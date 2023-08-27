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Авиакатастрофа в Житомирской области: имена погибших пилотов - Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

пілоти

Стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

Об этом сообщили в Бригаде тактической авиации города Васильков, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины. Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях" , – говорится в сообщении.

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны имел более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

Читайте: Он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, грезил F-16-ми в украинском небе, - Игнат о погибшем пилоте Пильщикове

Майор Вячеслав Минка (жил на Киевщине). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин (проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
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Топ комментарии
+65
Всі досвідчені пілоти-це ще більше викликає питання чому це трапилось...
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27.08.2023 11:11
+56
Царство Небесне -- в нас і так пілотів можна на пальцях порахувати
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27.08.2023 11:08
+22
Спочатку була інфа, що тренувальний політ з курсантом..щось хлопці не тягнуть на курсантів..
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27.08.2023 11:18
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Царство Небесне -- в нас і так пілотів можна на пальцях порахувати
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27.08.2023 11:08 Ответить
Всі досвідчені пілоти-це ще більше викликає питання чому це трапилось...
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27.08.2023 11:11 Ответить
Тут приблизно все ясно - дуже досвідчені і тому дуже ризиковані та самовпевнені - занадто.

Тому й зіткнулися у повітрі
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27.08.2023 11:16 Ответить
Спочатку була інфа, що тренувальний політ з курсантом..щось хлопці не тягнуть на курсантів..
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27.08.2023 11:18 Ответить
Літаки однакові, а екіпажі різні. Четвертого не було?
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27.08.2023 11:27 Ответить
Тут навіть приблизно нічого не ясно.
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27.08.2023 11:32 Ответить
Зіткнення в повітрі можливі тільки через помилки пілотів або через помилки диспетчерів (не в нашому випадку) - з тех.причин це потрібно що б дуже і дуже не пощастило.

Я люблю дивитися на ютубі "Історії авіакотостроф" - напевно все вже переглянув, але зіткнення в повітрі через відмову літака так і не бачив жодного разу
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27.08.2023 11:38 Ответить
"помилки диспетчерів (не в нашому випадку)" - диспетчер, мабуть, таки якось на щось впливає...
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27.08.2023 11:53 Ответить
Ну він напевно міг би сказати "Або ви припиняєте те, що зараз робите, або ваш навчальний бій припиняється і ви йдете на посадку"

Якщо встиг би звичайно
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27.08.2023 11:57 Ответить
Диспетчер може сказати: "Перший - візьми 20 м вище, другий - візьми 30 м лівіше, інакше зіткнетеся..." Обидва виконують вказівки диспетчера ... і стикаються.
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27.08.2023 21:56 Ответить
Ты либо маленький даун и не понимаешь что ты пишешь, либо ты просто даун, наверное в твоей маленькой головке они летают на кукурузниках? и видимость прям на все 100% иди дальше смотри свои передачи, кусок говна малолетнего. Лучше бы ты засох у своего бати на трусах!
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28.08.2023 16:10 Ответить
Самовпевненість це не про льотчиків, тим паче бойових. Е прибори, є ведучий (диспетчер). Щоб зіткнуться цім літакам, це як дві голки у кімнаті на 20квадратів яки будуть нести дві людини з зав'язаними очима
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27.08.2023 12:44 Ответить
Слідчий на допиті Топонаря:
- Ти розумів, що для виконання ФВП «напівпетля» над глядачами висота замала, пального більше норми на кілька тон, кути атаки критичні, машина тебе попереджала?
Топонарь:
- Це все я знав і про зайве пальне, яке «закидало» машину та не давало маневру, і про критичні кути атаки, і про занадто малу висоту над глядачами для напівпетлі, але вирішив ризикнути, був впевнений, що на «досвіді» витягну, хоча у машині не був впевнений, бо на ній не тренувався…
«Земля» (диспетчери шоу) тупо спостерігали, хоча повинні були заборонити виконання ФВП…
Результат такого рішення досвідченого військового пілота топонаря на СУ-27УБ 27 липня 2002 всім відомий…
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27.08.2023 13:42 Ответить
"Ризикований і самовпевнений" - це може бути про літунів до 30 років. Але не про пілота, що 24 роки в авіації і командує бригадою.
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27.08.2023 22:10 Ответить
досі ні слова про обставини
як, де, чому???
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27.08.2023 13:37 Ответить
Перевірте той жиДомир !
Там тилове офіцерйо - ЗРАДНИК НА ЗРАДНИКУ І ЗРАДНИКОМ поганяє !
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27.08.2023 14:04 Ответить
Мутна історія, правду, можливо, так ніхто і не взнає
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27.08.2023 11:21 Ответить
Так же як і про розбившийся транспортник біля Харкова, якщо не помиляюсь
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27.08.2023 11:24 Ответить
Помиляєшься, все про транспортник давно вже відомо
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27.08.2023 11:39 Ответить
Правду знают, ее просто не скажут. Мужики решили устроить гонки над селом - а шо, мы же асы. Слова не мои, летунов местных, их здесь много да и живу я здесь. Поэтому и расследовать буду так долго. Там чудом не пострадали местные.
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27.08.2023 12:27 Ответить
40 бригада це наче не житомирщина
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27.08.2023 20:51 Ответить
Це все досвідчені пілоти.
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27.08.2023 11:22 Ответить
Царство Небесне, Герої
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27.08.2023 11:32 Ответить
Тяжелая утрата: погибли опытные пилоты, люди долга, верные присяге.

Глубокие соболезнования семьям и всем близким погибших.

Увы, авиация - это очень рисковая опасная профессия: не прощает малейших ошибок: многие выдающиеся асы погибли не в бою, а в обычных тренировочных полетах.

Достаточно вспомнить катастрофу, в которой погиб первый космонавт Ю.Гагарин в 1968 году:

был обычный учебно-тренировочный полет в хороших метеоусловиях под руководством опытнейшего лётчика-инструктора, но катастрофа произошла.
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28.08.2023 00:34 Ответить
или неисправность техники или ошибка пилота
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27.08.2023 11:32 Ответить
я склоняюсь к первой причине
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27.08.2023 11:33 Ответить
Процентів на 99 що друга
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27.08.2023 11:41 Ответить
Ошибка авиатехника
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27.08.2023 12:56 Ответить
Царство Небесне, Вічного спокою хлопцям. Вони робили і зробили неможливе на тому металобрухті, втримали українське небо від рашистської срані.
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27.08.2023 11:33 Ответить
Авіацію жує диванне БИДЛО... Бідна Україна... Ценз ти самО куди бивишся, ти що, корито з комбікормом, *****?
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27.08.2023 11:39 Ответить
..схоже, не тільки пишеш з помилками, але й думаєш - так само.. мабуть, терміново мобілізований "ким надА" кацап-малорос, або просто корисний...
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27.08.2023 12:10 Ответить
Земля пухом. Вік не для вищого пілотажу по суті пенсіонери інструктора.
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27.08.2023 11:41 Ответить
Нема у нас жорсткой военной дисциплины.....выполнение строго по инструкции каждого шага как в США....вечное лихачество и самонадеяность.....стоил этот понт с воздушным трюком жизни 3 пилотов?В мирное время доказывай всем свою крутость и бей рекорды,на войне исполняй приказы и инструкции.
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27.08.2023 11:45 Ответить
Всякое бывает. В Австралии на учениях разбился вертолет с 23 морпехами США. Похоже большинство погибло.
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27.08.2023 11:56 Ответить
Не гвинтокрил, а конвертоплан V-22 Osprey.
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27.08.2023 12:25 Ответить
Троє загинули, а не більшість. Не ті джерела читаєш.
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27.08.2023 13:46 Ответить
Пять человек нашли живыми. Остальные пропали. Поэтому и написал похоже.
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27.08.2023 14:27 Ответить
Правильно тут кто-то сказал - чаще всего ошибки совершают на первом году и на седьмом.
Инструктора частенько могут возомнить себя Чкаловым, о чем молодые даже боятся подумать.
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27.08.2023 11:49 Ответить
Именно так и было,Валера, решили показать курсантам, как летают асы. Курсанты прибыли для полетов, потому и самолёты учебные. Такой случай описал Покрышкин, "Небо войны", как он форсанул перед молодым, тот повторил - и все, авария.
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27.08.2023 12:35 Ответить
Почему орки так крепко обороняются на юге...хотя там мобики в основном.Потому что они просто выполняют правильно простейшие инструкции -сиди в окопе и стреляй в сторону врага и больше ничего не делай.
Они не танцуют гопака с двойным сальто перед окопом и не жонглируют гранатами они просто плят сидят и стреляют с окопа по нашим.

Выполняй инструкции и приказы,выигрывай войну и занимайся на гражданке чем хочеш.
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27.08.2023 11:51 Ответить
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27.08.2023 12:10 Ответить
Один опытный летчик стоит трех президентов.
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27.08.2023 12:26 Ответить
Наразі важливо щоб таке не повторювалось. Що серед літунів існує піжонство - знаю, й не раз воно ставало причиною гибелі або їх самих, або й пересічних людей, Цьому приклад той же таки Скнилів. Таких прикладів на відміну від диспечерськх похибок та технічних маса. Іноді пілоти в гонитві за марнославством намагаються вижати з техніки те, на що вона не здатна, або без розумілості в тому числі й погодніх умов, тому один раз вдається, інший закінчується трощею. АРХ М
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27.08.2023 12:36 Ответить
бракує слів, щоб висловити жаль!!! неможливо збагнути! нам буде дуже бракувати цих справжніх героїв!
співчуття рідним! вічна слава і пам'ять героям!
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27.08.2023 13:58 Ответить
замало інфи щоб починати когось гнівно ганити.
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27.08.2023 14:29 Ответить
У летчиков есть формула: "На полеты не просись, от полетов не отказывайся". Нейтральное, спокойное отношение к выполнению задания - залог безопасной летной работы. Как только загорелись у пилота глаза - жди беды.
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27.08.2023 14:29 Ответить
Хлопці, хлопці, як же ж шкода...

Спочивайте у мирі на Небесах...
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27.08.2023 15:23 Ответить
Так, очевидці авіатрощі розповідають, що два літаки Л-39 зіткнулися просто над населеним пунктом. В той же час на сільскому стадіоні зібрався досить великий натовп: проводилися спортивні змагання для дітей. Однак Джусові та його бойовим побратимам вдалося уникнути жертв серед цивільного населення.

"Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання. Вони відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні… Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили"
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27.08.2023 15:26 Ответить
Прямо над хатами, але жодної не зачепили: нові подробиці авіакатастрофи на ЖитомирщиніСубота, 26 серпня 2023, 18:49

Українські винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном, після чого впали за межами населеного пункту на Житомирщині.

Подробиці авіакатастрофи оприлюднила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

З її слів, про авіакатастрофу, в якій загинули досвідчені українські пілоти, вона дізналася ще увечері 25 серпня. Очевидці трагедії розповіли, що винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном в момент, коли проводилися дитячі змагання.

Читайте також: Авіакатастрофа на Житомирщині: стали відомі нові деталі загибелі пілотів

Сюмар розповіла, що українські пілоти вирішили відтягнути палаючі літаки подалі від населеного пункту, щоб запобігти загибели цивільних осіб.

"Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили… Неймовірна важка втрата неймовірно мужніх воїнів пілотів і потрібних машин… Вічна памʼять Героям, що були героями в небі, а тепер триматимуть його прямо там… Завжди", - резюмувала Сюмар, оприлюднюючи нові подробиці авіакатастрофи на Житомирщині
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27.08.2023 15:28 Ответить
Хтось колись зронив,- "Там, де починається авіація, там закінчується дисципліна". Дуже шкода наших дорогоцінних бойових пілотів, можливо, це до них не відноситься, але так загинути...
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27.08.2023 16:38 Ответить
ДОХОДИТЬ ТАКА ІНФА ЩО ПО ЗАВДАННЮ ОП ЗНІМАЛИ КЛІПЧИК ДЛЯ РЕКЛАМИ БОНЕВТІКА,
в кліпі мали бути літаки, типу наш Вова малорос мачо воєний.
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27.08.2023 22:14 Ответить
Дивно що досвідчені пілоти літали на L-39, це літаки для новачків.
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27.08.2023 22:37 Ответить
это учебно-тренировочный самолет и летают на нем не только новички , а также опытные пилоты - так как он очень экономичен , не в пример миг-29 тем более су-27 ...
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28.08.2023 08:58 Ответить
Велика втрата
RIP
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28.08.2023 00:26 Ответить
Жах.
Вічна слава героям.
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28.08.2023 12:56 Ответить
 
 