Минобороны РФ больше заинтересовано в смерти Пригожина, чем диктатор Путин, - ISW
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Российские так называемые "военкоры" утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина.
По словам одного из "военкоров", представители Министерства обороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на участников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.
Аналитики пришли к выводу, что Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.
ISW не может подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска ЧВК Вагнера, а перевел эту ответственность на Министерство обороны РФ.
Однако всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также являться попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска "Вагнера".
Напомним, 27 августа следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.
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АВТОР:
Сергей Ауслендер
27 августа 2023
22:00
Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.
Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
Светозарный ПУТИН, одиноко сидящий на блистающих вершинах величия, обид смертным не прощает! Всё остальное - вторично.
а как на истиноо руском швайновском хрюканье конкурениция обзывается ?