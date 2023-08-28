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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) Генштаб ВС (4253) ликвидация (1921) уничтожение (3797)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 310 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 261310 (+490) человек,

танков ‒ 4400 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,

артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,

РСЗО – 730 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 499 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),

крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,

специальная техника – 809 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+20
ПОВЕРНІТЬ СТАРУ КАРТИНКУ!!! 🙏🙏🙏
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28.08.2023 08:29
+11
Минув 3472 день москальсько-української війни.
50! одиниці техніки та 490! чумардосів.
12 броні, 24 арти і 12 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 261 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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28.08.2023 09:06
+10
Кацапы, до 10-го колена не будет вам пощады - получите свое сполна.
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28.08.2023 08:22
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ПВО на очереди
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28.08.2023 08:21 Ответить
ППО явний претендент проте не одинокий - арта може вистрілити
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28.08.2023 10:16 Ответить
Це класно, звісно, хоча найбільше мене радують цифри по Арті - недарма її називають царицею полів! Ну і її молодша сестра РСЗВ.

ППО - на другому місці, зважаючи що їм і так його не вистачає на прикриття вже не тільки військ, а і самої московії - сьогодні знову якійсь там Ковйор запускали, хотабичі трах-тібідохнуті!
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28.08.2023 09:07 Ответить
Це піхоту називають "Царицею полів", а арту "Бог війни"
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28.08.2023 10:01 Ответить
Так, звісно ж - переплутав.

Дякую за те, що поправили!
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28.08.2023 10:09 Ответить
Ні, ні. Піхота цариця полів. В статистиці входить до особистого складу.

Піхотинці завжди на передовій із двома надважливими завданнями - стріляти і копати
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28.08.2023 10:07 Ответить
40 - не святкують - почекаємо 5500
артилерія - ось де справжнє свято!!!!
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28.08.2023 10:42 Ответить
так 550 или таки 490?
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28.08.2023 08:20 Ответить
Кацапы, до 10-го колена не будет вам пощады - получите свое сполна.
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28.08.2023 08:22 Ответить
260 820 - 261 310 таки 490
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28.08.2023 08:26 Ответить
Да, 60 штук того...самоліквідувалися
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28.08.2023 08:29 Ответить
В Криму "під ніж" пішли
Там останнім часом ночі якісь неспокійні. Ймовірно, Фреді Крюгер шаліт з "мальчікамі у бєлих трусіках"
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28.08.2023 10:42 Ответить
ПОВЕРНІТЬ СТАРУ КАРТИНКУ!!! 🙏🙏🙏
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28.08.2023 08:29 Ответить
это к дизайнерам сайта ГШ
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28.08.2023 08:37 Ответить
ну так хай звертаються до них...
або могли б фотошопом стару картинку корегувати.
Для стількох тисяч читачів могли б трохи дупу від стільця відірвати...
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28.08.2023 08:44 Ответить
Нижче кинув бета-версію )
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28.08.2023 10:29 Ответить
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28.08.2023 08:43 Ответить
В принципі картина зрозуміла.
Кацапня вже не може провести навіть локальної наступальної операції (на кшталт зимового штурму Бахмута).
Навіть 100-тисячне угрупування на Куп'янсько-Лиманському напрямі не може відчутно просунутись вперед - там ЗСУ в особі різних ТрО потихеньку перемелюють залишки відновлених по 4-5 колу "елітних десантників, морпіхів" та іншої кацапської пі...доти. Хоча тут у кацапні ще є певна перевага у бронетехніці та арті, є зручний підвіз снарядів з *********.
На Бахмутському напрямку Кацапня потроху відгребає та відповзає, хоча снаряди тут в них є.
На Півдні все ще тримається за рахунок щільного мінування, хоча вже і в бронетехніці, і в арті в ЗСУ є перевага. Втрати кацапських підрозділів в о/с тут - до 50-60%. Ротація ускладнена, та й нема, де брати великі резерви о/с. Зі снарядами в кацапів тут вже теж проблемно.
Отже будуть тягнути час до осінньо-зимової грязюки, у вересні проведуть хвилю мобілізації, загонять цих мобіків в окопи і спробують утримати тут глуху оборону до весни. Аби не дати ЗСУ пробитись до Азовського моря.
А колись було "Киев за три дня"...
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28.08.2023 08:51 Ответить
Олександр Коваленко пише про Куп'янській напрям:

"...Для начала, на данном участке фронта сосредоточены подразделения двух групп войск, а именно, "Запад" и "Центр". Суммарно это вторая по численности концентрация сил во всей зоне БД (первая по количеству в Запорожской области), а так же, по моему субъективному мнению, лучшая по качеству комплектации. Но лучшая, не потому, что "лучшая" с положительной стороны, а потому как у остальных ГВ с этим дела обстоят хуже.

Например, удар на Купянск сконцентрирован силами ГВ "Запад" и на момент начала наступления эти силы из себя представляли следующий состав:

-Около 51 тыс л.с. или 64 БТГр;
-Около 500 танков или 70% от штатной комплектации;
-Около 450 ББМ или 21% от штатной комплектации;
-Около 400 ед. ствольной артиллерии или 57% от штатной комплектации;
-Около 130 РСЗО или 18% от штатной комплектации.

Все эти показатели нужны для того, чтобы понимать, что из себя представляет данная группа войск. А представляет она собой, как вы можете видеть, не столько прорывной, ударный, наступательный функционал, сколько, в большей степени - оборонный. Особенно мне нравится их показатели ББМ. То есть, мотострелковые подразделения, которые должны в первом эшелоне рвать оборону, больше из себя представляют не ОМСБр или МСП, а такие себе, маршевые батальоны на максималках.

А теперь вопрос. Какова вероятность успешного наступления и прорыва обороны противника подразделениями, у которых не наступательный функционал, а оборонный? Нет, они конечно могут наступать и даже прорвать оборону. Но при этом они потеряют в 3-4 раза больше людских и механизированных ресурсов, чем при наступлении с полноценным функционалом..."
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28.08.2023 08:59 Ответить
Дуже схоже на те, що на Куп'янському напрямку кацапня зібрала все, що в неї було "в строю" і "на ходу" (однак не жертвуючи боєздатністю тих сил, що обороняються на Півдні).
Результати чергового "великого наступу" кацапні влітку 2023 - зачепилися (чи не зачипилися) за східні околиці сел Торського та Синьківка.
ЗА ВСЕ ЛІТО 2023!

Це явно не тягне на операцію "Багратіон" або ж Яссько-Кишинівську операцію РККА.
Іншими словами - кацапи у глибокий сраці і виходу з неї нема....
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28.08.2023 09:30 Ответить
Чому ж нема? Є! Все іде до нової мобілізації - будуть знову м'ясні штурми проводити - автоматів і патронів в них ще багато!

Так що нам дуже потрібні ракети М26 для Хаймарсів!
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28.08.2023 09:37 Ответить
немає жені пирожина - мясні штурми проводити
мобікі не зекі - за прянік не умірают
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28.08.2023 10:46 Ответить
Можно подумати, що на "Вагнері" світ зійшовся!

Там вже складаються прообрази армій, які скоро будуть воювати між собоюза принципом "Всі із всіма" на московії.
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28.08.2023 10:55 Ответить
Навіть до жуківського Ржєво-Міуського наступу 1942 не дотягнули.
Хоча ще не осінь, може хоч по втратах з дЄдамі вирівняються
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28.08.2023 10:49 Ответить
Минув 3472 день москальсько-української війни.
50! одиниці техніки та 490! чумардосів.
12 броні, 24 арти і 12 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 261 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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28.08.2023 09:06 Ответить
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28.08.2023 10:26 Ответить
Чудова бета версія

+120 лаптєльотів
да і Тамбов потрібно міняти на Мурманьск

P.s. 267 000!!! це більше, ніж таке місто, як Мурманськ ...

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28.08.2023 12:04 Ответить
Генерал СВР
В воскресенье 27 августа 2023г., в утреннем отчете ***** на 6:00 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава орков - 270079 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство ЧВК перешли под контроль министерства обороны и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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28.08.2023 11:50 Ответить
Чому немає су-25-го, відео було вчора?
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28.08.2023 13:02 Ответить
Бо то наш був Су
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29.08.2023 00:43 Ответить
в нас також втрати серед літаків і вертушок
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29.08.2023 00:44 Ответить
 
 