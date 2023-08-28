РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14043 посетителя онлайн
Новости За рубежом
6 112 18
Путин (29846) Минобороны РФ (801) Пригожин Евгений (396) ISW (442)

Минобороны РФ больше заинтересовано в смерти Пригожина, чем диктатор Путин, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пригожин,путін

Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Российские так называемые "военкоры" утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина.

По словам одного из "военкоров", представители Министерства обороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на участников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики пришли к выводу, что Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

Читайте также: Джонсон: Что бы ни случилось с самолетом Пригожина, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина

ISW не может подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска ЧВК Вагнера, а перевел эту ответственность на Министерство обороны РФ.

Однако всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также являться попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска "Вагнера".

Напомним, 27 августа следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
А может то вообще его тезка, муж Валерии его убил?)
показать весь комментарий
28.08.2023 07:20
+7
"Конспирологическая теория не такая уж и конспирологическая…"

АВТОР:
Сергей Ауслендер
27 августа 2023
22:00

Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.

Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
показать весь комментарий
28.08.2023 07:27
+6
не варто відмазувати недопалка... ця мстива потвора з тих, хто ніколи не простить свого згвалтування, ще й публічного. він про це сам казав досить відверто...
показать весь комментарий
28.08.2023 07:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без відома фюрера всєя лаптєй там і муха не пролетить.
показать весь комментарий
28.08.2023 07:13 Ответить
От тільки не потрібно )(уйла вигораджувати! міннападу слово пригожину не давало, а вот пєдофіл всєя россосії слово дав, слово забрав в зад!🤗
показать весь комментарий
28.08.2023 07:13 Ответить
не варто відмазувати недопалка... ця мстива потвора з тих, хто ніколи не простить свого згвалтування, ще й публічного. він про це сам казав досить відверто...
показать весь комментарий
28.08.2023 07:15 Ответить
А может то вообще его тезка, муж Валерии его убил?)
показать весь комментарий
28.08.2023 07:20 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2023 10:00 Ответить
"Конспирологическая теория не такая уж и конспирологическая…"

АВТОР:
Сергей Ауслендер
27 августа 2023
22:00

Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.

Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
показать весь комментарий
28.08.2023 07:27 Ответить
тому шавки-пропагандони і замовкли,їх очікує така ж сама доля,при любому шухєрі їх )(уйло грохне.гавкати можуть тільки на того,на кого вкаже господар.
показать весь комментарий
28.08.2023 08:07 Ответить
Не знаю, скільки конспірології в міркуваннях С. Ауслендера, але логіка в них точно є.
показать весь комментарий
28.08.2023 08:33 Ответить
Судячи з того, що після (смерті) цього утирка, і нульової реакції на його вбивство від вагінерів, я б не поспішав з виводами про його ліквідацію.
показать весь комментарий
28.08.2023 07:32 Ответить
А какой вы реакции ждали? Опять поход на Москву? Так им не с чем идти, да и теперь их никто не прикроет, не отмажет если что... А какие то грозные видосики, заявления были сделаны. Вот и вся реакция, свои жизни дороже.
показать весь комментарий
28.08.2023 07:48 Ответить
А хто ж буде робити нестерпні умови для прожиття населенню Близького Сходу і Африки --- шоб вони ломанулись в Європу
показать весь комментарий
28.08.2023 07:40 Ответить
Правильно, хай горять пердаки у рашистських поцреотів. Такими заявми треба стравлювати х#йла з радикальною частиною рашистів і підбурювати її на помсту. Тоді проллється багато крові
показать весь комментарий
28.08.2023 08:05 Ответить
Більше-меньше але узгодив та віддав наказ саме *****. Оленевод сам на таке не здатен
показать весь комментарий
28.08.2023 08:16 Ответить
начались отмазки ***** , старая песня - царь не знает что творят бояре
показать весь комментарий
28.08.2023 08:51 Ответить
А нічого було в сортир в самальотіку ходить , от і не замочили би
показать весь комментарий
28.08.2023 09:48 Ответить
Не понимаете вы реальной ситуации...
Светозарный ПУТИН, одиноко сидящий на блистающих вершинах величия, обид смертным не прощает! Всё остальное - вторично.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:16 Ответить
Як на мене, дуже забагато уваги до дохляка. Здох-плюнути та забути. Падаль. Якщо живий, вб'ють другий раз.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:39 Ответить
нормальная пуйловская сортирная конкуренция....
а как на истиноо руском швайновском хрюканье конкурениция обзывается ?
показать весь комментарий
28.08.2023 11:26 Ответить
 
 