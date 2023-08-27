Авиакатастрофа в Житомирской области: имена погибших пилотов - Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин
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Стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минко и Сергей Проказин.
Об этом сообщили в Бригаде тактической авиации города Васильков, информирует Цензор.НЕТ.
"Погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины. Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях" , – говорится в сообщении.
Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны имел более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.
Майор Вячеслав Минка (жил на Киевщине). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.
Майор Сергей Проказин (проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
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Тому й зіткнулися у повітрі
Я люблю дивитися на ютубі "Історії авіакотостроф" - напевно все вже переглянув, але зіткнення в повітрі через відмову літака так і не бачив жодного разу
Якщо встиг би звичайно
- Ти розумів, що для виконання ФВП «напівпетля» над глядачами висота замала, пального більше норми на кілька тон, кути атаки критичні, машина тебе попереджала?
Топонарь:
- Це все я знав і про зайве пальне, яке «закидало» машину та не давало маневру, і про критичні кути атаки, і про занадто малу висоту над глядачами для напівпетлі, але вирішив ризикнути, був впевнений, що на «досвіді» витягну, хоча у машині не був впевнений, бо на ній не тренувався…
«Земля» (диспетчери шоу) тупо спостерігали, хоча повинні були заборонити виконання ФВП…
Результат такого рішення досвідченого військового пілота топонаря на СУ-27УБ 27 липня 2002 всім відомий…
як, де, чому???
Там тилове офіцерйо - ЗРАДНИК НА ЗРАДНИКУ І ЗРАДНИКОМ поганяє !
Глубокие соболезнования семьям и всем близким погибших.
Увы, авиация - это очень рисковая опасная профессия: не прощает малейших ошибок: многие выдающиеся асы погибли не в бою, а в обычных тренировочных полетах.
Достаточно вспомнить катастрофу, в которой погиб первый космонавт Ю.Гагарин в 1968 году:
был обычный учебно-тренировочный полет в хороших метеоусловиях под руководством опытнейшего лётчика-инструктора, но катастрофа произошла.
Инструктора частенько могут возомнить себя Чкаловым, о чем молодые даже боятся подумать.
Они не танцуют гопака с двойным сальто перед окопом и не жонглируют гранатами они просто плят сидят и стреляют с окопа по нашим.
Выполняй инструкции и приказы,выигрывай войну и занимайся на гражданке чем хочеш.
співчуття рідним! вічна слава і пам'ять героям!
Спочивайте у мирі на Небесах...
"Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання. Вони відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні… Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили"
Українські винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном, після чого впали за межами населеного пункту на Житомирщині.
Подробиці авіакатастрофи оприлюднила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.
З її слів, про авіакатастрофу, в якій загинули досвідчені українські пілоти, вона дізналася ще увечері 25 серпня. Очевидці трагедії розповіли, що винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном в момент, коли проводилися дитячі змагання.
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Сюмар розповіла, що українські пілоти вирішили відтягнути палаючі літаки подалі від населеного пункту, щоб запобігти загибели цивільних осіб.
"Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили… Неймовірна важка втрата неймовірно мужніх воїнів пілотів і потрібних машин… Вічна памʼять Героям, що були героями в небі, а тепер триматимуть його прямо там… Завжди", - резюмувала Сюмар, оприлюднюючи нові подробиці авіакатастрофи на Житомирщині
в кліпі мали бути літаки, типу наш Вова малорос мачо воєний.
RIP
Вічна слава героям.