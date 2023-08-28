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Новости За рубежом
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беспилотник (2074) Брянск (80) Москва (3006) Россия (91193)

Минобороны РФ заявило о сбитии беспилотников в Московской и Брянской областях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

безпілотник

Неизвестные беспилотники снова атаковали территории Брянской и Московской областей РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

В российском ведомстве отметили, что один БПЛА уничтожили силы ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - добавили в военном ведомстве РФ.

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Збивали чим? АЕРОДРОМАМИ?
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28.08.2023 06:39 Ответить
04:37, 28 августа 2023Россия

Силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Люберец

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО под Люберцами
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28.08.2023 06:41 Ответить
Ета ми єщьйо тока начінаєм
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28.08.2023 06:42 Ответить
Good morning.
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28.08.2023 07:04 Ответить
Хто дамбіт лаптєрейх?
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28.08.2023 07:11 Ответить
В мацковск-ОЙ областi єродромамi cбiвают укрофошiздовскiє дроны, врахнєпройдёть.
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28.08.2023 08:51 Ответить
Даже размен беспилотника на ракету ПВО неплохо.
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28.08.2023 09:58 Ответить
 
 