Авиакатастрофа в Житомирской области: имена погибших пилотов - Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин

Стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

Об этом сообщили в Бригаде тактической авиации города Васильков, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины. Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях" , – говорится в сообщении.

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны имел более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

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Майор Вячеслав Минка (жил на Киевщине). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин (проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.