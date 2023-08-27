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В Украине появился портал We build Crimea, объединяющий бизнесы, готовые присоединиться к возрождению Крыма после освобождения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

крым,порошенко

Портал называется We build Crimea. Его цель – объединить национальные и международные компании для развития деоккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Кримська платформа.

Представители бизнеса и предприниматели могут подписать Меморандум о сотрудничестве на сайте. 

Его уже поддержали 15 интернациональных, государственных и локальных бизнесов. Среди них Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank и т.д.

Кроме того, желание приобщиться выразили международные компании Jacobs, Expedia и EPAM. О готовности инвестировать в инфраструктуру Крыма также заявил Ryanair.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Крымской платформы - ответ тем, кто предлагает обмен территориями Украины, - МИД

Сотрудничество Правительства и бизнеса очень важно для устойчивого развития региона после его освобождения. При условии инвестиций и поддержки Крым может стать передовым центром развития.
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Топ комментарии
+3
Крим вже звільнений? невже
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27.08.2023 16:08
+3
Ділити хутро невбитого медведя єта да, єта ми могйом, клоуни... б*л*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2023 16:16
+2
Дайте угадаю стоимость портала: миллионов 30?
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27.08.2023 16:11
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Крим вже звільнений? невже
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27.08.2023 16:08 Ответить
Дайте угадаю стоимость портала: миллионов 30?
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27.08.2023 16:11 Ответить
Що мається наувазі під словом розбудова? Чи вже є уява в якому жахливому зруйнованому стані це все нам дістанеться чи закидання грошима старих-нових українців щоб вони відчули смак нового українського життя? Якщо це друге, то пішли на к уй і відбудовщики, і кримські тамженашелюдє.
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27.08.2023 16:11 Ответить
Передбачається що під час боїв Севастополь та інше доведеться зруйнувати - інакше ніяк.

З чистого листа почнемо
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27.08.2023 16:17 Ответить
Севастополь ні з якого листа не потрібно відбудовувати. Там має бути здоровенна каменюка яка кацапський сакрал заткне. Цей Карфаген має бути зруйнованим.
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27.08.2023 17:05 Ответить
може і так - нехай буде там степ з верблюжою колючкою - татари будуть пасти своїх баранів
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27.08.2023 17:09 Ответить
Ділити хутро невбитого медведя єта да, єта ми могйом, клоуни... б*л*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2023 16:16 Ответить
А далі "або падишах помре, або віслюк здохне".
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27.08.2023 16:19 Ответить
Не кажи гоп ...
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27.08.2023 17:04 Ответить
Черговий нікому не потрібний портал на який витрачено кошти з бюджету замість дронів.
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27.08.2023 18:26 Ответить
Опять бегут впереди паровоза
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27.08.2023 19:30 Ответить
 
 