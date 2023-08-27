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ВСУ (5125) Тарнавский (175) контрнаступление на Юге (280)

ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении. За сутки враг потерял 305 солдат и 32 единицы техники, уничтожено 11 складов, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,всу

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский обнародовал результаты боевой работы ВСУ на южном направлении в течение 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Тарнавский отметил: "Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач".

За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные – 78, раненые – 210, плен – 17).

Уничтожены 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены 11 складов боеприпасов врага".

Также читайте: Наши воины ВСУ одним ударом уничтожили командный пункт оккупантов на юге Украины. ВИДЕО
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Хлопвці , Ви Героі ,
честь Вам і хвала 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.08.2023 18:23 Ответить
305 - це ******* за добу, якщо чесно...
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27.08.2023 18:36 Ответить
Именно *****....А
Лучше не скажешь
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27.08.2023 18:46 Ответить
"Таврическое направление"- это где?
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27.08.2023 21:42 Ответить
Боже, бережи та допомагай нашим захисникам
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27.08.2023 19:04 Ответить
Від військових блогерів є інфа про те що бої йдуть вже за першою лінією другого ешелону оборони русні . В напрямку Вербового .
карта 👉 https://t.me/petrenko_IHS/2942
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27.08.2023 19:11 Ответить
Бог в поміч нашим Героям! 💙💛

Кілька тижнів тому читав, що "вгризання" на півдні одне західне видання порівняло з битвою за Нормандію. Спочатку висадка, дуже важкі втрати і важкі бої. Створення плацдарму. Прибуває більше техніки і особового складу. Важке просування десятки-сотні метрів, потім кілометри, вибивання ворога з перших міст (Кан, Байо, Сан-Ло). Розширення плацдарму і просування далі. Звільнення великих міст (Шербур).
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27.08.2023 19:48 Ответить
Ту відстань, яку орки долали за півгодини похідним маршем при окупації, нашим воїнам вдається пройти за місяць, окропивши кожен метр власною кров'ю.
Які ж ми телепні, що в умовах війни, замість "тяглового коня" вибрали собі в президенти "велого віслючка"
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27.08.2023 20:46 Ответить
 
 