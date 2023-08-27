Приравнивание коррупции к государственной измене вызовет передачу части уголовных дел от НАБУ в СБУ, - источники "Зеркала недели"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский намерен предложить Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене. Соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, источники в ОПУ и НАБУ объяснили в комментарии ZN.UA, в чем опасность принятия этого законопроекта?
"Сначала идея была такой: внести изменения в законодательство, согласно которому все коррупционные кейсы, расследуемые в сфере национальной безопасности и превышающие 24 миллиона гривень, должны расследоваться Службой безопасности Украины. НАБУ предлагалось оставить коррупцию мельче 24 миллионов" - рассказал источник в ОПУ .
"Людям бы объяснили, что теперь, во время войны, масштабная коррупция по закону будет приравниваться к госизмене. А значит и наказание по этой статье будет строже: сроки длиннее и под залог подозреваемому выйти невозможно", - добавил источник.
Однако, как продолжил источник, после реакции западных партнеров, которые дали понять, что видят в намерениях "покушение на независимость антикоррупционной системы" - в Офисе президента идею видоизменили. Теперь, как утверждает источник, речь идет не о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а о предоставлении и СБУ права на их проведение. Под руководством профильного зама ОПУ наработаны законодательные изменения. Речь об инициировании внесения изменений в КПК с целью обеспечить право на подследственность СБУ в случаях коррупционных схем выше 24 миллионов гривен", - поделился источник.
"Если люди и соблазнятся приравниванием масштабной коррупции к госизмене, то специалистам в антикор-секторе ясны возможные реальные цели. Контроль за расследованием крупной коррупции во власти получит абсолютно управляемая СБУ, а не все еще неконтролируемое Банковой НАБУ" - сказал ZN.UA один из журналистов-расследователей.
А вот как намерение прокомментировал высокопоставленный источник в НАБУ:
"Мы слышали о таких планах, но сам законопроект я не видел. Думаю, что это плохая идея: любое дело в НАБУ можно будет забрать и для этого будут законодательные основания; Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции; плюс власти начнут портить отношения с международными партнерами. Мера пресечения это не наказание, все почему-то это путают. Плюс 90% результатов в борьбе с коррупцией составляют именно административные меры, направленные на ее превенцию, а не расследование существующих фактов. Если примут – будет беда", - добавил источник.
Как сообщалось, президент Зеленский инициировал внесение в парламент законопроекта по приравнению коррупции к государственной измене в военное время.
Пожалуйста, подождите...
все розподілено
всі силовики чітко знають хто за що бере бабло
і це може привести до протистояння між прокуратурою дбр сбу та мусорами
то ж сам закон теж недоцільний
не можна боротися з корупцією бо це зламає систему
і як сказав зе про бруківку???
це дрібниці на цей час і я не можу сам все зробити
виходить що всі органи влади при ньому безкорисні, як що він сам все робить
коломИйський на цьому розуміється.
СБУ забрало справу у НАБУ і закрило її.
Схоже, що ця схема ЗЄ сподобалася.
ДБР, СБУ, МВС, прокуратура - всі кішенькові структури
Тирити дозволено лише своїм і вони вже країв не бачать - 24млн, то такі дрібнички.
Всім, хто не свої, красти заборонено.
Названные вами органы гражданских (а в коррупции 80% гражданских) не судят.
Єдиний державний реєстр судових рішень
"Кому окоп отрыть - кому бутик открыть"
В период военного положения, согласно статье 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", полномочия судов не могут быть прекращены, а часть вторая статьи 26 указанного Закона предусматривает, что сокращение или ускорение любых форм судопроизводства запрещается.
Таким образом, судопроизводство продолжает осуществляться в условиях военного положения. Судьи работают, дела рассматриваются, ведь даже в условиях военного положения работа судов не может быть прекращена для предотвращения ограничения конституционного права лица на судебную защиту.
"Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где сейчас находятся." - блумберг форум 2022
А для чого приймати закон
Можна це зробити без закона, наприклад постановою КМУ?
Наприклад виїзд за кордон, Конституція каже, що заборона повинна встановлюватись законом.
А на практиці, 10-15 членів КМУ, по дзвінку підняттям рук, голосують зміни до постанови - і на їхню думку це все законно.
Не зрозуміло, чому для одних потрібно приймати закон,
а для інших достатньо постанови КМУ
Звучить вірно
Тоді питання, чому Квартал 95 випускають за кордон, під приводом, що вони щось пожертвують на допомогу ЗСУ.
Чому інших хто жертвує - не випускають за кордон?
В постанові КМУ - діячів культури, клоунів та інших немає, щоб давали підстави хоч якісь для виїзду.
Виходить вони порушники закону, та їх всі покривають?
А ось мародерство -- це як раз та стаття яка б збільшувала б терміни покарання .
Ось де требо змінувати законодавство -- як в США требо , що кожний злочи доплюсовувався до інших . Й ще требо для посадовців терміни за мародерсво на війні множити на 2 . А посадовців від силового блоку й на усі три ...
і від кожного мала бути резолюція з підписом та печаткою
уявляєте, скільки підозрюваному прийдеться башляти????
а потім ще й суд
Але залишається відкритим питання, чи будуть великі жертви українців винагороджені безпекою, процвітанням та свободою, яких вони прагнуть, коли бойові дії припиняться?
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.
Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі.
Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях.
BBC
The Times.