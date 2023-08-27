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Румыния ждет оформления документов, необходимых для начала обучения украинских пилотов на F-16

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

f-16

Обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю оформление документов (для старта обучения пилотов. – Ред.) в ближайшие дни, и это последнее препятствие", – отметил он.

Чолаку добавил, что вся логистика уже подготовлена.

Также читайте: Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы

Ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

Также читайте: Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen
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Топ комментарии
+5
Дайте вгадаю - затримка за нами? Якоїсь чергової довідки не вистачає?))) Шапітовка...
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27.08.2023 16:35
+3
Бюрократія невмируща....
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27.08.2023 16:31
+3
Якщо так делікатно не називають, хто саме не оформив документи, то, скоріш за все, затримка за Штатами.
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27.08.2023 17:16
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Бюрократія невмируща....
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27.08.2023 16:31 Ответить
Чорнила на мокрій печатці сохнуть, а так все норм, за розкладом "військових чиновників"

Це у нас контрнаступ повільно йде, бо командують Воєначальники, а у військових чиновників все норм і обідня перерва за розкладом 👿
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27.08.2023 16:42 Ответить
наша пісня хороша - починай з початку
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27.08.2023 16:32 Ответить
Дайте вгадаю - затримка за нами? Якоїсь чергової довідки не вистачає?))) Шапітовка...
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27.08.2023 16:35 Ответить
Ні, не вгадали. Затримка саме за Штатами. І це вже вкотре...
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27.08.2023 18:00 Ответить
Шо, справки о составе семьи потребовали?
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27.08.2023 16:35 Ответить
І про несудимість.

Це ж вам не Америка, де зек кандидат у президенти бабло на своїх тюремних футболках рубить.

ВікПєрдич Шапкокрад скромніше був і судимості ховав....
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27.08.2023 16:48 Ответить
Хто знає, як буде румунською F- 16 ?!!
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27.08.2023 16:40 Ответить
Тут румуни скоріш не при ділах, а глист саліван папірці від підпису Дідом ховає 👿
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27.08.2023 16:45 Ответить
Не вже?
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27.08.2023 16:50 Ответить
еФ-шайспрезече
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27.08.2023 17:00 Ответить
Мамалыга -16
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27.08.2023 17:45 Ответить
Чим би дитина не радувалася, лиш би не плакала.
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27.08.2023 16:47 Ответить
Марчел Чолаку.
Перевірили в нього доходи. Від *********?
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27.08.2023 16:49 Ответить
На НАТО "бочку" котиш?
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27.08.2023 16:51 Ответить
Твій куйло напав. Зробив проблеми. Ти дебіл?
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27.08.2023 17:03 Ответить
Щоб він висів повільно. І бачив, який він став куйло.
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27.08.2023 17:04 Ответить
Оформлені документи має підготувати та надати Україна, Румунія, чи хтось в Держдепі? Хто саме затримує процес?
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27.08.2023 17:01 Ответить
Вгадайте з трьох раз!
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27.08.2023 17:15 Ответить
Не поспішайте ! Ми ще вибори не провели !
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27.08.2023 17:13 Ответить
Якщо так делікатно не називають, хто саме не оформив документи, то, скоріш за все, затримка за Штатами.
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27.08.2023 17:16 Ответить
США виконують домовленості з рашистом і Україна поки що не отримає ці літаки .як і далекобійні ракети.
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27.08.2023 19:46 Ответить
 
 