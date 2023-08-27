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Новости Война в Украине Борьба с коррупцией
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НАБУ (4030) коррупция (8383) СБУ (18659) государственная измена (948) Офис Президента (1687)

Приравнивание коррупции к государственной измене вызовет передачу части уголовных дел от НАБУ в СБУ, - источники "Зеркала недели"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коррупция

Президент Владимир Зеленский намерен предложить Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене. Соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, источники в ОПУ и НАБУ объяснили в комментарии ZN.UA, в чем опасность принятия этого законопроекта?

"Сначала идея была такой: внести изменения в законодательство, согласно которому все коррупционные кейсы, расследуемые в сфере национальной безопасности и превышающие 24 миллиона гривень, должны расследоваться Службой безопасности Украины. НАБУ предлагалось оставить коррупцию мельче 24 миллионов" - рассказал источник в ОПУ .

"Людям бы объяснили, что теперь, во время войны, масштабная коррупция по закону будет приравниваться к госизмене. А значит и наказание по этой статье будет строже: сроки длиннее и под залог подозреваемому выйти невозможно", - добавил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене

Однако, как продолжил источник, после реакции западных партнеров, которые дали понять, что видят в намерениях "покушение на независимость антикоррупционной системы" - в Офисе президента идею видоизменили. Теперь, как утверждает источник, речь идет не о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а о предоставлении и СБУ права на их проведение. Под руководством профильного зама ОПУ наработаны законодательные изменения. Речь об инициировании внесения изменений в КПК с целью обеспечить право на подследственность СБУ в случаях коррупционных схем выше 24 миллионов гривен", - поделился источник.

"Если люди и соблазнятся приравниванием масштабной коррупции к госизмене, то специалистам в антикор-секторе ясны возможные реальные цели. Контроль за расследованием крупной коррупции во власти получит абсолютно управляемая СБУ, а не все еще неконтролируемое Банковой НАБУ" - сказал ZN.UA один из журналистов-расследователей.

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А вот как намерение прокомментировал высокопоставленный источник в НАБУ:

"Мы слышали о таких планах, но сам законопроект я не видел. Думаю, что это плохая идея: любое дело в НАБУ можно будет забрать и для этого будут законодательные основания; Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции; плюс власти начнут портить отношения с международными партнерами. Мера пресечения это не наказание, все почему-то это путают. Плюс 90% результатов в борьбе с коррупцией составляют именно административные меры, направленные на ее превенцию, а не расследование существующих фактов. Если примут – будет беда", - добавил источник.

Как сообщалось, президент Зеленский инициировал внесение в парламент законопроекта по приравнению коррупции к государственной измене в военное время.
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Топ комментарии
+23
А розмінування Чонгару теж державна зрада?
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27.08.2023 22:17
+20
От зі справою Татарова саме так і було.
СБУ забрало справу у НАБУ і закрило її.

Схоже, що ця схема ЗЄ сподобалася.
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27.08.2023 22:17
+12
Я правильно понял, если ты "мелкий коррупционер" и берешь меньше 24 миллионов, то есть шанс что НАБУ тебя арестует/посадит... А если берешь по крупному, то тобой занимается контролированное СБУ и тебе ничего не будет?
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27.08.2023 22:30
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Правила форума Совет форумчан
Да, а потім від СБУ до НАБУ
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27.08.2023 22:12 Ответить
передача справ не доцільна
все розподілено
всі силовики чітко знають хто за що бере бабло
і це може привести до протистояння між прокуратурою дбр сбу та мусорами
то ж сам закон теж недоцільний
не можна боротися з корупцією бо це зламає систему
і як сказав зе про бруківку???
це дрібниці на цей час і я не можу сам все зробити
виходить що всі органи влади при ньому безкорисні, як що він сам все робить
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28.08.2023 09:47 Ответить
Бачили очі що купували - їжте хоч повилазьте...
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27.08.2023 22:13 Ответить
головне щоб більше все закаламутити.

коломИйський на цьому розуміється.
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27.08.2023 22:14 Ответить
А розмінування Чонгару теж державна зрада?
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27.08.2023 22:17 Ответить
А керівника СБУ нам ще й Кремль призначає ( влада ж Єрмака мріє залишитися - може презом стане й Буданов - генеральську посаду треба відпрацьовувати - дати прикриття після війни ОПУбордельній Єрмаківщині .)
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27.08.2023 22:22 Ответить
Байден теж руку Єрмаку потиснув , а потім відмивив її й виправдовувся ( бо він з Джуліані, адвокатом Трампа кувиркався свого часу )) У мене є моя відповідь: Єрмака пасадять не за зраду, а за крупцію (як Алькапоне - тільки не Зеленський й не його особистий прокурор)
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27.08.2023 22:40 Ответить
Вова не хоче , а він поки що номінальний символ влади в Україні
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27.08.2023 22:47 Ответить
ви зареєструвалися сьогодні заради цього запитання?
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27.08.2023 22:41 Ответить
От зі справою Татарова саме так і було.
СБУ забрало справу у НАБУ і закрило її.

Схоже, що ця схема ЗЄ сподобалася.
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27.08.2023 22:17 Ответить
Здається, що Пан Кольт появиться
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27.08.2023 22:30 Ответить
Хіба є різниця? Що СБУ, що НАБУ повністю контролюється дєрмаком
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27.08.2023 22:18 Ответить
Якби було так, навіщо мутити цю справу, наражаючить на проблеми із донорами?
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27.08.2023 23:24 Ответить
Вот оно че, михалыч…будем наблюдать продолжение видосиков с погоней набу-сбу-набу и наоборот.
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27.08.2023 22:18 Ответить
вже ж**а горить і не знають як краще заміти сліди🤬
ДБР, СБУ, МВС, прокуратура - всі кішенькові структури
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27.08.2023 22:19 Ответить
Запропонувати верховній раді можна все , що завгодно . Тільки хто ж буде проти себе голосувати ? Зеленський або справді дурень , або всіх українців такими вважає .
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27.08.2023 22:19 Ответить
Дурні вважають ворогів дурнями...
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27.08.2023 22:25 Ответить
Ти впевнений, що зрозумів, про що йде мова у статті ?
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27.08.2023 23:25 Ответить
Спочатку думав , що так . Що зеленський хоче посилити відповідальність за корупцію . Але потім почав сумніватись , схоже на те , що він просто хоче передати справи по корупції в інші руки .
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28.08.2023 00:07 Ответить
Куртки с яйцами передадут под крышующую их крышу СБУ? Оригинальный ход конём...
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27.08.2023 22:20 Ответить
Типу тим яйцям щось загрожувало під "кришею НАБУ"...
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27.08.2023 22:40 Ответить
Под крышей НАБУ утечек данных в прессу гораздо боьше, чем под крышей СБУ. Это и угрожало.
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27.08.2023 23:06 Ответить
Шило на мило.
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27.08.2023 22:24 Ответить
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27.08.2023 23:18 Ответить
Може ще й бананова повернете? Він же ж на адвоката іспити здав/купив
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27.08.2023 22:25 Ответить
Папа, то от чого воно добивається. В СБУ наглядачів заходу немає. Всю корупцію сховають.
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27.08.2023 22:29 Ответить
Я правильно понял, если ты "мелкий коррупционер" и берешь меньше 24 миллионов, то есть шанс что НАБУ тебя арестует/посадит... А если берешь по крупному, то тобой занимается контролированное СБУ и тебе ничего не будет?
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27.08.2023 22:30 Ответить
саме так, друзі. Саме так.
Тирити дозволено лише своїм і вони вже країв не бачать - 24млн, то такі дрібнички.
Всім, хто не свої, красти заборонено.
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28.08.2023 09:48 Ответить
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27.08.2023 22:31 Ответить
Бред или игра слов или полное незнание схем проверенных. Ничего не надо передавать и вводить военное положение. Его надо было ввести 24 февраля 22 г вечером и с трибуналами и военно-полевыми судами. Вот эти две структуры и работали ли бы. А то что наплодили---набу. бубу. в трубу. в манду---ликвидировать 25 февраля 22 г! Ущучил---Вовка?
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27.08.2023 22:33 Ответить
Вибачаюсь, але Ви - дурне. ВПС під керівництвом Татарова? Чим Вас роблять?
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27.08.2023 22:39 Ответить
Мне одному среди вас всех сверхумных можно и в дураках побыть. Оно не заметно на фоне грамотеев. Я как нибудь перекантую. Только же смотрите не обкакайтесь на переправе. Ведь на переправе не меняют лошадей. А вы умники затеяли ссать против ветра.
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27.08.2023 22:46 Ответить
о, мусорня підтягнулась і лякає)
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27.08.2023 22:58 Ответить
А как угадал начальник? Было, не скрою. Срочную служил с мая 72 по май 74г по Воздухофлотскому проспекту. спецполк милиции, СМЧМ. Полк все харьковчане. Только с города. Базово служба взвода проходила в Днепровском р-не. А так везде. Весь второй ярус стадиона во время футбола полк перекрывал по секторам. Блохин Только начинал тогда. А тебе по мусорской части где пришлось?
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27.08.2023 23:07 Ответить
с трибуналами и военно-полевыми судами. Вот эти две структуры и работали ли бы.
Названные вами органы гражданских (а в коррупции 80% гражданских) не судят.
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27.08.2023 23:24 Ответить
Я не юрист. Но когда война и само собой военное положение гражданских судов вроде нет. И прокуратуры кроме военной разве что. Что то я не слышал о бракоразводных процессах во время войны, дележе имущества итд. Если знаете, скажите или ссылку. На форумах давно завелась дурацкая манера корчить знатоков без реальной аргументации и подкреплённой профессиональной подготовкой. Логичней бы просто прояснять по реальному факту. Ведь потому то и уголовники борзеют во время войны и сразу после что нет гражданского надзора например. Ладно.
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29.08.2023 18:49 Ответить
Пожалуйста.
Єдиний державний реєстр судових рішень
"Кому окоп отрыть - кому бутик открыть"
В период военного положения, согласно статье 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", полномочия судов не могут быть прекращены, а часть вторая статьи 26 указанного Закона предусматривает, что сокращение или ускорение любых форм судопроизводства запрещается.
Таким образом, судопроизводство продолжает осуществляться в условиях военного положения. Судьи работают, дела рассматриваются, ведь даже в условиях военного положения работа судов не может быть прекращена для предотвращения ограничения конституционного права лица на судебную защиту.
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29.08.2023 22:04 Ответить
Спасибо. Буду знать. Хотя на 70 году уже иди знай, пригодится ли? У закона любого есть одна сторона, главная. Соблюдать закон надо и всем. А вот тут у нас как то не пошло---и давно.
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30.08.2023 20:58 Ответить
Потім за додаткову плату - виїзд за кордон
"Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где сейчас находятся." - блумберг форум 2022

А для чого приймати закон
Можна це зробити без закона, наприклад постановою КМУ?

Наприклад виїзд за кордон, Конституція каже, що заборона повинна встановлюватись законом.
А на практиці, 10-15 членів КМУ, по дзвінку підняттям рук, голосують зміни до постанови - і на їхню думку це все законно.

Не зрозуміло, чому для одних потрібно приймати закон,
а для інших достатньо постанови КМУ
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27.08.2023 22:41 Ответить
"Нечесно сьогодні прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам. Ти ж це робиш не через податки. Це нечесно навіть звучить"

Звучить вірно

Тоді питання, чому Квартал 95 випускають за кордон, під приводом, що вони щось пожертвують на допомогу ЗСУ.

Чому інших хто жертвує - не випускають за кордон?

В постанові КМУ - діячів культури, клоунів та інших немає, щоб давали підстави хоч якісь для виїзду.

Виходить вони порушники закону, та їх всі покривають?
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27.08.2023 22:55 Ответить
Хитрый ход,передать дела на денежных мешков конторе,которой еще недавно рулили болван и путинский агент,эти знают как потрошить кошельки.
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27.08.2023 22:42 Ответить
Ага, це виправдання існування в сбу підрозділу "К" - вперед по накатаній доріжці
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27.08.2023 23:12 Ответить
а зеботвы набежало НАБУ говном мазать).
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27.08.2023 22:59 Ответить
100% венеційска коміся забракує таке "прирівняння" , бо важко знайти й тим більш довести навмистність дій по колаборації з ворогом. А тільки навмистні дії можно кваліфікувати як "державну зразу" . По суті , хто таке пропонує він симумулякр -- бо Україна буде сплачувати ЕСПЛ за кожний такий вирок багато мілійоні євро !

А ось мародерство -- це як раз та стаття яка б збільшувала б терміни покарання .
Ось де требо змінувати законодавство -- як в США требо , що кожний злочи доплюсовувався до інших . Й ще требо для посадовців терміни за мародерсво на війні множити на 2 . А посадовців від силового блоку й на усі три ...
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27.08.2023 23:01 Ответить
А чого "требо"? З буковини, чи що?
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27.08.2023 23:10 Ответить
Що це за маразм міряти корупцію мільйонами? Може, ще борзими цуценятами почнуть міряти? Сук@, ну і дебілів наобирали до вр
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27.08.2023 23:08 Ответить
а треба щоб набу сбу прокуратура, назк і ще ГУР МО разом розслідували ці справи
і від кожного мала бути резолюція з підписом та печаткою
уявляєте, скільки підозрюваному прийдеться башляти????
а потім ще й суд
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27.08.2023 23:24 Ответить
Що б не сталося на полі бою у найближчі тижні й місяці, очевидно, що Росія не впоралася зі своїми головними військовими цілями: обезголовити Україну та змусити її стати геополітичним рабом.

Але залишається відкритим питання, чи будуть великі жертви українців винагороджені безпекою, процвітанням та свободою, яких вони прагнуть, коли бойові дії припиняться?

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі.
Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях.

BBC
The Times.
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28.08.2023 02:30 Ответить
Єрмак цим може скористуватися щоб знищити декого з партій Батьківщина та ЄС.
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28.08.2023 08:20 Ответить
Коли всі зрозуміють ,що зе - це і є росія , тоді може будуть якісь зміни , а так - по знайомим бачу ,які особливо не вникають , на данний момент він як актор, обманює і дурить майже всю країну
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28.08.2023 08:29 Ответить
Поезд . Купе В нем 4 пассажира. из них 3 мужчин и 1 женщина .Все образованные интилигентные при годах и при разных должностях как выяснилось при знакомстве .Разговоры до отхода ко сну .Начали готовиться и вдруг такая вонь у одного пассажира при снятии обуви пошла хоть топор вешай..Виновный смутился и начал извиняться и говорить что какие только средства не применял все бестолку .ну и каждый начал давать свои советы чем излечить.Пршло полчаса в спорах каким способом излечить ноги..И вдруг от мужчины забравшего на верхнюю полку который не учавствовал в советах..раздалось..А ноги просто помыть не пробовал..
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28.08.2023 08:40 Ответить
Був корупціонером, став зрадником. Корупція подолана. "Вы не пониме. Это другое". Ха ха Зе зе.😱
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28.08.2023 09:00 Ответить
Шапіто...
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28.08.2023 09:19 Ответить
это нереально потому, что, потом придётся посадить всю власть на местах и в Киеве, а где их содержать, это масса народа!!!!!!!!!
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28.08.2023 11:11 Ответить
 
 