РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14301 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
453 0
Херсонщина (3480) разминирование (603)

На деоккупированной части Херсонщины украинские саперы обследовали более 77 тысяч гектаров территории

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

разминирование

На деоккупированной части Херсонской области украинские саперы обследовали 77 014 гектаров, из них 65 270 гектаров - земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА. 

"В общей сложности на деоккупированной Херсонщине саперы обследовали 77 013, 8 гектаров территорий, из них 65 269,7 гектаров - земли сельскохозяйственного назначения. На этих территориях обнаружено и обезврежено более 94 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным The Washington Post, Украина является самой заминированной страной мира.

Также читайте: Норвегия предоставит Украине ракеты для системы IRIS-T и оборудование для разминирования в рамках нового пакета помощи
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 