Минобороны РФ больше заинтересовано в смерти Пригожина, чем диктатор Путин, - ISW

Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Российские так называемые "военкоры" утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина.

По словам одного из "военкоров", представители Министерства обороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на участников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики пришли к выводу, что Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

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ISW не может подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска ЧВК Вагнера, а перевел эту ответственность на Министерство обороны РФ.

Однако всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также являться попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска "Вагнера".

Напомним, 27 августа следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.