В моєму розумінні "секретна" означає, що про сам факт її проведення навіть не має бути відомо . . .
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27.08.2023 09:42
+29
Дивно, що ані Найвеличніший головнокомандувач чи секретар РНБО, або ж яйцевий чмоністр не пропіарились за рахунок зустрічі з НАТівськими генералами... Мабуть скоро буде новий офігенний відосік від серіального велосипедиста.
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27.08.2023 09:47
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Така секретна нарада, що всі західні ЗМІ про неї пишуть . . .

В моєму розумінні "секретна" означає, що про сам факт її проведення навіть не має бути відомо . . .
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27.08.2023 09:42 Ответить
Так 11 дней прошло.
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27.08.2023 09:45 Ответить
"Головним питанням порядку денного було, що робити із зупиненим прогресом контрнаступу України, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію..."

11 днів думаю це не довгострокова стратегія.
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27.08.2023 09:48 Ответить
Я всегда думал, что цель секретного совещания чтобы оно произошло в секрете. Вот оно произошло.
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27.08.2023 09:49 Ответить
Ну, не така вже вона й секретна. В ОПі кажуть, що знали про цю подію, просто не встигли вчасно злити інформацію про неї кацапам. )))
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27.08.2023 10:10 Ответить
Ключова фраза: "лише для медіа". Тобто знав і гей штаб МО на параші?
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27.08.2023 10:18 Ответить
********
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27.08.2023 10:20 Ответить
А що вони мали б відповісти

"Ми прогавили і не надіслали кремлівського крота дЄрмака"
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27.08.2023 10:32 Ответить
це шо за один "лідер"
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27.08.2023 11:39 Ответить
Це ще один з лідорів.
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27.08.2023 11:55 Ответить
Вчора Пархоменко говорив що з Подоляком легко вести стрим,вмикаєшь кнопку і він говорить,говорить,.....
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27.08.2023 12:39 Ответить
Якщо для Подоляка ця зустріч не була секретною, то й для інших ОПшних жителів теж. Це пояснює, чому московити кинулися у південний напрямок все різко стягувати відразу ж у той час.
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27.08.2023 23:31 Ответить
Коли пишуть постфактум- то вже пофіг...
Головне що була і досить на високому рівні...і це всиляє трошки оптимізму...
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27.08.2023 10:26 Ответить
Ні, ви невірно розумієте

У ********* світі те , що ви описали - неможливо

Але, можно зробити "часовий лаг" завдяки підвищенню секретності і зменьшенню публічності

Якщо будуть ще якись питання - відповім
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27.08.2023 10:31 Ответить
"Секретна" - такою назвою охрестили журналісти, а піпл як завжди повівся на подібне. Це ж не вперше відбуваються такі зустрічі, але всі оргазмують від самого слова "секретна". Думаю що секретні зустрічі вже були і не раз, але ми точно про них нічого не знаємо, як і журналісти!
І як би то не було, а ця інформація всплила тільки сьогодні - ось журналісти і приклеїли сюди що то була "секретна" зустріч. Тому "зради" тут ви не знайдете, як і сенсацій.
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27.08.2023 10:47 Ответить
Секретная от зе-дерьмака. В прошлый раз должна была быть тоже секретная, но когда дерьмак на неё притащился, то та встреча не состоялась. Так что НАТО и американцы проводят "секретные" от зе-дерьмака встречи.
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27.08.2023 17:24 Ответить
Знаю. Це після Хмельницька сталося. Секретні зустрічі відбуваються тепер напряму без повідомлення опиі напріму із Залужним.
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27.08.2023 17:34 Ответить
и что конкретно обсуждали тоже западные сми пишут? узнали об этом спустя 10 дней, и сообщили. скорее всего сознательно совершили утечку.
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27.08.2023 11:06 Ответить
Що знають двоє, те знає свиня. Один персонаж так говорив.
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27.08.2023 09:44 Ответить
мабуть дєрьмака не було там, тому й вирішили присвоїти статус "секретна".
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27.08.2023 09:44 Ответить
😆
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27.08.2023 09:45 Ответить
Тобто контрнаступ уже не прогресує
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27.08.2023 09:47 Ответить
контрнаступ перетворився у наступ
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27.08.2023 10:05 Ответить
в оборону((
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27.08.2023 16:35 Ответить
"Быстро только котята родятся" и

ЗЭленский Чонгар сдает. 👿

за 24.02.22 рашисти прошли у Таврії в різних напрямках від Криму до 100 км, поки у них бензин не скінчився

100 км за один день !👿
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27.08.2023 10:10 Ответить
дермак "рулив"
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27.08.2023 11:41 Ответить
Дивно, що ані Найвеличніший головнокомандувач чи секретар РНБО, або ж яйцевий чмоністр не пропіарились за рахунок зустрічі з НАТівськими генералами... Мабуть скоро буде новий офігенний відосік від серіального велосипедиста.
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27.08.2023 09:47 Ответить
По секрету всему свету, вы развейте песню эту .... (С)
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27.08.2023 09:49 Ответить
навчили нашого маршала майбутньої Перемоги, нашого генія тактики та стратегії Залужного всім цим західним штучкам як правильно воювати - і справа насправді пішла веселіше, і це зрозуміло тим, хто стежить за картами боїв
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27.08.2023 09:53 Ответить
слідкуй за базаром, курво!
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27.08.2023 17:04 Ответить
Їх усім складом потрібно відправляти на навчання до Німеччини. Совіцька воєнна школа до одного місця, лише ос вміють кидати на амбразуру
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27.08.2023 22:42 Ответить
Ну вже вона не така секретна, якщо змі про неї патякають.
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27.08.2023 09:57 Ответить
А по вайберу не могли поговорить?
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27.08.2023 09:59 Ответить
Треба задіяти ЛЕНДЛІЗ, бо зброї не достатньо. Потрібен військовий пріоритет. Керівництво нічого не робить для цього. Говорять Це не вігідно, бо зараз дають зброю безкоштовно.

О как. НЕВИГІДНО. незрозуміло лише Кому не вигідно?
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27.08.2023 09:59 Ответить
Лендлиз - это когда оружие передают в аренду, в пользование, за деньги. Нам Запад сейчас передает оружие в виде дара, то-есть БЕЗВОЗМЕЗДНО, Даром. И при лендлизе оружия больше не станет. Да и за какие шиши? Спасибо Западу, который содержит все наши социальные выплаты, пенсии, медицину, образование.
Я так понял, что твой хозяин Дерьмак выдал своим ботам новые методички? Передай ему, что наш Генштаб ложит писю а все его высеры и хотелки. А после НАШЕЙ победы с ним разберутся, почему был сдан Юг практически без боя и теперь, из-за этого шакала наши воины проливают кровь при освобождении Юга..
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27.08.2023 10:18 Ответить
та все він знає. росіянам чим меньше у України зброї тім краще. то вони через впн працюють з рашкі, через проксі в США.
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27.08.2023 11:55 Ответить
ЩО ВИ МЕЛЕТЕ шановний російськомовний громадянин рфіі, УКРАЇНІ ПОТРІБНА ПЕРЕМОГА, а єрмак і є члєн того самого керівництва котрому ЛЕНДЛІЗ НЕ_ВИГІДНО. Закон вже прийнято, Украінське керівництву потрібно лише його задіяти. Треба брати ВСЕ, ЩО МОЖНА, потім розберемося. Віддавати буде рашка - РЕПАРАЦІЯМИ, це вони почали війну, і вони будуть платити.
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27.08.2023 11:03 Ответить
Та цей костья- ватний провокатор )
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27.08.2023 11:11 Ответить
Это полное вранье.
В январе арестович говорил что лучше "халява", теперь уже поменял мнение.
А Константин не успел поменять мнение.

Лендлиз это когда передают в аренду оружие которое просят.
В законе есть ограничение на оружие, но теже самолеты, атакамс, танки можно было просить начиная с 9 мая 2022 года.
В виде халявы, через 15 месяцев действия лендлиза - такого оружия пока не предоставлено.

Лендлиз предложил в январе 2022 (за 40 дней до начала войны) - республиканец, чтобы поставить сразу много оружия, пока не будет восстановлена территориальная целостность.
Демократы, внесли изменения после начала войны, только на 2022-2023 годы, и другие ограничения, и проголосовали-приняли 9 мая.

В законе сняли ограничение в 5 лет, по оплате лендлиза. Не установили нового, т.е. оплата может быть и через 10-20-30 лет.

Итого администраця США, получила от Конгресса: деньги на PDA, USAI и лендлиз для поддержки Украины.

PDA: за 17 месяцев, поставлено оружия на 17.5млрд
4млрд в 2022 году, забыли подписать, и деньги вернулись в бюджет
В августе 2023 - помощи выделено на 200млн, обычны было 1.1-1.3млрд в месяц, и на день Независимости только слова поддержки.
До конца финансового 2023 года - 5 недель, скорее всего опять не успеют подписать 1-2млрд.
Сейчас остаток 3.5млрд
Итого, на 2022-2023 финансовые года, Конгресс выделил 25.5млрд, из которых администрация забыла подписать 30% помощи.

USAI: 20.3млрд, пообещали когдато заказать (пока заказали только на 2млрд), и прозвести новое оружие. В общем за 17 месяцев, поставили только на 1.3млрд

Лендлиз:
администрация и ОП - оба даже не вспоминают.
Одни в уши вливают, что это против республиканцев, если не будут голосовать, хотя какойто "перебежчик" республиканец инициировал этот закон. И сейчас республиканцы, хотят продлить закон еще на один год.
Другие в уши вливают, что это платно, лучше халява.

Амортизация техники 10 лет в США, срок расчетов по лендлизу не установлен,
т.е. по факту если даже прийдется расчитываться, через 20-30 лет - то это будут символическая оплата.
Примерно, как оплата за 3й ядерный арсенал в мире, которое получила Украина - чтото до 1 млрд в сумме от всех сторон.

Т.е. на чашах весов, с одной стороны
жизни, инфраструктура
против
лендлиз, и возможной оплате

Побеждает жадность к деньгам - т.к. в лендлизе ничего украсть будет не возможно

ЕС дает кредиты, и мы их берем, и не отказываемся, и согласны выплачивать тело и проценты.
США дают гранты - которые не надо возвращать.

Если быть последовательным, то надо отказаться от помощи ЕС, ведь есть халява от США.
А помощь ЕС все таки прийдется отдавать, и чем дольше война, тем больше надо брать, и больше отдавать.
Может проще взять лендлиз, и отдать через 30 лет, по остаточной стоимости "копейки"
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27.08.2023 12:32 Ответить
Для вірунів "козачка" це - дуже складні матерії.
Вони ні прочитати, ні усвідомити даний текст не здатні.
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27.08.2023 14:58 Ответить
при лендлізі розмір допомоги контролює Конгрес і він вимірюється в штуках ракет та танків

при "даром" розмір допомоги контролює байден і він вимірюється в доларах
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27.08.2023 20:42 Ответить
Ніхто ні дасть того, чого немає або не хочуть надати. Що є - дають і дають безкоштовно. Ленд-ліз це ні лабаз, зайшов та скупився. Є процедура.
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27.08.2023 11:11 Ответить
Є Закон. Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. Треба тільки подати ЗАЯВКУ. Платити згідно закону треба потім. Після війни.
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27.08.2023 11:53 Ответить
Тут правда тільки "або не хочуть надати"

Народ вибрав Конгрес - законодавчу владу, як в нас Верховна Рада України
Конгрес проголосував закон про лендліз для України, вилучивши вимогу по оплаті через 5 років, та не встановив нову - тобто платити можна через 20-30 років

Адміністрація Білий Дім - не бажає виконувати закон. У нас це Офіс Президента, як не хочуть, то можуть не підписувати закон місяцями, та роками.

Процедура є - одні просять, інші дають.
Чомусь обидві стороні даже не згадують про лендліз.

Зараз саме Білий Дім вирішує що давати, а що не давати

Конгрес для Адміністрації виділив на 2022-2023 роки
PDA: 25.5млрд, поставлено вже 17.5млрд, 4 млрд в 2022 році вирішили, що не потрібні Україні, і не підписали. Є ризик що 1-2млрд, не підпишуть в 2023 році - закінчується фінансовий рік.
Тобто десь 30% допомоги від народу США втрачено
USAI: 20.3млрд, місяць назад сказали, що виготовили на 1.3млрд. Решта суми, пообіцяли надати в майбутньому, поки даже контракти не заключили на виготовлення.

По факту, допомоги тільки на 17.5+1.3 - менше 20млрд за 17 місяців
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27.08.2023 12:44 Ответить
Там був і засланий казачок Козир.
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27.08.2023 10:05 Ответить
адрес не забудте и стенограму совещания
балаболы 👎👎👎
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27.08.2023 10:14 Ответить
агов, коментатори! бачу, ви дебіли. подякуйте краще НАТО, США і Європі, що з вами панькаються. а не варто було б
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27.08.2023 10:18 Ответить
Обожаю новости про секретные встречи.
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27.08.2023 10:20 Ответить
Якщо там був "весь командний склад", то слово "секретна" тут не пасує.
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27.08.2023 10:22 Ответить
Taurus і Atacms забули привезти на зустріч.
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27.08.2023 10:30 Ответить
таки да:

" Ви наступайте, а ми поглядім-подумаєм чому так мєєєєдлєно" 👿
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27.08.2023 10:40 Ответить
За...бали ці всі гардіани, нЙт, і всяка жовта і не жовта преса. **** війна у них онлайн . СтратеХи грьобані....
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27.08.2023 10:38 Ответить
А це не жовта "преса"? Почитаєш - набір відівотів, ане адміни...
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27.08.2023 11:45 Ответить
Може "таємну", а не срикретну?
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27.08.2023 11:43 Ответить
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27.08.2023 11:44 Ответить
що ж це ви секрети видаєте... вже нарада не секрет..
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27.08.2023 12:39 Ответить
Як невдобно получилось, то це вже не кацапське ІПСО? Що пан Залужний таки зустрічався з партнерами і таки південь почали продавлювати.
А лідор же волав протилежне, що будемо на всіх фронтах і одразу.
Ось ще в тему від NYT
"Сирський "порушив рекомендації Пентагону", коли закликав вжити заходів для захисту Куп'янська. Нещодавні заяви Сирського про перекидання російських підкріплень у цей район "не мають незалежних підтверджень.
На думку Пентагону, Києву слід було зосередити на одній ділянці лінії фронту надмірну кількість сил для спроби прориву. Натомість українське командування спробувало розділити війська і вогневу міць так, щоб воно вважалося якомога справедливішим і рівним між сходом і півднем".

Все ж очевидно.
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27.08.2023 12:49 Ответить
натівські боягузи-воюваки знову вимашали від наших покласти більше українців ?

скоти.

Пане Залужний, ви з чемності слухайте цих чмонь, бо мусите, але робіть, як вважаєте за потрібне.
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27.08.2023 15:01 Ответить
*вимагали
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27.08.2023 15:05 Ответить
При всій повазі, Ви вважаєте, що "бахмутська м"ясорубка"(С) і знищення там самих боєздатних підрозділів - це краще?
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27.08.2023 16:14 Ответить
1. А можна автора цитатки ? Дуже цікавить.

2. скоти, які повчають, не хочуть морди свої розтулити і сказати своїм урядам про надання НЕОБХІДНОЇ для наступу зброї ? І взагалі, ці чмоні натівські, нехай би зазирнули у свою методичку і ПЕРЕЧИТАЛИ свої ж рекомендації.
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27.08.2023 19:05 Ответить
та стратегия крайне проста: и север сдерживать и юг давить. Вопрос- чем???
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27.08.2023 18:36 Ответить
І що, навіть без дєрьмака, тоді секретна.
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27.08.2023 21:22 Ответить
дуже погано що немє военної цензури......щоб писаки розуміли де можна писати а де пісять
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27.08.2023 21:43 Ответить
Петьман був?
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28.08.2023 01:20 Ответить
 
 