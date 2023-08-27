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Некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.

"Я стараюсь так делать, чтобы мы были открыты для поддержки понимания не только государств, которые с нами с самого начала, и будут после нас с нашим государством. Но понимания и тех государств, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции. И сейчас под время войны, благодаря каким-то шагам, какой-то химии, каким-то отношениям мы сблизились, и некоторые даже на нашей стороне находятся", - сказал он.

"И для них это болезненный вопрос, когда ты заходишь на другую территорию, понимаете? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, что это невозможно. Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это территориальная целостность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю входить на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно научиться жить, как Израиль, - Зеленский
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Топ комментарии
+28
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27.08.2023 22:46
+19
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27.08.2023 22:50
+15
бггг, а ми готові?

огризатися по цілям в росії що стріляють по цілям в Україні - це ще не воювати на території росії.

наприкляд, зайти танками на білгород щоб оминути їхні оборонні лінії в Україні і зайти з російської території їм в тил та вдарити ззаду - ми готові?

отож бо.

з себе варто починати.
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27.08.2023 22:44
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бггг, а ми готові?

огризатися по цілям в росії що стріляють по цілям в Україні - це ще не воювати на території росії.

наприкляд, зайти танками на білгород щоб оминути їхні оборонні лінії в Україні і зайти з російської території їм в тил та вдарити ззаду - ми готові?

отож бо.

з себе варто починати.
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27.08.2023 22:44 Ответить
95 кварталу посвящается !!!!! ЭТО БОМБА !!!!

https://youtu.be/RD5Iluv7muc
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27.08.2023 23:16 Ответить
Сашко, ви готові танком заходити на білгород? Як водій, навідник, чи командир?
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27.08.2023 23:21 Ответить
вже казав - від бидляків, які не знають значення слова САМОПОВАГА питання не цікавлять.

шукайте порядну людину, яка спитає що ви там хотіли спитати.
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27.08.2023 23:33 Ответить
Давно люлей от амеров не получал, а может ведь дотрындеться (напоследок).
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27.08.2023 22:44 Ответить
Створи "Армію визвовення Українців в РФ"
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27.08.2023 22:44 Ответить
Зате ти асфальтував дороги до останнього дня для москолоти щоб війна була на території України.
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27.08.2023 22:44 Ответить
Можна і "Армію визволення чукчів"
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27.08.2023 22:45 Ответить
Може для початку визволемо свою територію?Людский ресурс і економічний не безмежний.
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27.08.2023 22:45 Ответить
якби не страх перед ядерною зброєю то можна було б робити такий бруд який пріґожину та ваґнерівцям навіть не снився б.
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27.08.2023 22:48 Ответить
бруд роблять брудні
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27.08.2023 23:22 Ответить
Израильтяне?
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28.08.2023 00:10 Ответить
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27.08.2023 22:46 Ответить
Тому, що цей хтось дає і гроші і зброю
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28.08.2023 00:31 Ответить
Я, кум, дві лопати
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27.08.2023 22:47 Ответить
З-за відсутності концепції "формули перемоги" цивілізованого світу (України, зокрема) над імперією зла, всесвітнім злом рашизмом західні союзники України ніколи не втямлять необхідності довщенту зруйнування лаптєстану задля забезпечення стабільного миру принаймі в Європі. Для цього потрібно переносити військові дії на територію ворога... А касапи - це якраз ворог цивілізованого світу!
Але цю концепцію має виробити і просувати в світі (в першу чергу серед союзників по G7, НАТО, Євросоюзу, Рамштайну) саме Українська влада. На жаль, чинна влада ЄрЗе на таке не здатна, навіть за таке не задуимується...
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27.08.2023 22:49 Ответить
Навряд чи можливо буде перенести військові дії на їхню територію, бо в них буде законний привід застосувати ядерну зброю, й я впевнений, якщо ситуація складеться саме так, то вони її застосують.
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27.08.2023 22:54 Ответить
Ядерна зброя не панацея. Вона переноситься ракетами. А ракети як відомо збиваються!
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27.08.2023 22:57 Ответить
як відомо, збиваються не всі
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27.08.2023 23:28 Ответить
Що тоді робити з областями та Кримом, котрі включили в склад росії.

З їхнього права - виходить що можна застосовувати
так?
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27.08.2023 23:25 Ответить
Вони чудово розуміють, що по міжнародному праву, їхні " включення" абсолютно нелегітимні. А от кордони 91 року - це вже інша справа. Це ж елементарно.
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27.08.2023 23:30 Ответить
Тут більша проблема, що робити з цими включеннями, котрі "узаконили"

В разі військового програшу за ці області та Крим,
любий політик для піднятття рейтингу може вимагати знову забрати собі - військовим способом.

Треба щось робити щоб виключити їх з составу, а для цього потрібна зміна президента - тому що він повинен буде підписати такі зміни.
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27.08.2023 23:51 Ответить
Що там з Тайванем
Був Тайвань в ООН, а потім поміняли на КНР і все...
Тайвань визнали 14 країн
майже як днр та лнр

міжнародне право, якщо потрібно можуть змінити
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28.08.2023 00:01 Ответить
Вибачаюся, але скажу прямо: і ви, і деякі наші партнери просто обісралися перед пуйловою атомною бомбою. Нехай боіться той, хто першим натисне на "червону кнопку". А відповісти нашим партнерам є чим. І про це пуйла вже неодноразово попереджали. Зрозумійте одне, шо гопніку-пуйлу тільки розв'язує руки боягузтво Заходу. Пуйло дерибанить вже другу сусідню краіну та апетит у нього не зменшується. Пропонуєте далі ходити обісраними? Пригадайте, у кацапні десь зафіксовано на законодавчій основі, що клали вони хєр на ті міжнародні закони та домовленості, котрі протиречать інтересам московіі. Отак от.
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28.08.2023 07:10 Ответить
Ви нічого не зрозуміли. Одне діло напасти на сусідню державу й погрожувати при цьому ядерною зброєю, й зовсім інше, коли Україна, після того, як дійде до кордонів 91 року, піде далі й перейде кордон рашки. Тоді вже ми автоматично стаємо агресором, й рашка законно може застосувати ядерну зброю. До того ж, ніхто з наших західних партнерів не підтримає це, й ми залишимось самі. Ось про що говорить Зеленський, й має рацію.
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28.08.2023 17:34 Ответить
Я не розумію тільки одного: цинізму Штатів, Німеччини та Франції по відношенню до цієї війни. "Ось вам трохи озброєння, відбивайтеся, як зможете (і чи зможете взагалі). Тільки но за свої кордони не вилазьте, бо ж владім владімич може абідіцца!".
А ще пригадайте, що західні політики Саакашвілі сказали, коли пуйло вперлося до Сакартвело та відкусило два жирних шматка. Пам'ятаєте? І візит саркозі-суки до Сакартвело пам'ятаєте? Срати хотів Захід на дрібну рибу (Сакартвело, Молдова, Україна, Азербайджан, країни Балтії, Вірменію)! Тільки б не втратити такий великий ринок збуту своїх товарів та джерело дешевих корисних копалин з енергоносіями!
І я не хочу цього розуміти.
Про буратінку. Т.з. президент нашої Країни ні про що не говорить (а читає з папірця те, що йому напишуть вумні дяді-ляльководи) і не має ніякої рації у політиці взагалі. Все, що вміє буратінка--писати солдафонські тупі похабні жарти та копичити крадені для нього у тому числі гроші.
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28.08.2023 22:42 Ответить
Не тільки кацапня--ворог цивілізованого світу, а й комуняцький тоталітаризм в цілому. На жаль, західні демократіі гадали, що вони будуть вічно мирно співіснувати з ідеологією комуняк. Гадали, що пуйло пожартував у Мюнхені 2007-го року.
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28.08.2023 06:48 Ответить
оце 95те гнідництво так з відбулавленого і пре - нема зупинялова...
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27.08.2023 22:50 Ответить
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27.08.2023 22:50 Ответить
Кім Чен Зє. Найвеличніший вождь паразитів.
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27.08.2023 23:26 Ответить
ким чен зе Пинь=чимча
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28.08.2023 07:33 Ответить
Ну, ок. Тоді питання: якщо ми вийдемо на кордони 91 року, але росіяни не припинять війну й далі будуть пробувати атакувати кордони, шмаляти ракетами, то що тоді? Які подальші дії України й її партнерів?
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27.08.2023 22:51 Ответить
У найближчі 10-20 років не вийдемо. А потім все буде не так як зараз, не можна загадувати так далеко.
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27.08.2023 23:22 Ответить
"Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії " - шо, правда? Кажуть про "мир в очах путіна" і "встрєтімся посєрєдінє"?
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27.08.2023 22:52 Ответить
А Зеля, виходить, як піонер. Завжди готовий, і жарить не треба.
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27.08.2023 22:59 Ответить
Відразу видно шанувальника суші.
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27.08.2023 23:14 Ответить
Неправда ваша, еще у аликов с нариками похожее кредо, типо, всегда...
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28.08.2023 07:46 Ответить
Як гадаєте,що в вересні вони потужно розкрадуть,бо інших їхніх потуг я не бачу.

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27.08.2023 22:59 Ответить
Для успішної окупації і повного контролю потрібно 20 вертухаїв на 100 кацапів. Будь які розмови про введення українського війська на територію ********** є тупий популізм який продукується закінченими диванними ідіотами. Ми повинні знищувати дистанційно все військове на глибину в 300 км. Бажано діставати ракетами військові обєкти за 3-5 тисяч кілометрів. Цього досить. Проблема в тому що окупант має утримувати і повністю забезпечувати окуповане населення. Годувати і вчити кацапів? Будувати їм ******* клозети і комфортабельні витверезники з реабілітаційними центрами для алкоголіків та наркоманів? Лікувати їх хворе населення та інвалідів війни? Ні! Категорично. Для підкорення ********** всі українські чоловіки мають стати окупантами-вертухаями і полишити Україну. Або організувати геноцид кацапів як виду і залишити там пустелю. Ну і хто тоді нам буде платити репарації? Тому кацапів за порєбрік і їх ізоляція як мінімум до повної виплати репарацій та контрибуцій. Ніякої мирної угоди до виплати репарацій. Ми маємо визискувати кацапське падло на відновлення того що вони знищили та пошкодили інакше вони матимуть кошти на підготовку нової війни.
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27.08.2023 23:12 Ответить
Значить їм доведеться підготуватися.
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27.08.2023 23:15 Ответить
В этом то и самый главный вопрос, на который никто не знает ответа- кого не спроси, все только замалчивают этот вопрос. А именно- даже если выйти на границы 91года, является ли это победой Украины? Все знают, что нет. Реваншийские настроения на росии только возрастут в разы. И какие последствия спустя 3-4года? Опять хоронить лучших сынов Украины? Ведь, это значит ничто иное, как 100процентная дальнейшая атака на Украину, только с более большем пониманием задачи и "не шапкозакидательским" опытом. Всё, как с Чечнёй будут стараться делать.
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27.08.2023 23:19 Ответить
Кордони 91 року однозначно будуть нашою перемогою. Далі дуже швидко нас приймуть в НАТО. І на цьому всі "хатєлки" ********** закінчяться. Залишаться тільки борги (репарації та контрибуції).
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28.08.2023 01:00 Ответить
щвецию до сих пор швидко включають
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28.08.2023 01:21 Ответить
Це займе декілька років. Думаю до десяти, але кацапам за цей час не вдасться очухатись і напасти знову. Та й санкції до виплати репарацій з кацапів не знімуть. Вони безумовно відмовляться їх платити відразу. Але санкції таки дотиснуть ********* або правонаступників в "нових державах" на тій території.
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28.08.2023 04:54 Ответить
А ми хіба хотіли брати вороніж чи смоленськ? Не розумію за що йдеться? У нашого Гаранта якись конспірологичні теорії
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27.08.2023 23:19 Ответить
Може йому в отпуск сходить?
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28.08.2023 02:31 Ответить
хотіли
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28.08.2023 04:46 Ответить
Таке враження , що Фофік й досі не зрозумів , хто таке рептілойд ***** ...
Звільнити Крим війсковими діями в рази простійше , ніж Донбас -- що б таке зрозуміти достаньо подивитися на мапу .
Й в загалом -- тільки десь так на квітень-травень 2024 року варто планувати операцію по визволенню "Ордло"

Тобто Фофік як абсолютний ідійот сподіваєтся , що маючи окупованним Донецьк й Луганськ ***** чомусь надаст наказ вийти з Криму ?!

Я так думаю, що й якщо ЗСУ визволять Сімфіропіль , Сакі , Євпаторій й навіть підуть на Феодосію , навіть в такому випадку рептілоїди почнуть прикриватися горами й населенням Алушти , Ялти й Алупки ...
Йому глибоко посрати на свїх орків й чоботах , на населення Криму !

Знаєте , колись сралін (а він хоча б номінально був на фронтах) цеплявся за Севастопіль 500 тисяч там поклав без жодного сенсу , потім в Феодосії висадив десант абсолютних смертніків ... З того часу рівень керівницва софкоїдів -- як політичний так й військовий йще більш впав низче плінтуса !
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27.08.2023 23:21 Ответить
Дивно.

А ЗЄ був не готовий до війни на території України.
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27.08.2023 23:23 Ответить
Ще й голос подае... Чем-то укушался, кошерный он наш.
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28.08.2023 07:54 Ответить
слыш ты хнида хде ты было в 14 року? як стукало оно хреном по пианину , таки так и стукает со своею бандою.
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27.08.2023 23:33 Ответить
А сама Україна до цього готова?!
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27.08.2023 23:33 Ответить
https://static.dw.com/image/62493287_605.webp
Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп
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27.08.2023 23:35 Ответить
Трамп, як і *****, не вічний...
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28.08.2023 01:02 Ответить
Ну, хай той "партнер" скаже, як знищити завод дронів, якщо він в Татарстані, не порушуючи териториальної цілостності РФ?
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27.08.2023 23:47 Ответить
Голохвастов занюхнув щозь забористе і погнав без цедулки у стилі "необмежений затісною лексикою потік свідомості".
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27.08.2023 23:57 Ответить
"Деякі українські партнери "

Придурок, изьясняйся понятнее - "українські партнери " чи партнери України"?
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28.08.2023 00:16 Ответить
От же ж штопаний преЗЕрватив, він же сам в 2018 р доказував свої варіанти завершення війни- "ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ"і "СОЙДЁМСЯ ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ",а тепер ліпить із себе Будьонного 🤬🤬🤬
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28.08.2023 01:46 Ответить
Это он к чему? К тому, что какие-то условные Германии/Франции не хотят этого? Да и пошли они нах...Этим абы быстрее все утихомирилось С ЛЮБЫМ ИСХОДОМ и торговлю бы начать с рашкой....
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28.08.2023 05:41 Ответить
чергове багатослів"я ...помножене на буйну фантазію...
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28.08.2023 06:11 Ответить
Що воно меле? Знову нанюхалося. Хтось може зрозуміти цю абракадабу?
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28.08.2023 06:47 Ответить
Нещастячко, ти сперва освободи свои территории , потом уже зазiхай на чужие.
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28.08.2023 07:42 Ответить
Так і ненавчився висловлюватися ясно, лаконічно і по суті. Поки текст не написано, а він роль не вивчив, одне речення передає цілим нарисом булькотіння. Щоправда, перестав вставляти якісь вигуки та відірвані від змісту дієслова.
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28.08.2023 09:01 Ответить
«...для них це болюче питання, коли ти заходиш на іншу територію», а їм не болить коли кацапи заходять на територію України? Щоб їх корчило сук, при одній згадки про кацапстан!
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28.08.2023 10:54 Ответить
 
 