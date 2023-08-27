ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении. За сутки враг потерял 305 солдат и 32 единицы техники, уничтожено 11 складов, - Тарнавский
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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский обнародовал результаты боевой работы ВСУ на южном направлении в течение 27 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Тарнавский отметил: "Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач".
За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные – 78, раненые – 210, плен – 17).
Уничтожены 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены 11 складов боеприпасов врага".
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Кілька тижнів тому читав, що "вгризання" на півдні одне західне видання порівняло з битвою за Нормандію. Спочатку висадка, дуже важкі втрати і важкі бої. Створення плацдарму. Прибуває більше техніки і особового складу. Важке просування десятки-сотні метрів, потім кілометри, вибивання ворога з перших міст (Кан, Байо, Сан-Ло). Розширення плацдарму і просування далі. Звільнення великих міст (Шербур).
Які ж ми телепні, що в умовах війни, замість "тяглового коня" вибрали собі в президенти "велого віслючка"