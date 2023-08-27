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военно-промышленный комплекс (183) Зеленский (16493) оружие (9372) отечественный производитель (10) производство (331)

Украина значительно увеличила производство таких видов оружия, как "Стугна", "Корсар" и "Нептун", – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракеты,нептун

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности. Уже сейчас темпы производства оружия достаточно высоки.

"Возможности в Украине велики: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один - это направление безопасности", - отметил глава государства в интервью Натальи Мосейчук, опубликованном на ее ютуб-каналепередает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что Украина отозвалась на запрос партнеров о проведении форума в сфере military tech, который состоится именно в нашей стране в октябре.

По его словам, форум намерены посетить многие предприятия – ведущие представители отрасли из разных стран мира и континентов. Владимир Зеленский не исключил возможность заключения контрактов в ходе этого мероприятия. Глава государства подчеркнул, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования натовского образца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью в Украине состоится первый форум оборонных индустрий, - Зеленский

"Это имеет большое значение, что мы являемся испытателем, пионером – в хорошем смысле этого слова – применение многих видов амуниции, современных. Для многих бизнесменов мира – это большой пример. Я думаю, в этом направлении – military tech, в диджитале – мы в этом направлении будем номер один. По крайней мере, на Европейском континенте", – рассказал глава государства.

Кроме того, на предприятиях "Укроборонпрома" запущено несколько программ, в том числе ракетных. Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина производит "нептуны", "стугны", "корсары", и объемы этого производства значительно возрастают. "Просто колоссальные цифры, они постоянно на фронте, в них постоянно нуждаются, их одобряют наши военные, им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", - отметил президент.

Также, по словам главы государства, Украина наладила производство артиллерии натовского образца. "Ее никогда не было в Украине и не должно быть, но мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня находится на поле боя, 155 калибра, которой никогда не было. У нас теперь уже есть производство, и производство не одной системы, а производство системное. Этого пока мало, очень мало для фронта, но это уже в разы больше, чем было", - сказал он и добавил, что производство многих вещей нуждается в обсуждении с партнерами для получения технологических разрешений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене
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Топ комментарии
+46
Зупинити виробництво, а потім відновити його до обсягів на 2019 рік - це не збільшити
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27.08.2023 21:26
+44
Воно знущається...?
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27.08.2023 21:25
+38
Тоді цю зброю розробляли в випробовували. А в серію вже мали ставити 2019. Якби не якесь чмо. Окрім зразка нептунів не було. А стугни здали ворогу, щоб все взірвати як Мрію
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27.08.2023 21:35
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зеленим збрехати, шо мені цигарку перепихнути...
крім брехати вони нічого не вміють - ну ненавчені вони не брехати.
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27.08.2023 22:11 Ответить
Зе-бануте, скажи лікарям, щоб дали пігулку.
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27.08.2023 22:31 Ответить
Оте не лікується))
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27.08.2023 22:36 Ответить
Буйні - вони бувають інколи такі винахідливі. І з гамівної сорочки виплутаються, і гумові стіни передеруть... Аби тільки до інтернета дістатися...
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27.08.2023 22:53 Ответить
Сеанс терапії для народу із провалами памʼяті від відомого уріно-офтальмолога.
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27.08.2023 22:01 Ответить
Думаете альцгеймера?
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27.08.2023 22:19 Ответить
Настя 2dc32af2, виклич собі лікаря, може вилікує!
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27.08.2023 22:14 Ответить
useless....
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27.08.2023 22:17 Ответить
Цікаво, чому Настя 2dc32af2 здриснула за кордон, а не жере шашлик в Україні?
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27.08.2023 22:18 Ответить
То ти ще й мацковським попам молишся? Ну справжня зе-фанатка.
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27.08.2023 22:45 Ответить
Незважаючи на те, куди вас понесло, питання залишилось без відповіді. Чому ви любите Зеленського із-за кордону, а не в Україні?
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27.08.2023 23:14 Ответить
Незважаючи на те, що на відміну від вас, пАпріколу не голосувала, не здриснула від війни за кордон, як і моя родина.
Завдяки таким як ви, на крові українців жирують обрані вами "слуги" та їх хазяї.
І чого ж вас так пучить від того, що я прошу у Бога захисту для наших захисників?
Боїиесь, що мої молитви зашкодять вашому чоловікові і братові?
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27.08.2023 23:40 Ответить
Те хворе скоріш за вск просто через ВПН сере))
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27.08.2023 22:37 Ответить
Настя 2dc32af2: Гостру думку варто подавати тупим кінцем уперед. Ну ти в курсі!
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27.08.2023 22:40 Ответить
Значить тупий кінець вже виліз
- Россия вас не забудет!
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27.08.2023 22:53 Ответить
А тєпєрь всє вмєстє паржом!😁
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27.08.2023 22:17 Ответить
*******?
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27.08.2023 22:46 Ответить
Знак питання явно зайвий.
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27.08.2023 23:14 Ответить
Настя всех назвала,но одного самого главного забыла,того кто всеми ими керуе.
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27.08.2023 23:00 Ответить
Ти курво з нідерландських окопів пишеш діфирамби зечмоням ? А мітинги "заклейміть позором і арєстовать№ в Нідерландах не збираєш подляковська порнозірка?
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27.08.2023 23:29 Ответить
Та ти шо! Коли зечмоні на мене кидаються з лайкою то я це сприймаю як факт що я їх дістав. І що це за українські слова "ухилист" і "подонок"? Подляківським ботам кацапську фєню зручніше використовувати в роботі?
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28.08.2023 00:13 Ответить
А ты тут причем?
Это все вопреки тебе и твоей ... из ОП
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27.08.2023 22:09 Ответить
Ще краще - Зе клоунська гніда розброїв ППО України, а потім Заходу
дорікає що небо не закрили
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27.08.2023 22:10 Ответить
Потрібні реальні інноваційні типи зброї.
В Китае испытали самую большую в мире пушку Гаусса - она стреляет 124-кг снарядами
https://3dnews.ru/1092087/v-kitae-ispitali-samuyu-bolshuyu-v-mire-pushku-gaussa-ona-strelyaet-124kg-snaryadami
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27.08.2023 22:10 Ответить
Пізно всрався... Сотні тисяч убитих, півкраїни в руїнах. Треба було не по Буковелях їздити, а безпекою держави займатися. Тоді б і такої страшної війни могло не бути.
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27.08.2023 22:11 Ответить
Так оно еще и из спортзала фото выкладывало. А мы должны были уссыкаться от счастья - во какой лидер нам достался! так напряженно он работает во время войны, укрепляет со своей командой обороноспособность страны на фоне стягивания кацапских войск к нашим границам. Ну а теперь что, теперь все нормально, украинцы кровью выхаркивают те Буковели, спортзалы, не говоря уже про заглядывания да закатывание миллиардов в асфальт.
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28.08.2023 07:28 Ответить
Ґдє ваши доказатєльства?
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27.08.2023 22:18 Ответить
Ти волинська брехухо посилаєшся на довбаний сайт "замайбаха"палиці.Цей жидок родич бєнямойського ще не такої локшини навішає вірним секти зечмонь. Чи ти на зарплаті у подляка?
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27.08.2023 23:34 Ответить
Перше за все я б заплів твій смердючий зелений язик. Тільки дай свої координати.
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27.08.2023 23:53 Ответить
Звертайся. Прапор тобі в руки! І де вас подляк таких впертих і тупеньких набирає?
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28.08.2023 00:06 Ответить
Шашликів минулого травня нажерлися...?!
Чи не втрачали житло та рідних...?!!!
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28.08.2023 00:37 Ответить
Що ти брешеш? Нептун при Порошенкові кілька разів випробували. Покращували, доводили - і знову випробували. І довели до приймальних випробувань, після яких мало бути держзамовлення на промислове виробництво. А зупинило всі програми - твоє зеленське! І ДОЗ 2 роки не приймало теж твоє янелохооманське.
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27.08.2023 22:24 Ответить
Світлана febb5df7 дихай, дихай глибше!

Росіяни роблять усе можливе й неможливе, щоби "Нептун" ніколи не став на бойове чергування. Вони шукають слабке місце унікальної ракети. Але, виявилось, найслабше місце не тільки "Нептуна", а й усієї ракетної програми, створили самі українці.

Це - залишки радянських міжконтинентальних балістичних ракет СС-24, які зберігаються на Павлоградському хімічному заводі. Майже чотири десятки велетенських циліндрів - у кожному по п'ятдесят тонн паливної суміші. Соцмережі періодично лякають павлоградців цими ракетами - мовляв, через них екологія міста під постійною загрозою.
Насправді ж старі СС-24 - це не токсичний непотріб, а стратегічний ресурс. Павлоградський хімзавод - єдине місце в світі, де зі старого ракетного палива створюють нове - для нових українських ракет. І не тільки паливо. Так, вибухає бойова речовина "Нептуна" - теж перероблена зі старих ракет.

Тож, ці металеві сигари - єдине джерело палива та бойових частин для всієї вітчизняної ракетної програми. Не буде цього ресурсу - ми залишимося без "Нептуна".

"Не тільки без "Нептуна", ми б залишились без всього - без ***********, "Вільхи", "Нептуна", "Тайфуна", без усього", - каже гендиректор ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" Леонід Шиман.
Але високоточного удару ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити - від українських нардепів. Восени 2019-го року парламент, ухваливши держбюджет, несподівано урізав фінансування переробки СС-24. Ці міжконтинентальні ядерні ракети базувалися в Україні. І витягнуті із 46-ти пускових шахт. Грошей перестало вистачати навіть на зберігання "Скальпелів" - саме так їх називали в НАТО. Про переробку, а, значить, про виробництво стратегічного палива можна було забути. Росіяни готувалися відкорковувати шампанське - вся українська ракетна програма опинилася на межі провалу.

РУКА КРЕМЛЯ В УКРАЇНІ: ХТО БЛОКУЄ УКРАЇНСЬКУ РАКЕТНУ ПРОГРАМУ

Ряд військових проєктів під загрозою через відсутність реформи оборонного замовлення - ГО

ПОНЕДІЛОК, 31 ТРАВНЯ 2021, 10:40

3828 ПЕРЕГЛЯДІВ


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Протягом 2020 року кілька державних оборонних підприємств поскаржилися в уряд на відсутність фінансування таємних військових проектів в рамках оборонного замовлення Міністерства оборони.

Про це повідомляє мережа громадських організацій, які виступають за реформу держоборонзамовлення: StateWatch, НАКО та Проект реформи оборонних закупівель.

У кінці минулого року Павлоградський хімічний завод, який виробляє спорядження ракетних двигунів, повідомив в РНБО, що Міноборони ігнорує виконання Указу Президента № 59/2020 щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема МОУ не вчасно прийняло рішення із замовлення виробництва ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших.

На хімзаводі підкреслили, що не можуть отримати фінансування від міністерства, а тому виробничі потужності підприємства простоюють, а фаховий персонал звільнений.

За результатами фінансового звіту за 2020 рік Павлоградський хімзавод отримав 156,8 млн грн чистих збитків.
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27.08.2023 22:24 Ответить
Світлана febb5df7 брешеш і навіть оком не кліпнеш... краще на марафонє офісного єдінства цю маячню розповідай. Москальський крейсер Мацква був знищений у квітні 2022 саме тими ракетами Нептун, які були виготовлені ще за часів Порошенка, бо станом на весну 2022 у нас просто інших ракет Нептун не було, бо твій оманський зелений щур байкотував наші ракетні програми з 2019 року.
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27.08.2023 22:36 Ответить
зелене, ти перед тим, як щось постити хоч прочитай про цього Бондарчука, на слова якого ти посилаєшся. Бондарчук злий на Пороха, бо тоді на нього завели карну справу через багатомільйонні (в доларах) розкрадання в Укрспецекспорті.

Ще 10 червня 2010 року Бондарчук був звільнений з посади директора «Укрспецекспорту» і через місяць оформив банківський вклад на 12 млн доларів.

У листопаді 2014 року Бондарчук вніс 10 млн доларів на депозитний рахунок його матері у філії «Місто Банк». Від 19 липня 2014 року розслідується справа за фактом вчинення службовими особами «Укрспецекспорту» шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів в особливо великих розмірах - перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» 7,6 млн доларів та 69 000 євро за консультаційні та агентські послуги, яких насправді надано не було, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.У грудні 2014 року гроші на рахунках Бондарчука були заарештовані як такі, що могли мати злочинне походження. Потім цей Бондарчук втік за кордон і зараз по команді з ОП іноді кидає лайна, яке розносять такі зе-тролі, як ти Світлана febb5df7
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27.08.2023 22:51 Ответить
Я не бачив жодного доказу тої маячні, яку ви тут постите. Дайте посилання хоч на один документ, який би підтверджував слова корупціонера Бондарчука, у якого особисті причини лити бруд на Порошенка. Або визнайте, що ви брешете. До того ж Бондарчук закінчив Київське зазальновійськове вчилище им. фрунзе, в якому вчився ще за СССР, це вчилище одно з небагатьох, яке готувало офіцерів розвідників, в тому числі для агентурної розвідки СССР. Тож не буду здивований, що цей Бондарчук окрім корупційного шлейфу має ще й шлейф від ФСБ чи ГРУ.
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27.08.2023 23:04 Ответить
лайки зедебільній насті - для чого? З якої поваги?
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27.08.2023 23:24 Ответить
І що ж ти такого запитала в нинішньої влади ? А вони ще й тобі та й відповіли? Повага до інституту президентства це виконання особи на посаді своїх обов"язків згідно Конституції. Чого за нинішнім аж ніяк не спостерігається. А аналіз правових діянь нинішнього і його шобли бажаю почути в майбутньому від компетентних органів.
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27.08.2023 23:44 Ответить
Пашла за кацапським карабльом.
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27.08.2023 23:36 Ответить
Пані,ви то точно знаєте чи телемарахвону надивилися...?!)
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28.08.2023 00:35 Ответить
Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б - речник Командування ПС ЗСУ

Сотні тисяч були б живими.
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27.08.2023 22:21 Ответить
Если бы да кабы, если бы самолёты не отдали, если бы яо не отдали и так далее
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28.08.2023 02:51 Ответить
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27.08.2023 22:23 Ответить
А ще наш свєточ сказав. Обіцянки цяцянки. Воно вже у своїй уяві штати перегнало.

Україна буде країною номер один у галузі military tech - президент

"Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, - це безпековий напрям. Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером - у хорошому сенсі цього слова - початку й застосування багатьох видів амуніції. ********. Для багатьох бізнесменів світу це великий приклад
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27.08.2023 22:28 Ответить
зе та ко добре знають свій вагомий внесок свого керування яке призвело до теперішніх наслідків для країни і тепер своїми інтервю хочуть щоб люди це все забули і вважали їх рятівниками нації
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27.08.2023 22:29 Ответить
часом оця Настя 2dc32af2 - не бот адмінів Бутусова для збільшення кількості коментів?
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27.08.2023 22:54 Ответить
Свежо придание, но веритьсяс трудом, ждём работы "Нептунов", С400 кацапский - зачтено.
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27.08.2023 22:54 Ответить
А що ти робив з 19-го по 22-й рік, о найвеличніший? Мівіну знімав з вух, яку тобі справно вішали кацапи разом з якимось Єрмаком...
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27.08.2023 23:21 Ответить
Здається, що хтось **********.
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27.08.2023 23:29 Ответить
За класиком:" І тут вовочку понесло",... Воно за три роки зробило з дєрмаком в нас "оборонну Силіконову Долину". Невже він не втомлюється брехати?!
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27.08.2023 23:48 Ответить
Це все черговий зеленський пздьож.
Памятаєте: "Війна триває лише тому, що на ній наживаються бариги", "Щоби припинити війну, треба просто перестать стрілять", "Хочу побачити мир в очах путіна", "Якщо треба, то я стану перед ним на коліна", "Какаяразніца, чий прапор на твоїй вулиці, якщо вона освітлена та заасфальтована", "Не нагнітайте паніку, 1 грудня - держпереворот, в травні - на шашлики" ...?
Зараз той старий пздьож вже не котить, тож пішов новий, але теж - пздьож.
В середньому ми за 1,5 роки війни бачили застосування Нептунів раз на пів-року. От днями підірвали рашистський С-400 Тріумф - ймовірно Нептуном. Але раз на пів-року значить, що їх виробляють 2-3 Нептуна на рік. І це вазелінський зве "значно наростили випуск"??? Ну якщо порівнювати із 0 Нептунів, виготовлених у 2020-2021 роках, то 2-3 - це дійсно більше. Але це крапля в морі порівняно з потребами.
Тепер про Стугни і Корсари. Сьодні побачив повідомлення від "Pressing", що "Армія дронів" за місяць знищила 194 ворожих танка. Порівнюю зі зведеннями генштабу. На 27.07.23 знищено 4186 танки рф, на 27.08.23 знищено 4396 танків рф. Тобто ВСІ види війська знищили за місяць 210 танків рф. Віднімаємо "знищене" "Армією дронів", і виходить, що українські літаки, гвинтокрили, артилерія, ракетні установки, танки, бтр-и, саперні війська і піхота з Джавелінами, НЛАВами, Стугнами та Корсарами знищили "аж" 16 танків рф. Таким чином, на "значно збільшену" кількість Стугон та Корсарів танків рф взагалі не залишається.
І виходить, що або про Стугни та Корсари бреше зеленський, або про "блискучий успіх армії дронів" бреше його ресурс "Pressing".
Головне, що політика пздьожу продовжується, як і раніше.
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27.08.2023 23:45 Ответить
Почекайте,він скоро за'явить що завдяки "велетенським" зусиллям його та пана Єрмака наші ЗСУ потужно громлять ворога на всих напрямках...!
А МО гідно "забезпечує" Армію всим необхідним...)
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28.08.2023 00:21 Ответить
Цікаво-хтось колись порахує у скільки грошей та жертв стало Україні правління "найвеличнішого"...?!!!
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28.08.2023 00:27 Ответить
73%, как вам освещенные улицы и асфальт от голубя мира Зеленского? Как вам небарыга Резников? Вы же за это голосовали? Вопросы риторические. Но хуже всего, что уже сейчас полно людей, которые не понимают, что расходы на оборонную промышленность важнее расходов на асфальтирование улиц.
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28.08.2023 00:55 Ответить
ну конечно, любое количество больше нуля - значительный прогресс у Зеленского.
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28.08.2023 01:34 Ответить
А ***** було налагоджене виробництво десятками цього озброєння нищити щоб зараз відновлювати поштучно, ПІДОРЮГА КВАРТАЛЬНЕ !!???
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28.08.2023 01:52 Ответить
Ну, чмо безтолкове. Безмозгле...
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28.08.2023 07:41 Ответить
Яка кончена тварюка. Підлаштувався. Як нещодавно сказав подляк - ********** об'єднав українців - і не треба взивати до їхньої совісті - там де була совість виріс хер.
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28.08.2023 08:28 Ответить
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28.08.2023 08:33 Ответить
це тих видів, які ти похерив коли тебе довбні вибрали презедентом воюючої країни?
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28.08.2023 10:00 Ответить
Якщо журналістка Н. Мосійчук нічого не наплутала, то до повномасштабного вторгнення московитів в Україні ракетної програми та такої зброї як Корсар, Нептун, Стугна, Богдана - НЕ БУЛО.
В цьому може переконатись будь-хто, досить подивитись повідомлення мілітарних порталів за 2016 - 2019 рр. Тепер же всього цього виробляється Україною в рази більше, ЧИМ БУЛО!?

Боже, хто ж це так готує Президента до інтерв'ю?)))
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28.08.2023 15:19 Ответить
Брехати та привласнювати чужи досягнення це його життєве кредо(((
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05.09.2023 09:25 Ответить
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