Украина значительно увеличила производство таких видов оружия, как "Стугна", "Корсар" и "Нептун", – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности. Уже сейчас темпы производства оружия достаточно высоки.
"Возможности в Украине велики: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один - это направление безопасности", - отметил глава государства в интервью Натальи Мосейчук, опубликованном на ее ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что Украина отозвалась на запрос партнеров о проведении форума в сфере military tech, который состоится именно в нашей стране в октябре.
По его словам, форум намерены посетить многие предприятия – ведущие представители отрасли из разных стран мира и континентов. Владимир Зеленский не исключил возможность заключения контрактов в ходе этого мероприятия. Глава государства подчеркнул, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования натовского образца.
"Это имеет большое значение, что мы являемся испытателем, пионером – в хорошем смысле этого слова – применение многих видов амуниции, современных. Для многих бизнесменов мира – это большой пример. Я думаю, в этом направлении – military tech, в диджитале – мы в этом направлении будем номер один. По крайней мере, на Европейском континенте", – рассказал глава государства.
Кроме того, на предприятиях "Укроборонпрома" запущено несколько программ, в том числе ракетных. Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина производит "нептуны", "стугны", "корсары", и объемы этого производства значительно возрастают. "Просто колоссальные цифры, они постоянно на фронте, в них постоянно нуждаются, их одобряют наши военные, им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", - отметил президент.
Также, по словам главы государства, Украина наладила производство артиллерии натовского образца. "Ее никогда не было в Украине и не должно быть, но мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня находится на поле боя, 155 калибра, которой никогда не было. У нас теперь уже есть производство, и производство не одной системы, а производство системное. Этого пока мало, очень мало для фронта, но это уже в разы больше, чем было", - сказал он и добавил, что производство многих вещей нуждается в обсуждении с партнерами для получения технологических разрешений.
Пожалуйста, подождите...
крім брехати вони нічого не вміють - ну ненавчені вони не брехати.
Завдяки таким як ви, на крові українців жирують обрані вами "слуги" та їх хазяї.
І чого ж вас так пучить від того, що я прошу у Бога захисту для наших захисників?
Боїиесь, що мої молитви зашкодять вашому чоловікові і братові?
- Россия вас не забудет!
Это все вопреки тебе и твоей ... из ОП
дорікає що небо не закрили
В Китае испытали самую большую в мире пушку Гаусса - она стреляет 124-кг снарядами
https://3dnews.ru/1092087/v-kitae-ispitali-samuyu-bolshuyu-v-mire-pushku-gaussa-ona-strelyaet-124kg-snaryadami
Чи не втрачали житло та рідних...?!!!
Росіяни роблять усе можливе й неможливе, щоби "Нептун" ніколи не став на бойове чергування. Вони шукають слабке місце унікальної ракети. Але, виявилось, найслабше місце не тільки "Нептуна", а й усієї ракетної програми, створили самі українці.
Це - залишки радянських міжконтинентальних балістичних ракет СС-24, які зберігаються на Павлоградському хімічному заводі. Майже чотири десятки велетенських циліндрів - у кожному по п'ятдесят тонн паливної суміші. Соцмережі періодично лякають павлоградців цими ракетами - мовляв, через них екологія міста під постійною загрозою.
Насправді ж старі СС-24 - це не токсичний непотріб, а стратегічний ресурс. Павлоградський хімзавод - єдине місце в світі, де зі старого ракетного палива створюють нове - для нових українських ракет. І не тільки паливо. Так, вибухає бойова речовина "Нептуна" - теж перероблена зі старих ракет.
Тож, ці металеві сигари - єдине джерело палива та бойових частин для всієї вітчизняної ракетної програми. Не буде цього ресурсу - ми залишимося без "Нептуна".
"Не тільки без "Нептуна", ми б залишились без всього - без ***********, "Вільхи", "Нептуна", "Тайфуна", без усього", - каже гендиректор ДП НВО "Павлоградський хімічний завод" Леонід Шиман.
Але високоточного удару ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити - від українських нардепів. Восени 2019-го року парламент, ухваливши держбюджет, несподівано урізав фінансування переробки СС-24. Ці міжконтинентальні ядерні ракети базувалися в Україні. І витягнуті із 46-ти пускових шахт. Грошей перестало вистачати навіть на зберігання "Скальпелів" - саме так їх називали в НАТО. Про переробку, а, значить, про виробництво стратегічного палива можна було забути. Росіяни готувалися відкорковувати шампанське - вся українська ракетна програма опинилася на межі провалу.
РУКА КРЕМЛЯ В УКРАЇНІ: ХТО БЛОКУЄ УКРАЇНСЬКУ РАКЕТНУ ПРОГРАМУ
Ряд військових проєктів під загрозою через відсутність реформи оборонного замовлення - ГО
ПОНЕДІЛОК, 31 ТРАВНЯ 2021, 10:40
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Протягом 2020 року кілька державних оборонних підприємств поскаржилися в уряд на відсутність фінансування таємних військових проектів в рамках оборонного замовлення Міністерства оборони.
Про це повідомляє мережа громадських організацій, які виступають за реформу держоборонзамовлення: StateWatch, НАКО та Проект реформи оборонних закупівель.
У кінці минулого року Павлоградський хімічний завод, який виробляє спорядження ракетних двигунів, повідомив в РНБО, що Міноборони ігнорує виконання Указу Президента № 59/2020 щодо створення нових видів ракетного озброєння та ***********. Зокрема МОУ не вчасно прийняло рішення із замовлення виробництва ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших.
На хімзаводі підкреслили, що не можуть отримати фінансування від міністерства, а тому виробничі потужності підприємства простоюють, а фаховий персонал звільнений.
За результатами фінансового звіту за 2020 рік Павлоградський хімзавод отримав 156,8 млн грн чистих збитків.
Ще 10 червня 2010 року Бондарчук був звільнений з посади директора «Укрспецекспорту» і через місяць оформив банківський вклад на 12 млн доларів.
У листопаді 2014 року Бондарчук вніс 10 млн доларів на депозитний рахунок його матері у філії «Місто Банк». Від 19 липня 2014 року розслідується справа за фактом вчинення службовими особами «Укрспецекспорту» шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів в особливо великих розмірах - перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» 7,6 млн доларів та 69 000 євро за консультаційні та агентські послуги, яких насправді надано не було, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.У грудні 2014 року гроші на рахунках Бондарчука були заарештовані як такі, що могли мати злочинне походження. Потім цей Бондарчук втік за кордон і зараз по команді з ОП іноді кидає лайна, яке розносять такі зе-тролі, як ти Світлана febb5df7
Сотні тисяч були б живими.
Україна буде країною номер один у галузі military tech - президент
"Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, - це безпековий напрям. Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером - у хорошому сенсі цього слова - початку й застосування багатьох видів амуніції. ********. Для багатьох бізнесменів світу це великий приклад
Памятаєте: "Війна триває лише тому, що на ній наживаються бариги", "Щоби припинити війну, треба просто перестать стрілять", "Хочу побачити мир в очах путіна", "Якщо треба, то я стану перед ним на коліна", "Какаяразніца, чий прапор на твоїй вулиці, якщо вона освітлена та заасфальтована", "Не нагнітайте паніку, 1 грудня - держпереворот, в травні - на шашлики" ...?
Зараз той старий пздьож вже не котить, тож пішов новий, але теж - пздьож.
В середньому ми за 1,5 роки війни бачили застосування Нептунів раз на пів-року. От днями підірвали рашистський С-400 Тріумф - ймовірно Нептуном. Але раз на пів-року значить, що їх виробляють 2-3 Нептуна на рік. І це вазелінський зве "значно наростили випуск"??? Ну якщо порівнювати із 0 Нептунів, виготовлених у 2020-2021 роках, то 2-3 - це дійсно більше. Але це крапля в морі порівняно з потребами.
Тепер про Стугни і Корсари. Сьодні побачив повідомлення від "Pressing", що "Армія дронів" за місяць знищила 194 ворожих танка. Порівнюю зі зведеннями генштабу. На 27.07.23 знищено 4186 танки рф, на 27.08.23 знищено 4396 танків рф. Тобто ВСІ види війська знищили за місяць 210 танків рф. Віднімаємо "знищене" "Армією дронів", і виходить, що українські літаки, гвинтокрили, артилерія, ракетні установки, танки, бтр-и, саперні війська і піхота з Джавелінами, НЛАВами, Стугнами та Корсарами знищили "аж" 16 танків рф. Таким чином, на "значно збільшену" кількість Стугон та Корсарів танків рф взагалі не залишається.
І виходить, що або про Стугни та Корсари бреше зеленський, або про "блискучий успіх армії дронів" бреше його ресурс "Pressing".
Головне, що політика пздьожу продовжується, як і раніше.
А МО гідно "забезпечує" Армію всим необхідним...)
В цьому може переконатись будь-хто, досить подивитись повідомлення мілітарних порталів за 2016 - 2019 рр. Тепер же всього цього виробляється Україною в рази більше, ЧИМ БУЛО!?
Боже, хто ж це так готує Президента до інтерв'ю?)))