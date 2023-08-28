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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 310 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 261310 (+490) человек,
танков ‒ 4400 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,
артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
РСЗО – 730 (+2) ед,
средств ПВО ‒ 499 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,
специальная техника – 809 (+1).
Топ комментарии
+20 vita gunesh
показать весь комментарий28.08.2023 08:29
+11 Qq Qqq f1a4586b
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+10 alexandr shamov
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Пожалуйста, подождите...
ППО - на другому місці, зважаючи що їм і так його не вистачає на прикриття вже не тільки військ, а і самої московії - сьогодні знову якійсь там Ковйор запускали, хотабичі трах-тібідохнуті!
Дякую за те, що поправили!
Піхотинці завжди на передовій із двома надважливими завданнями - стріляти і копати
артилерія - ось де справжнє свято!!!!
Там останнім часом ночі якісь неспокійні. Ймовірно, Фреді Крюгер шаліт з "мальчікамі у бєлих трусіках"
або могли б фотошопом стару картинку корегувати.
Для стількох тисяч читачів могли б трохи дупу від стільця відірвати...
Кацапня вже не може провести навіть локальної наступальної операції (на кшталт зимового штурму Бахмута).
Навіть 100-тисячне угрупування на Куп'янсько-Лиманському напрямі не може відчутно просунутись вперед - там ЗСУ в особі різних ТрО потихеньку перемелюють залишки відновлених по 4-5 колу "елітних десантників, морпіхів" та іншої кацапської пі...доти. Хоча тут у кацапні ще є певна перевага у бронетехніці та арті, є зручний підвіз снарядів з *********.
На Бахмутському напрямку Кацапня потроху відгребає та відповзає, хоча снаряди тут в них є.
На Півдні все ще тримається за рахунок щільного мінування, хоча вже і в бронетехніці, і в арті в ЗСУ є перевага. Втрати кацапських підрозділів в о/с тут - до 50-60%. Ротація ускладнена, та й нема, де брати великі резерви о/с. Зі снарядами в кацапів тут вже теж проблемно.
Отже будуть тягнути час до осінньо-зимової грязюки, у вересні проведуть хвилю мобілізації, загонять цих мобіків в окопи і спробують утримати тут глуху оборону до весни. Аби не дати ЗСУ пробитись до Азовського моря.
А колись було "Киев за три дня"...
"...Для начала, на данном участке фронта сосредоточены подразделения двух групп войск, а именно, "Запад" и "Центр". Суммарно это вторая по численности концентрация сил во всей зоне БД (первая по количеству в Запорожской области), а так же, по моему субъективному мнению, лучшая по качеству комплектации. Но лучшая, не потому, что "лучшая" с положительной стороны, а потому как у остальных ГВ с этим дела обстоят хуже.
Например, удар на Купянск сконцентрирован силами ГВ "Запад" и на момент начала наступления эти силы из себя представляли следующий состав:
-Около 51 тыс л.с. или 64 БТГр;
-Около 500 танков или 70% от штатной комплектации;
-Около 450 ББМ или 21% от штатной комплектации;
-Около 400 ед. ствольной артиллерии или 57% от штатной комплектации;
-Около 130 РСЗО или 18% от штатной комплектации.
Все эти показатели нужны для того, чтобы понимать, что из себя представляет данная группа войск. А представляет она собой, как вы можете видеть, не столько прорывной, ударный, наступательный функционал, сколько, в большей степени - оборонный. Особенно мне нравится их показатели ББМ. То есть, мотострелковые подразделения, которые должны в первом эшелоне рвать оборону, больше из себя представляют не ОМСБр или МСП, а такие себе, маршевые батальоны на максималках.
А теперь вопрос. Какова вероятность успешного наступления и прорыва обороны противника подразделениями, у которых не наступательный функционал, а оборонный? Нет, они конечно могут наступать и даже прорвать оборону. Но при этом они потеряют в 3-4 раза больше людских и механизированных ресурсов, чем при наступлении с полноценным функционалом..."
Результати чергового "великого наступу" кацапні влітку 2023 - зачепилися (чи не зачипилися) за східні околиці сел Торського та Синьківка.
ЗА ВСЕ ЛІТО 2023!
Це явно не тягне на операцію "Багратіон" або ж Яссько-Кишинівську операцію РККА.
Іншими словами - кацапи у глибокий сраці і виходу з неї нема....
Так що нам дуже потрібні ракети М26 для Хаймарсів!
мобікі не зекі - за прянік не умірают
Там вже складаються прообрази армій, які скоро будуть воювати між собоюза принципом "Всі із всіма" на московії.
Хоча ще не осінь, може хоч по втратах з дЄдамі вирівняються
50! одиниці техніки та 490! чумардосів.
12 броні, 24 арти і 12 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 261 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
+120 лаптєльотів
да і Тамбов потрібно міняти на Мурманьск
P.s. 267 000!!! це більше, ніж таке місто, як Мурманськ ...
В воскресенье 27 августа 2023г., в утреннем отчете ***** на 6:00 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава орков - 270079 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство ЧВК перешли под контроль министерства обороны и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.