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Новости За рубежом
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В России ожидают, что ВВП вырастет в 2023 году на 2,5% и больше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубль,росія

В российском правительстве ожидают, что ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,5%, а инфляция составит около 6%.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В апреле российское Минэкономики повысило прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,2% с падения на 0,8%. Вскоре прогноз снова будет пересмотрен.

Центральный банк РФ прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%-2,5% в текущем году.

Силуанов утверждает, что если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в текущем году ожидается, что она восстановится примерно на 2,5%, возможно, даже больше.

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Он прогнозирует, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2024 году. Центральный банк прогнозирует, что в текущем году она снизится до 5,0%-6,5%. "Мы вместе с Центральным банком будем принимать все меры для того, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня", - сказал Силуанов.
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Топ комментарии
+15
бери, бери, я собі ще намалюю(с)
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27.08.2023 14:51
+9
та нікуди те ввп не зросте - як було метр 50 в слользанках і шапці так і буде.
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27.08.2023 14:53
+8
на 2,5% - нижче дна
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27.08.2023 15:01
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бери, бери, я собі ще намалюю(с)
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27.08.2023 14:51 Ответить
Ви не смійтеся! Це не намартовані, а справжні рупії, юані і якісь там ранди, чи болівари! То фвгня, що на них майже ніде, майже нічого купити не можна. Зате в Індії за вторговані за нафту рупії можна викупити скажімо всю індійську коноплю, у ПАР за їхні ранди, вторговані за ту ж нафту викупити весь урожай бананів, а у Ірану за їхню паперову масу можна викупити всі запас рушників на голову. І це таки буде диверсія, бо іншим це все не дістанеться і дико зросте у ціні. 😁
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27.08.2023 16:02 Ответить
ото ви мені очі відкрили) здаюсь та признаю велич рассіюшкі. нема куди правди діти. будуть пальмовим маслом банани мастити і жити, як брєжнєв при соціялізмі
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27.08.2023 16:05 Ответить
😁 Але то ще не все! Адже при псті ВВП на душу населення кожен кацап отримає не один дерев'яний а один і ще 6 копєєк! Тому пальмового масла він зможе купити ще більше!!! 🤣🤣🤣
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27.08.2023 16:09 Ответить

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27.08.2023 14:52 Ответить
Я сам в шоці. Кацапи на Львівщині і Галичині? Та ну накуй. В нас встануть всі. Сліпі, криві і навіть ухилянти.
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27.08.2023 15:05 Ответить
І оте з такими вивихнутими мізками вибрали в президенти! Дякую вам 73% , най би вам руки повикручувало до наступних виборів!
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27.08.2023 15:45 Ответить
В мене? Давай дальше 123456.
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27.08.2023 15:49 Ответить
Це що правда і таке є у тому дібільному серіальчику? До такого українець не зміги додуматися!
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27.08.2023 15:25 Ответить
але ж його не українці знімали і спонсорували

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27.08.2023 15:38 Ответить
та нікуди те ввп не зросте - як було метр 50 в слользанках і шапці так і буде.
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27.08.2023 14:53 Ответить
хай малюють. самообман тільки цим підарам і нашкодить
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27.08.2023 14:55 Ответить
В них своє очкування ВВП.
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27.08.2023 14:57 Ответить
Що, на параші вже очкують на 2.5 і більше %?🤣
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27.08.2023 14:56 Ответить
яке завдання дадуть статистиці - такий зріст і буде... навіть зімбабву випередять...
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27.08.2023 14:59 Ответить
ти і є той кацап)
спалився вже виправданням геноциду українців, чмоня. в спам
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27.08.2023 15:09 Ответить
зараз, я тварині кацапьський ще щось доводити буду.
кому треба звайде в топік про колаборантів-освітян в маріуполі і прочитає, як ти намагаєшся розсказатИ, ЩО КАЦАПИ В ПІДРУЧНИКАХ ПРАВДУ ПИШУТЬ)
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27.08.2023 15:20 Ответить
не ний, тварина. ти все цитуй. спалилась змінюй нік.
в коледжі він хірургів навчає, тупе одоробло)
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27.08.2023 15:23 Ответить
прибігає опудало: я вам кацапський висер приніс, але, мамой клянусь, все правда)))
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27.08.2023 15:28 Ответить
Там ссылка есть на сайт World Bank, трудно кликнуть о ней? Я к тому, что это не "кацапский высер", а высер от Всемирного банка...
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27.08.2023 15:40 Ответить
ще одне. я цього кацапеда вирахував раніше і коментував лише його слова.
раз я знаю, хто це, то і по посиланнях ходити не став. так зрозуміло?
це клоун, який навчає в коледжі хірургів, стану я серйозно з ним щось обговорювати, як вважаєте?
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27.08.2023 15:47 Ответить
Хоч німецьку поставив вище за індонезійську. Ото хома була б, якби і Іноденезія обігнала Німеччину)
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27.08.2023 15:18 Ответить
Всесвітній банк надав дані, які публікує ЦБ підерасії. Перевірити їх не має можливості. То му що, в умовах війни, вони засекречені.
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27.08.2023 15:24 Ответить
Це маніпуляції. Це не "країни по ВВП", а "рейтинг по ППС". По номіналу кацапи зараз десь на 10-11 місці, а по підсумкам 2023 опиняться десь на 15-му місці, а їхня частка в глобальному ВВП опуститься майже до 1 %. До того ж, десь 10-20 % їх ВВП - це воєнна продукція, яка зразу ж вилітає через ствол гармати і т.п. Якщо так піде далі, то через 3-4 роки їх потрібно буде виганяти з "великої двадцятки"
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27.08.2023 15:25 Ответить
Якраз саме номінал всім цікавий. Всі порівнюють країни саме за номіналом, а не за ППС. Наприклад питання, яка економіка перша в світі, і 99 % населення відповість, що це США, а подивіться, хто на першому місці в тому рейтингу - Китай.
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27.08.2023 15:34 Ответить
Правильно. Навіщо ложку тримати під подушкою? Правильно. Стакан під подушку не покладеш. А навіщо стакан під подушку класти? Правильно. Поклав тільки одну ложку.
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27.08.2023 15:47 Ответить
Чому за 2023 інформацію не показуєте?

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27.08.2023 15:44 Ответить
теперь понятно почему сша боится китай
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27.08.2023 16:18 Ответить
на 2,5% - нижче дна
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27.08.2023 15:01 Ответить
Як в радянському союзі : догонім і перегонім загнівающій капіталізм.
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27.08.2023 15:03 Ответить
Прямо как при "совке", можно и больше "нарисовать"-например 250%, чего мелочиться, всё равно "ватный" плебс пока голодать не начнёт будет верить.
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27.08.2023 15:03 Ответить
********* Запіхзадовна --добряче керує..тому )(уйло її на посаді тримає..
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27.08.2023 15:06 Ответить
В грудні 2022 набібуліна оголосила про повернення до планової економіки. А це огидні "три Г" совка - госплан, госснаб і госрєзерв. Наслідком буде застій і тотальна залежність ********** від Китаю. А Китай в свою чергу тотально залежить від світових ринків. Зокрема європейського та американського з яких їх можуть викинути...
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27.08.2023 15:20 Ответить
росія розвалиться..економіка рашки розвалиться...санкції діють...ракет нема...)(уйло хворе і ось ось здохне
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27.08.2023 15:43 Ответить
Стагнація поступово призведе до цього. Так! Будуть "гойдалки" - щось навіть тимчасово вдасться, але кінцевий результат невідворотний. *****, до речі позавчора замінили печінку. Тепер він як "новенький". Та чи надовго... йоська сталін теж думав жити довго...
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27.08.2023 16:36 Ответить
Диктаторські режими від демократичних відрізняються швидкістю мобілізації і виконання будь яких, навіть відверто дурних!, наказів. Памятаєте чим закінчилось "догнать і пєрєгнать Амєріку"? А знищення горобців в Китаї памятаєте? І все це під всезагальний "одобрямс" зомбованих пропагандою і "фігурними піздюлями" мас! "Холодильник" завжди перемагає "телевізор".
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27.08.2023 15:14 Ответить
В совку було дещо інакше - тоталітаризм .
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27.08.2023 15:53 Ответить
Тепер там імперіалізм на чолі з ******, влада якого нагадує владу Ніколая ІІ...
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27.08.2023 16:39 Ответить
Силуанов поставил в прогнозе падение на 0,8% после падения в 22-м - на 2,1 %. Получил *****ф и поставил увеличение на 1,2 %. Опять получил *****ф от х-ла и поставил в прогнозе увеличение до 2,5 %. Это даже не среднепотолочное.
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27.08.2023 15:41 Ответить
Силуанов поставил в прогнозе падение на 0,8% после падения в 22-м - на 2,1 %. Получил *****ф и поставил увеличение на 1,2 %. Опять получил *****ф от х-ла и поставил в прогнозе увеличение до 2,5 %. Это даже не среднепотолочное.
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27.08.2023 15:43 Ответить
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27.08.2023 16:07 Ответить
ожидать можно все что угодно, я вот ожидаю второе пришестие Христа!
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27.08.2023 16:08 Ответить
он уже пришел.
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27.08.2023 19:34 Ответить
По щучьєму вєлєнію по сЦаря хотєнію ,, як їх сіятєльство скажуть - так і буде . !
Ето расєя , дєтка .!!
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27.08.2023 16:24 Ответить
Попри пенсію(const) моє власне(пенсіонерсье) ВВП, на відміну від намальованого касабського, суттєво зросте. Часник пишний, огірки вже в банках, врожай картоплі передбачається суттєво вищий(розкусив її фізіологію та агротехніку), перці гіганти(400-600г штука), цибуля-порей пишна і товста, салєра повна(немов буряки), базилік, кріп, петрушка і кінза немов зелений килим, а ВИНОГРАД(чорний каберне), грона налиті і темніють(почався синтез цукрів).
Настане перемога, повернуться (дасть Бог) мої сини і я накрию пишниий стіл для них і їхніх побратимів.
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27.08.2023 17:55 Ответить
Просто цікаво, наскільки зросте інфляція та девальвація *****... Стоп, та вже бакс сотка, а був 60 з хвостиком... значить, девальвація попереду всіх...
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27.08.2023 18:11 Ответить
ЗАКРИТА ЗОНА


Повільно, але впевнено - так санкції тиснуть на російську економіку

⏬️ Центральний банк РФ не спромігся зберегти курс рубля після того, як світ заморозив сотні мільярдів доларів його активів у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. В серпні курс досягнув позначки ₽100/$1.
➡️Це стало ілюстрацією впливу санкцій не тільки на російський валютний ринок, а на економіку агресора загалом. Скорочення російського імпорту і ембарго на російську нафту суттєво скорочують виробничий потенціал РФ і ставлять під сумнів перспективи довгострокового зростання російської економіки.

👍Санкції працюють, - пише Project Syndicate, - але світова спільнота має працювати над ліквідацією створеної за півтора року глобальної мережі лазівок, яку Кремль використовує для мінімізації шкоди для своєї економіки.
🔴Від себе додамо: Санкції не мають бути предметом торгу, адже будь-яке послаблення міжнародного тиску дасть друге дихання російській воєнній машині. Однак неможливо вимагати від світу розширення санкцій, від яких потерпають і країни що запроджують, доки випливатимуть історії про корупцію українських топ-чиновників.
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27.08.2023 18:31 Ответить
Пішіть 20% 🤣
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27.08.2023 18:47 Ответить
Оце сказочники)Інфляція вже зашкалює за 20)
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27.08.2023 19:53 Ответить
 
 