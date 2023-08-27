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Россияне все чаще заселяют свои семьи в заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армия,россия,россияне

На временно оккупированных территориях участились случаи, когда россияне заселяются в жилища, чьи владельцы были вынуждены уехать из-за войны или были репрессированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления. 

В первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали из оккупированных территорий или подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.

После этого россияне, служащие в российских оккупационных войсках или работающие на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи.

"Это вписывается в всеобщую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - подчеркнули в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют ввезти тысячи россиян для проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях, - ГУР МО
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Топ комментарии
+26
На днях разговаривал с вынужденным переселенцем из Донецка. Он сказал, что его самая большая мечта, чтобы, когда рашисты побегут из Донецка, ВСУ туда не входили день - два, а сначала запустили таких как он переселенцев. По его словам Варфоломеевская ночь ждунам и оставшимся россиянам показалась бы доброй детской сказочкой.
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27.08.2023 22:29
+24
Ось так у нас і з'явилося "ісконно русскоє насєлєніє"
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27.08.2023 22:24
+19
вони завжди це робили, а потім кажуть це їхнє...
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27.08.2023 22:24
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На кого працює цей довбаний центр? Усі його новини спрямовані на деморалізацію українського суспільства. Агов, СБУ, ви де?....
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27.08.2023 22:23 Ответить
Якщо після такого повідомлення подивитись телемарафон- суспільство знову "моралізується".
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27.08.2023 22:25 Ответить
А на шо там смотреть ? На мосейчучку, которая перетягивает на себя одеяло а-ля Дэвида Саттера и продолжает счинно подлизывать пациенту евролаба.
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27.08.2023 22:40 Ответить
а ви настучіть, ну як діди
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27.08.2023 22:25 Ответить
Вам потрібен Арестович з брехнею, чи правда якою б вона не була?
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27.08.2023 22:37 Ответить
Дєбіли. А на що вони сподіваються??
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27.08.2023 22:23 Ответить
На Трампа...
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27.08.2023 22:24 Ответить
Ну ну….
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27.08.2023 22:26 Ответить
Ось так у нас і з'явилося "ісконно русскоє насєлєніє"
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27.08.2023 22:24 Ответить
Та тут недавно писали шо в Мариуполь завезли чи завезуть
300 000 расиянцев. Оце масштаб.
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28.08.2023 01:55 Ответить
вони завжди це робили, а потім кажуть це їхнє...
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27.08.2023 22:24 Ответить
Теперь кацапы с первого класса будут изучать тему, мол , козлы - не мы, мы - не козлы.
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27.08.2023 22:25 Ответить
І шо, їх не будуть вирізати?
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27.08.2023 22:26 Ответить
Ну бамбасян мені не жаль. Вони звали до себе рускій мір і махали трицвєтами.
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27.08.2023 22:27 Ответить
Класичні окупанти. Таких треба вбивати родинами.
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27.08.2023 22:27 Ответить
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27.08.2023 22:29 Ответить
На днях разговаривал с вынужденным переселенцем из Донецка. Он сказал, что его самая большая мечта, чтобы, когда рашисты побегут из Донецка, ВСУ туда не входили день - два, а сначала запустили таких как он переселенцев. По его словам Варфоломеевская ночь ждунам и оставшимся россиянам показалась бы доброй детской сказочкой.
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27.08.2023 22:29 Ответить
Ви йому повірили? Тоді чому він втік, чому одразу не вбивав тих, хто прийшов на його землю? Чому тільки потім хоче поквитатись, а зараз відсуджується, а таких дуже багато по всій країні, вони типу постраждалі?! Чому хлопці НЕ З ДОНБАСУ їхню землю захищають та гонять ворога, поки він й такі, як він, сидить мовчки й чогось жде?
Хотів би, вже був би там!
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27.08.2023 22:41 Ответить
Чому хлопці НЕ З ДОНБАСУ їхню землю захищають та гонять ворога, поки він й такі, як він, сидить мовчки й чогось жде
Справедливости ради признаем, в 14-ом в добробаты с Донецкой области не брали.
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27.08.2023 22:48 Ответить
Є ЗСУ, якщо за віком підходе, якщо є бажання, є досвід, вміння, навики, тощо, заключив контракт и впердЄ!)
А коли я бачу, як донецькі кружляють навколо кафе з шашликом та пивасом, коли в кожного з них є інвалідність й відстрочки від служби, коли в них пики в двері не влазять, а з автівок лунає запрещьонная музичка, то в мене є питаннячко. Нахіба мої земляки пішли боронити Донбас, а вони сидять в тилу, ще й так гарнесенько сидять, ровно на своїй жопі, даруйте)
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27.08.2023 22:57 Ответить
Нахіба мої земляки пішли боронити Донбас,
Чистый прогматизм.
Умные знают, Тернополь и Ровно, а так же Винницу и Полтаву лучше всего защищать на Донбассе. Глупые звали Путина в свой дом.
В 14-ом большинство добробатов формировалось в Днепропетровской обл. К Семенченко с Дон. области можно было попасть только предоставив недостоверные данные.
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27.08.2023 23:06 Ответить
Прагматізм?))
Там мною було поставлене питання НЕ ВАМ, це по-перше. Людина сказала про випадок, який мав би взагалі не відбутися, якби цей чоловік НЕ виїхав зі свого житла, зі своєї землі, а коли він ВПО й сидить й жде, коли ЗСУ йогь запросить туди, звідки він буквально втік спочатку, тоді виникає питання не тільки в мене.

В мене поруч жила сімейка звідти. Й не тільки в мене був такий досвід спілкування, до речі. Їхнє ставлення до нас було видно здалеку. Тому все, що кожен з них скаже, не має під собою ні краплі правди.
Ще раз. Хотів би - залишився й партизанив би, бо то його земля. А з іншого доку - нашо воно йому, якщо хтось інший зробить його діло замість нього, а він поки відпочине десь в Макечеві або Рівному, чи не так?
Стосовно Семенченко я зараз не буду взагалі щось говорити. То інша історія.

Не вивозити треба було з Донбасу чоловіків, а давати їм зброю й можливість відстоювати Донбас.
А то як кликати ***** до себе, так вони можуть, а потім - в кусти?
Дякую за діалог.
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27.08.2023 23:19 Ответить
Извините, я на русском.
О партизанах.
Украинский штаб партизанского движения был создан только через год, после начала войны. До этого все партизаны как мыши сидели под веником в буреломах. И только после того как пошла массированная поддержка с Большой Земли, начались активные действия.
В 14-ом, когда Украина покинула часть Донбасса, не то что не были уничтожены личные дела в военкоматах, не были закрыты данные украинской гильзотеки.
При мне в Бахтарме (курортный посёлок под Мариуполем) в ноябре 14-го три недели донецкие менты, эвакуированные с окупированного города , на удивление с служебным транспортом, просидели в неотапливаемом пансионате, в ожидании дальнейших приказов. Бросили машины и вернулись домой.
Вот так.
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28.08.2023 00:05 Ответить
Після війни повинна пройти дерусифікація така як у Латвії, Естонії чи Литві. Не знаєш української ,не користуєшся ---ЗА ПОРЕБРИК дарма що ти буцімто українець. Щоб кацапам було зась знову захищати рускаізічних.
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28.08.2023 04:52 Ответить
В нас половина країни розмовляє російською. Особисто я не бачу в цьбому проблеми, бо маю розуміння того, що ці люди прийняли на себе удар в спину від своїх же сусідів. Й це не тільки Донбас, а й Харків, Миколаїв, Херсон, Одеса й Запоріжжя з Дніпром. Чернігів та Суми також. Ми не можемо не розуміти того, хто в нас сусід, звідти й мова. Подивіться самі на мапу. Там, де сусіди румуни, там присмак румунської в мові, там, де сусіди угорці - є угорські школи й звідти суміш української з угорською. У Львові - з польською. Так в нас сталося, але людей в цьому винити неможна.
Серед чистокровних українців у вишиванках є ЗЛОДІЇ й продажні шкури, а скільки серед таких є жадібних та брехливих потвор, які вилізли з кізяків та почали знущатися з українців? Ото ж бо й воно. Сподіваюся, Ви розумієте, про кого я кажу. До речі, в кожній нації є нормальній люди й їх більшість, а є покидьки, то що тепер замовкнути й махати руками? Давайте ще якусь мову придумаємо, щоб ніхто ніколи не мав права відкривати рота й додавати ніяких присмаків, ні угорських, ні румунських, ні польських, ні росуйських!?
По ділах людину судити можна, але не по мові. Отаке моє ІМХО)
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28.08.2023 13:59 Ответить
Ну так тем более это не наши проблемы
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27.08.2023 23:34 Ответить
Він воював в 14 та 15. Післяконтузії має проблеми з зором.
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28.08.2023 12:42 Ответить
Спросите вынужденного переселенца из Донецка, он хоть курицу когда зарезал и выпотрошил? Свинью заколол?
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27.08.2023 22:43 Ответить
Прийдемо і виженемо назад в тайгу.
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27.08.2023 22:35 Ответить
ЗСУ бавовнять Токмак вдень і вночі.
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27.08.2023 22:37 Ответить
Ґєноцид узкіх людєй творят!
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27.08.2023 22:39 Ответить
а другого з'їли!!!
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27.08.2023 23:19 Ответить
І так вже 300 років.
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27.08.2023 22:40 Ответить
Дольше, значительно дольше этой политике замещения, и она, к сожалению, работает, достаточно глянуть на Крым и Донбасс......
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27.08.2023 22:49 Ответить
Как заселились, так и выселяться, но некоторые по частям.
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27.08.2023 22:47 Ответить
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28.08.2023 01:17 Ответить
Тю вони так всі захоплені території кацапами заселяли ще сто років тому.
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27.08.2023 22:48 Ответить
Со временем этих долбанных орков отправим назад в Рашку
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27.08.2023 22:56 Ответить
як так? а буданга, гуменюк данілов муляр і ін. вже рік тому бачили як кацапи втікають з криму, не те що з свіжоокупованих територій!
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27.08.2023 23:21 Ответить
Ага, а тепер потрібно провести референдуми на окупованих територіях, як мріють деякі "миротворці".
Нічого, ще побачимо, як ці рашистські "колонізатори" верещатимуть, коли ЗСУ гнатимуть їх з України.
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27.08.2023 23:21 Ответить
Кацапська нечисть перед приходом ЗСУ втече.
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28.08.2023 00:05 Ответить
Не всі встигнуть. То ж буде кому помститися.
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28.08.2023 00:35 Ответить
Була ж ж новина,що навпаки з сім'ями тікають.
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27.08.2023 23:42 Ответить
Не вперше кацапські смердючі виродки заселяють домівки убитих українців.
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28.08.2023 00:03 Ответить
Як заселяться,так і виселяться,от тільки пограбують і пообсирають наші будинки!
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28.08.2023 00:26 Ответить
Землю засеруть, про дома забудьте, треба буде зносити )
Кацапи не знають що таке чистота і порядок, звалища влаштовують під своїми домами,
туди ж і відходи нужників виливають, бо скрєпно.
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28.08.2023 02:19 Ответить
вырезать как скот kurw ******!
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28.08.2023 00:31 Ответить
правду мають, ми за надцять років не заселили крим українцями а сподівалися на кримських татар яким ***** Україна чи расєя...
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28.08.2023 00:33 Ответить
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28.08.2023 00:35 Ответить
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."

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28.08.2023 04:27 Ответить
Есть о чем задуматься и чему поучиться.
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28.08.2023 01:42 Ответить
Росіяни дедалі частіше заселяють свої сім'ї у покинуте житло на окупованих територіях, - Центр нацспротиву Джерело: https://censor.net/ua/n3439922

І ВСІМ ЇМ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ З РАДІСТЮ ДАСТЬ ПАСПОРТА УКРАЇНИ, БО ВОНИ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА НЬОГО
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28.08.2023 02:17 Ответить
Проблема вирішується просто -
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28.08.2023 02:20 Ответить
У 47-му році за один день(!) з Західної України вивезли на Сибір 80 000 українців. З них 22 000 дітей. (Операція "Запад".)
За 2 тижні уся освабаждьонная жилплощядь була заселена кацапами.
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28.08.2023 04:18 Ответить
 
 