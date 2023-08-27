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Новости Война в Украине
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корабль (1926) Министерство развития громад и территорий (63) зерновой коридор (208)

Второе судно, вышедшее из Одесского порта после прекращения действия "зернового соглашения", достигло вод Румынии - Минвосстановления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабль

Балкер Primus сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по временному коридору. В настоящее время корабль находится в территориальных водах Румынии.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления), передает Цензор.НЕТ.

"Балкер Primus сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно находилось в порту с 20 февраля 2022 г. с металлопродукцией для стран Африки.

Отмечается, что установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор, прежде всего, используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte 16 августа 2023 года.

Согласно данным ресурса MarineTraffic, балкер Primus уже достиг территориальных вод Румынии напротив Сулинского устья дельты Дуная.

Также читайте: Атака России на иностранное судно с украинским зерном будет считаться нападением на перевозчика, - Данилов
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Топ комментарии
+5
зассали кацапы - издалека флаг Либерии на американский похож )
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27.08.2023 20:23
+2
у нас два варианта - или мы победим или россия проиграет
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27.08.2023 20:54
+1
может страховка высокая, поэтому не сильно выгодно грузиться. А кто-то может боится потерять судно, з\п экипажу надо повыше платить... Много факторов может быть.
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27.08.2023 22:47
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зассали кацапы - издалека флаг Либерии на американский похож )
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27.08.2023 20:23 Ответить
Это подфлажник. Выгодно по налогам. Либерия, столица Монровия, тоже иногда приписка по городу бывает. Панама флагом торгует давно, Сингапур, Мальта. Тут другое. На фото контейнеровоз. А нам интересно балкеры, насыпняки, для зерна что. Эти просто вышли после задержки большой. Нет опять для нас инфы полной. Как с зерном? Вывозом его. По морскому праву можно ведь идти в 12 мильной зоне сначала Болгарии, а потом Румынии. А там и Босфор. Эта зона 12 миль как бы внутренние воды страны, стрелять категорически нарушать значит все правила юридические. Кто то должен рискнуть, пойти первым. Кацапы тогда перейдут все красные линии. С морским правом никто не шутит и давно. Даже отмороженные страны типа С Кореи.
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27.08.2023 21:28 Ответить
может страховка высокая, поэтому не сильно выгодно грузиться. А кто-то может боится потерять судно, з\п экипажу надо повыше платить... Много факторов может быть.
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27.08.2023 22:47 Ответить
Так ясно это конечно. Экипажи сейчас дешёвые и давно. Очередной упадок круизного флота, ковид разогнал, генеральные перевозки подешевели, суда списывают даже на гвозди после 7-8 лет итд. Эта война ещё добавит тоже. Кризис уже чуть виден. Тем более это по схеме, как после каждой войны. Вопрос один стоит сильно---где мы и что делать нам здесь? Мне то ответить легко, и раньше печатал это. Только внешнее управление. Олигархат страну почти доканал. война добьёт окончательно. Все контрольные пакеты акций придётся отдать. Или сами не потянем. Уже ясно при такой политической тусовне и чехарде за 30 лет что. Ладно.
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27.08.2023 22:58 Ответить
я не сильно разбираюсь в морских перевозках, но подозреваю, что война нас вообще вышибла из этого сектора экономики, и рынки экспорта мы во многом потеряли надолго.
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27.08.2023 23:03 Ответить
Це перемога?
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27.08.2023 20:24 Ответить
у нас два варианта - или мы победим или россия проиграет
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27.08.2023 20:54 Ответить
ми однодумці
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27.08.2023 23:01 Ответить
І для чого це зголошувати, кому потрібні ці провокативні заяви?
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27.08.2023 20:50 Ответить
Полсотни голодных солдат обменяли своего командира на еду и сдались в плен ВСУ
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27.08.2023 20:52 Ответить
В районе Роботино Запорожской области более 50 оккупантов сдались в плен ВСУ.
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27.08.2023 20:53 Ответить
Источник в Генштабе ВСУ подтвердил информацию о сдаче в плен 52 солдат и одного командира оккупационной армии.
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27.08.2023 20:56 Ответить
Боже какой успех. А почему не поднимаете вопрос полной деблокады портов для остальных товаров? Без этого экономике хана
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27.08.2023 21:46 Ответить
 
 