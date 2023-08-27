Россияне все чаще заселяют свои семьи в заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях участились случаи, когда россияне заселяются в жилища, чьи владельцы были вынуждены уехать из-за войны или были репрессированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали из оккупированных территорий или подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.

После этого россияне, служащие в российских оккупационных войсках или работающие на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи.

"Это вписывается в всеобщую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - подчеркнули в ЦНС.

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