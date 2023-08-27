Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене
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Президент Владимир Зеленский пообещал инициировать в Верховной Раде уравнение коррупции в условиях военного положения к государственной измене.
Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Законодатели Украины получат мои предложения по приравниванию коррупции в военное время к государственной измене", - отметил Зеленский.
По его мнению, такая инициатива станет очень серьезным инструментом предотвращения коррупции. Он добавил, что "это не расстрел, это не сталинизм", и если есть доказательства, человек должен быть за решеткой.
Он рассказал, что проект такого решения Верховная Рада может получить в ближайшую неделю.
Зеленский подчеркнул, что если речь идет о коррупции или ее рисках, то это не только о внутреннем - это имеет "отголосок" и вовне.
Он также отметил, что у него нет времени, чтобы уделять внимание деталям борьбы с коррупцией. Зеленский добавил, что он не может "бороться с брусчаткой каждого города", а обращает внимание на фундаментальные решения.
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Вова, це так не працює: матимеш два довічних
Зеля, самая первая коррупция - это телефонное право. Это когда ты, петух, кукарекаешь о том, на что не имеешь полномочий, или хуже того, это реализовываешь.
Это когда ты вопреки законам назначаешь на ключевые посты своих корешей.
Это когда ты за ниточки пытаешься дергать судей, какими бы они ни были.
У тебя есть Кримiнальний кодекс Украiни. Там есть все статьи.
У тебя есть КПК. Там есть все про "как".
Что ты там еще приравнять хочешь, веселино ти наше кретино ?
Когда про Сталина говорили что он выделил на борьбу с коррупцией три кладбища, то говорили не о строгости наказания, а его неотвратимости.
Впрочем о чем это я. Вдруг выборы на носу, надо ж своей 73% пастве (каюсь, я тоже был среди них) бросить косточку. Ну шо, если так случится - то вероятнее всего снова выберут на выборах Владимира
ПуЗеленского (а впрочем между этими двумя разницы почти нет).
Давайте еще вождение в нерезвом виде приравняем к гос измене.
Типу умовний депутат трухін крав вагонами тому що покарання в вісім років його не лякало. Ні він крав тому що знав - йому в любому випадку нічого не буде. Бо він свій. І в найгішому випадку йому випишуть справку від Буданова та вивезуть за кордон.
Проблема ж ...лядь, не в силі покарання, а в його відсутності для отаких, своїх.
За...ли
Дорога, рна яку "даватимуться консультації" має протяжність 28 кілометрів (28 без нулів). Тобто, самі "консультації" коштуватимуть 8,6 млн.грн. за 1 кілометр! Для порівняння - будівництво "під ключ" 1 кілометра під час "Великого краді(ой)будівництва" у 2021 році обходилося у 21 млн.грн. Тобто, повністю кілометр дороги будували за 21 млн.грн., а тут за консультаційні послуги герега з наємом хочуть вкрасти у нас 8,6 млн.грн.
27 серпня, 2023, 20:08
Ольга Кононенко, ZN.UA
Генпрокурор вирішуватиме, кому віддаватиме розслідування корупційної справи.
Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради. Відповідний законопроєкт надійде до парламенту найближчим часом.
Джерела в ОПУ та НАБУ пояснили у коментарі ZN.UA, у чому небезпека прийняття цього законопроекту.
якось так