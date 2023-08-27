В России ожидают, что ВВП вырастет в 2023 году на 2,5% и больше
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В российском правительстве ожидают, что ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,5%, а инфляция составит около 6%.
Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В апреле российское Минэкономики повысило прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,2% с падения на 0,8%. Вскоре прогноз снова будет пересмотрен.
Центральный банк РФ прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%-2,5% в текущем году.
Силуанов утверждает, что если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в текущем году ожидается, что она восстановится примерно на 2,5%, возможно, даже больше.
Он прогнозирует, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2024 году. Центральный банк прогнозирует, что в текущем году она снизится до 5,0%-6,5%. "Мы вместе с Центральным банком будем принимать все меры для того, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня", - сказал Силуанов.
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спалився вже виправданням геноциду українців, чмоня. в спам
кому треба звайде в топік про колаборантів-освітян в маріуполі і прочитає, як ти намагаєшся розсказатИ, ЩО КАЦАПИ В ПІДРУЧНИКАХ ПРАВДУ ПИШУТЬ)
в коледжі він хірургів навчає, тупе одоробло)
раз я знаю, хто це, то і по посиланнях ходити не став. так зрозуміло?
це клоун, який навчає в коледжі хірургів, стану я серйозно з ним щось обговорювати, як вважаєте?
Ето расєя , дєтка .!!
Настане перемога, повернуться (дасть Бог) мої сини і я накрию пишниий стіл для них і їхніх побратимів.
❌Повільно, але впевнено - так санкції тиснуть на російську економіку
⏬️ Центральний банк РФ не спромігся зберегти курс рубля після того, як світ заморозив сотні мільярдів доларів його активів у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. В серпні курс досягнув позначки ₽100/$1.
➡️Це стало ілюстрацією впливу санкцій не тільки на російський валютний ринок, а на економіку агресора загалом. Скорочення російського імпорту і ембарго на російську нафту суттєво скорочують виробничий потенціал РФ і ставлять під сумнів перспективи довгострокового зростання російської економіки.
👍Санкції працюють, - пише Project Syndicate, - але світова спільнота має працювати над ліквідацією створеної за півтора року глобальної мережі лазівок, яку Кремль використовує для мінімізації шкоди для своєї економіки.
🔴Від себе додамо: Санкції не мають бути предметом торгу, адже будь-яке послаблення міжнародного тиску дасть друге дихання російській воєнній машині. Однак неможливо вимагати від світу розширення санкцій, від яких потерпають і країни що запроджують, доки випливатимуть історії про корупцію українських топ-чиновників.