В Украине появился портал We build Crimea, объединяющий бизнесы, готовые присоединиться к возрождению Крыма после освобождения

Портал называется We build Crimea. Его цель – объединить национальные и международные компании для развития деоккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Кримська платформа.

Представители бизнеса и предприниматели могут подписать Меморандум о сотрудничестве на сайте.

Его уже поддержали 15 интернациональных, государственных и локальных бизнесов. Среди них Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank и т.д.

Кроме того, желание приобщиться выразили международные компании Jacobs, Expedia и EPAM. О готовности инвестировать в инфраструктуру Крыма также заявил Ryanair.

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Сотрудничество Правительства и бизнеса очень важно для устойчивого развития региона после его освобождения. При условии инвестиций и поддержки Крым может стать передовым центром развития.