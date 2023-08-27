Россияне все чаще заселяют свои семьи в заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированных территориях участились случаи, когда россияне заселяются в жилища, чьи владельцы были вынуждены уехать из-за войны или были репрессированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В первую очередь оккупанты захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали из оккупированных территорий или подверглись репрессиям за проукраинскую позицию.
После этого россияне, служащие в российских оккупационных войсках или работающие на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи.
"Это вписывается в всеобщую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - подчеркнули в ЦНС.
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300 000 расиянцев. Оце масштаб.
Хотів би, вже був би там!
Справедливости ради признаем, в 14-ом в добробаты с Донецкой области не брали.
А коли я бачу, як донецькі кружляють навколо кафе з шашликом та пивасом, коли в кожного з них є інвалідність й відстрочки від служби, коли в них пики в двері не влазять, а з автівок лунає запрещьонная музичка, то в мене є питаннячко. Нахіба мої земляки пішли боронити Донбас, а вони сидять в тилу, ще й так гарнесенько сидять, ровно на своїй жопі, даруйте)
Чистый прогматизм.
Умные знают, Тернополь и Ровно, а так же Винницу и Полтаву лучше всего защищать на Донбассе. Глупые звали Путина в свой дом.
В 14-ом большинство добробатов формировалось в Днепропетровской обл. К Семенченко с Дон. области можно было попасть только предоставив недостоверные данные.
Там мною було поставлене питання НЕ ВАМ, це по-перше. Людина сказала про випадок, який мав би взагалі не відбутися, якби цей чоловік НЕ виїхав зі свого житла, зі своєї землі, а коли він ВПО й сидить й жде, коли ЗСУ йогь запросить туди, звідки він буквально втік спочатку, тоді виникає питання не тільки в мене.
В мене поруч жила сімейка звідти. Й не тільки в мене був такий досвід спілкування, до речі. Їхнє ставлення до нас було видно здалеку. Тому все, що кожен з них скаже, не має під собою ні краплі правди.
Ще раз. Хотів би - залишився й партизанив би, бо то його земля. А з іншого доку - нашо воно йому, якщо хтось інший зробить його діло замість нього, а він поки відпочине десь в Макечеві або Рівному, чи не так?
Стосовно Семенченко я зараз не буду взагалі щось говорити. То інша історія.
Не вивозити треба було з Донбасу чоловіків, а давати їм зброю й можливість відстоювати Донбас.
А то як кликати ***** до себе, так вони можуть, а потім - в кусти?
Дякую за діалог.
О партизанах.
Украинский штаб партизанского движения был создан только через год, после начала войны. До этого все партизаны как мыши сидели
под веникомв буреломах. И только после того как пошла массированная поддержка с Большой Земли, начались активные действия.
В 14-ом, когда Украина покинула часть Донбасса, не то что не были уничтожены личные дела в военкоматах, не были закрыты данные украинской гильзотеки.
При мне в Бахтарме (курортный посёлок под Мариуполем) в ноябре 14-го три недели донецкие менты, эвакуированные с окупированного города , на удивление с служебным транспортом, просидели в неотапливаемом пансионате, в ожидании дальнейших приказов. Бросили машины и вернулись домой.
Вот так.
Серед чистокровних українців у вишиванках є ЗЛОДІЇ й продажні шкури, а скільки серед таких є жадібних та брехливих потвор, які вилізли з кізяків та почали знущатися з українців? Ото ж бо й воно. Сподіваюся, Ви розумієте, про кого я кажу. До речі, в кожній нації є нормальній люди й їх більшість, а є покидьки, то що тепер замовкнути й махати руками? Давайте ще якусь мову придумаємо, щоб ніхто ніколи не мав права відкривати рота й додавати ніяких присмаків, ні угорських, ні румунських, ні польських, ні росуйських!?
По ділах людину судити можна, але не по мові. Отаке моє ІМХО)
Нічого, ще побачимо, як ці рашистські "колонізатори" верещатимуть, коли ЗСУ гнатимуть їх з України.
Кацапи не знають що таке чистота і порядок, звалища влаштовують під своїми домами,
туди ж і відходи нужників виливають, бо скрєпно.
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
І ВСІМ ЇМ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ З РАДІСТЮ ДАСТЬ ПАСПОРТА УКРАЇНИ, БО ВОНИ ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА НЬОГО
За 2 тижні уся освабаждьонная жилплощядь була заселена кацапами.