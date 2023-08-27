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Зеленский (16493) коррупция (8383) государственная измена (948)

Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

владимир,зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал инициировать в Верховной Раде уравнение коррупции в условиях военного положения к государственной измене.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законодатели Украины получат мои предложения по приравниванию коррупции в военное время к государственной измене", - отметил Зеленский.

По его мнению, такая инициатива станет очень серьезным инструментом предотвращения коррупции. Он добавил, что "это не расстрел, это не сталинизм", и если есть доказательства, человек должен быть за решеткой.

Он рассказал, что проект такого решения Верховная Рада может получить в ближайшую неделю.

Зеленский подчеркнул, что если речь идет о коррупции или ее рисках, то это не только о внутреннем - это имеет "отголосок" и вовне.

Он также отметил, что у него нет времени, чтобы уделять внимание деталям борьбы с коррупцией. Зеленский добавил, что он не может "бороться с брусчаткой каждого города", а обращает внимание на фундаментальные решения.

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Топ комментарии
+44
Черговий відосик про наміри. Як бабушкофони, аеродроми в кожному місті, космодром, 4 тис. баксів вчителям, мільярд дерев. Що йому важко пообіцяти? Все рівно не збирається виконувати. Напридумовує креативна бригада "розсміши коміка" нові обіцянки, і фанати кварталістів знову забудуть старі.
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27.08.2023 19:29
+43
Де корупція буде визначати теж Зеленскій?
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27.08.2023 19:27
+38
Черговий мільярд дерева?
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27.08.2023 19:26
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Страница 3 из 3
Це він вже міркує, як суддів заплутати. Щоб не знали, за що його саджати - чи то за зраду, чи то за корупцію.
Вова, це так не працює: матимеш два довічних
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27.08.2023 20:19 Ответить
Зеленский может такое сделать. Он популист. А популизм часто играет в пользу народа.
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27.08.2023 20:22 Ответить
Место заколдованное. Или здание. Любой кто туда попадает - рано или поздно начинает нести околесицу про борьбу с коррупцией (которую сам же и возглавляет).

Зеля, самая первая коррупция - это телефонное право. Это когда ты, петух, кукарекаешь о том, на что не имеешь полномочий, или хуже того, это реализовываешь.

Это когда ты вопреки законам назначаешь на ключевые посты своих корешей.

Это когда ты за ниточки пытаешься дергать судей, какими бы они ни были.

У тебя есть Кримiнальний кодекс Украiни. Там есть все статьи.
У тебя есть КПК. Там есть все про "как".

Что ты там еще приравнять хочешь, веселино ти наше кретино ?

Когда про Сталина говорили что он выделил на борьбу с коррупцией три кладбища, то говорили не о строгости наказания, а его неотвратимости.

Впрочем о чем это я. Вдруг выборы на носу, надо ж своей 73% пастве (каюсь, я тоже был среди них) бросить косточку. Ну шо, если так случится - то вероятнее всего снова выберут на выборах Владимира Пу Зеленского (а впрочем между этими двумя разницы почти нет).
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27.08.2023 20:23 Ответить
вже уявив цей цирк
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27.08.2023 20:23 Ответить
То це своїх дружбанів саджати буде?
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27.08.2023 20:24 Ответить
Достатньо спостерігати за рєзніковим, бакановим і єрмаком... Зє сам є втіленням корупції і кумівства. Можна навіть ввести одиниці виміру національної корупції в "зє". Сам зє коштує 10 "зє", а от опухший кацап єрмак в іншому вимірі - "чотири рє 12 бу".
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27.08.2023 20:31 Ответить
Осел -антикорупціонер!!!
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27.08.2023 20:24 Ответить
Не такі страшні кацапській воші як наші гниди при владі. Давно пора і не тільки порівняти а розстрілювати. У можновладців нема страху, крадуть більше і нахабніше ніж до війни
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27.08.2023 20:24 Ответить
Это нужно сразу убить ермака и клоунузастрелиться,потому что после победы,которой вы не хотите,будете сидеть илипросить политического убежища у стран партнеров.
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27.08.2023 20:25 Ответить
Ключове слово "хоче".
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27.08.2023 20:27 Ответить
Щоб боротися з корупцією, треба замінити суддів усіх рівнів на європейських та американських, а не підпорядкованих дЄрмаку, тожі і сенс буде! Пропоную, схоплених за руку корупціонерів, садити привселюдно на кіл, на майдані! Повірте вже на 10-му перестануть красти!
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28.08.2023 12:35 Ответить
Опять популизм вместо системной борьбы с коррупцией.
Давайте еще вождение в нерезвом виде приравняем к гос измене.
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27.08.2023 20:34 Ответить
..ну а за зраду, мабуть, за новим "законом проти порохоботів" своїм зебілам можна буде піти послом-послицею у теплі краї, а чи навіть самому - преЗедентом на другий термін?
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27.08.2023 20:35 Ответить
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27.08.2023 20:35 Ответить
Це було актуально ще рік тому. Але краще пізніше, аніж ніяк. Українці вже втомилися чекати такої боротьби з корупцією, як боротьби проти агресора, бо насправді корупція завдає більшої шкоди, аніж війна
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27.08.2023 20:37 Ответить
Це як весь час я був поганим а вже завтра буду хорошим. Корупція нажаль, являється основою тридцятирічного державного устрою і без жорстких радикальних рішень а не слів, нічого не вийде.
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27.08.2023 20:39 Ответить
Смертна кара за. Корупцію
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27.08.2023 20:40 Ответить
хотеть и прировнять,разные вещи.
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27.08.2023 20:47 Ответить
Ти ****, або воюєш або даєш дермакам править, я приїду з Польщі, якщо я тобі повірю, коли ти звільнеш з його посади дерьмака і другого підара
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27.08.2023 20:47 Ответить
Дерьмак Татарова
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27.08.2023 20:48 Ответить
До виборів падла готується. Понеслися порожні обіцянки.
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27.08.2023 20:50 Ответить
То що, з Резнікова все-таки зроблять опудало?!
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27.08.2023 20:52 Ответить
З рєзнік(ов)а опудало не вийде. Тільки чучєло.
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27.08.2023 22:25 Ответить
А чим чучєло відрізняється від опудала?
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27.08.2023 22:41 Ответить
Хм... Опудало на українських полях. "Чучело" на кацапських пустирях та ще в ізраїльських кібуцах...
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27.08.2023 22:48 Ответить
Чому це, нехай собі стоїть перед входом до міноборони і нагадує усім наступним міністрам, ЩО буде якщо красти в армії!
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27.08.2023 23:08 Ответить
Може йому ще й ложе як у Ульянова-Бланка в холі МО влаштувати? Такий собі "вєчно жівой корпціонер"? Та ну нах! Прах в унітаз і злити воду.
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27.08.2023 23:18 Ответить
Зеленський це хоче? А він хоче свого коханця дєрьмака обнулити? А татарова? Ага. Розмріявся.
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27.08.2023 20:52 Ответить
Сккк. Як же заі#ав цей махровий впопулізм.
Типу умовний депутат трухін крав вагонами тому що покарання в вісім років його не лякало. Ні він крав тому що знав - йому в любому випадку нічого не буде. Бо він свій. І в найгішому випадку йому випишуть справку від Буданова та вивезуть за кордон.
Проблема ж ...лядь, не в силі покарання, а в його відсутності для отаких, своїх.
За...ли
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27.08.2023 20:54 Ответить
В этом есть смысл, когда воровать будет только кучка приближенных в любом случае лучше, чем тысяча или больше😁
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27.08.2023 20:58 Ответить
Державна зрада, перш за все, повинна бути за зраду присязі депутата та держслужбовця, де корупція теж має бути прописана. Крім того державна зрада крім тюремного строку повинна позбавляти громадянства України, а для цього вводити інститут не громадянства.
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27.08.2023 21:15 Ответить
Сам себе не посадиш.
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27.08.2023 21:24 Ответить
Як завжди бла-бла-бла! Хоть когось посадили? Всі пішли в ліс!
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27.08.2023 21:29 Ответить
То що, всіх зелених посадять? 0_о
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27.08.2023 21:30 Ответить
Зелемойски посадят патріотов у в'язницю та скажуть що вони були хабарниками.
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27.08.2023 21:37 Ответить
а , корупціонером назначить Пашинського і Порошенка? Чи Луценка?
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27.08.2023 21:41 Ответить
Переможцем тендерів у Львівській області з надання "консультаційних послуг у галузі будівництва" на загальну суму понад 240 МІЛЬЙОНІВ гривень стала фірма Техексперт-інжиніринг якогось тараса гереги зі статутним капіталом 100 ТИСЯЧ гривень. Замовником "консультаційних послуг" є Укравтодор (мустафа наєм).
Дорога, рна яку "даватимуться консультації" має протяжність 28 кілометрів (28 без нулів). Тобто, самі "консультації" коштуватимуть 8,6 млн.грн. за 1 кілометр! Для порівняння - будівництво "під ключ" 1 кілометра під час "Великого краді(ой)будівництва" у 2021 році обходилося у 21 млн.грн. Тобто, повністю кілометр дороги будували за 21 млн.грн., а тут за консультаційні послуги герега з наємом хочуть вкрасти у нас 8,6 млн.грн.
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27.08.2023 21:42 Ответить
В цьому засиллі мародерства вже не можна було прикидатися Резніковим, але й сказати -то ще точно не зробити з уст Актора у роли преза ПРи Єрмаку
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27.08.2023 21:46 Ответить
НА БАНКОВІЙ ЗАДУМАЛИ ПРИРІВНЯТИ МАСШТАБНУ КОРУПЦІЮ ДО ДЕРЖЗРАДИ ТА ДАТИ ЇЇ РОЗСЛІДУВАТИ НЕ НАБУ, А СБУ

27 серпня, 2023, 20:08

Ольга Кононенко, ZN.UA
Генпрокурор вирішуватиме, кому віддаватиме розслідування корупційної справи.

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради. Відповідний законопроєкт надійде до парламенту найближчим часом.

Джерела в ОПУ та НАБУ пояснили у коментарі ZN.UA, у чому небезпека прийняття цього законопроекту.
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27.08.2023 21:53 Ответить
І смертна кара за корупцію-зраду?
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27.08.2023 21:47 Ответить
Татарова вже СБУ відмазала, знаєм для кого це робиться.
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27.08.2023 22:15 Ответить
Гарант, то шо ти кажеш - це поки що тільки твої популістськи передвиборчі думки в слух. Я так розумію що виконувати їх не збираєшся тому що тоді, до 90% твоїх друзів та однопартійців повинні вже вчора сидіти за ґратами. В цьому сенсі сінгапурського Лі Куан Ю з тебе не вийде. Хоча, можеш доказати що я не правий - роби указ про те що корупція дорівнюється державної зраді і відповідно карається. Ось тоді український народ тебе почне поважати. А так, це лише балачки й не більше…..
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27.08.2023 22:20 Ответить
Ідея хороша,побачимо як проголосують слуги і інші фракції.
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27.08.2023 23:09 Ответить
Ідея хороша.
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27.08.2023 23:10 Ответить
Боже, чи ти це все бачиш?
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27.08.2023 23:22 Ответить
Почни з власного оточення, о наймудріший! В тебе є ким зайнятись, весь офіс президента погряз в корупції і фактично очолює її в країні...
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27.08.2023 23:25 Ответить
А що, мало законів у кримінальному кодексі проти корупції? Навіщо ці понти?
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27.08.2023 23:34 Ответить
Така "Ініціатива"- це ніщо інше, як ще на десять-двадцять років уйти від головного питання: негайної кари за вказані дії тут і зараз. Тобто, враховуючи складність процедури прийняття такого рішення на рівні закону, це дати час усьому кодлу корумпованої бидлоти, від району до ОП легалізувати незаконно нажите і закріпитися "на досягнутому".
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28.08.2023 01:14 Ответить
https://img.pravda.com/images/doc/8/8/88a0616-5-pytan-rezultat-original.png
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28.08.2023 05:04 Ответить
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