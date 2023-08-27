Некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.
"Я стараюсь так делать, чтобы мы были открыты для поддержки понимания не только государств, которые с нами с самого начала, и будут после нас с нашим государством. Но понимания и тех государств, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции. И сейчас под время войны, благодаря каким-то шагам, какой-то химии, каким-то отношениям мы сблизились, и некоторые даже на нашей стороне находятся", - сказал он.
"И для них это болезненный вопрос, когда ты заходишь на другую территорию, понимаете? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, что это невозможно. Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это территориальная целостность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю входить на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
огризатися по цілям в росії що стріляють по цілям в Україні - це ще не воювати на території росії.
наприкляд, зайти танками на білгород щоб оминути їхні оборонні лінії в Україні і зайти з російської території їм в тил та вдарити ззаду - ми готові?
отож бо.
з себе варто починати.
https://youtu.be/RD5Iluv7muc
шукайте порядну людину, яка спитає що ви там хотіли спитати.
Але цю концепцію має виробити і просувати в світі (в першу чергу серед союзників по G7, НАТО, Євросоюзу, Рамштайну) саме Українська влада. На жаль, чинна влада ЄрЗе на таке не здатна, навіть за таке не задуимується...
З їхнього права - виходить що можна застосовувати
так?
В разі військового програшу за ці області та Крим,
любий політик для піднятття рейтингу може вимагати знову забрати собі - військовим способом.
Треба щось робити щоб виключити їх з составу, а для цього потрібна зміна президента - тому що він повинен буде підписати такі зміни.
Був Тайвань в ООН, а потім поміняли на КНР і все...
Тайвань визнали 14 країн
майже як днр та лнр
міжнародне право, якщо потрібно можуть змінити
А ще пригадайте, що західні політики Саакашвілі сказали, коли пуйло вперлося до Сакартвело та відкусило два жирних шматка. Пам'ятаєте? І візит саркозі-суки до Сакартвело пам'ятаєте? Срати хотів Захід на дрібну рибу (Сакартвело, Молдова, Україна, Азербайджан, країни Балтії, Вірменію)! Тільки б не втратити такий великий ринок збуту своїх товарів та джерело дешевих корисних копалин з енергоносіями!
І я не хочу цього розуміти.
Про буратінку. Т.з. президент нашої Країни ні про що не говорить (а читає з папірця те, що йому напишуть вумні дяді-ляльководи) і не має ніякої рації у політиці взагалі. Все, що вміє буратінка--писати солдафонські тупі похабні жарти та копичити крадені для нього у тому числі гроші.
Звільнити Крим війсковими діями в рази простійше , ніж Донбас -- що б таке зрозуміти достаньо подивитися на мапу .
Й в загалом -- тільки десь так на квітень-травень 2024 року варто планувати операцію по визволенню "Ордло"
Тобто Фофік як абсолютний ідійот сподіваєтся , що маючи окупованним Донецьк й Луганськ ***** чомусь надаст наказ вийти з Криму ?!
Я так думаю, що й якщо ЗСУ визволять Сімфіропіль , Сакі , Євпаторій й навіть підуть на Феодосію , навіть в такому випадку рептілоїди почнуть прикриватися горами й населенням Алушти , Ялти й Алупки ...
Йому глибоко посрати на свїх орків й чоботах , на населення Криму !
Знаєте , колись сралін (а він хоча б номінально був на фронтах) цеплявся за Севастопіль 500 тисяч там поклав без жодного сенсу , потім в Феодосії висадив десант абсолютних смертніків ... З того часу рівень керівницва софкоїдів -- як політичний так й військовий йще більш впав низче плінтуса !
А ЗЄ був не готовий до війни на території України.
Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп
Придурок, изьясняйся понятнее - "українські партнери " чи партнери України"?