Некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютуб-канале.

"Я стараюсь так делать, чтобы мы были открыты для поддержки понимания не только государств, которые с нами с самого начала, и будут после нас с нашим государством. Но понимания и тех государств, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции. И сейчас под время войны, благодаря каким-то шагам, какой-то химии, каким-то отношениям мы сблизились, и некоторые даже на нашей стороне находятся", - сказал он.

"И для них это болезненный вопрос, когда ты заходишь на другую территорию, понимаете? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, что это невозможно. Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это территориальная целостность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю входить на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет", - сказал он.

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