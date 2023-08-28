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Крым (26014) ССО (379) дроны (2066)

"Операция Top Gun": В ССО рассказали подробности поражения места дислокации 126-й бригады ЧФ РФ в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

Силы специальных операций ВСУ раскрыли детали операции Top Gun во временно оккупированном Крыму: беспилотниками украинские защитники нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По словам военных, во время атаки было применено несколько ударных дронов.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 25 августа военная контрразведка СБУ и ВСУ провели совместную спецоперацию - нанесли огневое поражение по 126 бригаде Черноморского флота РФ в селе Перевальное временно оккупированного Крыма. Есть ликвидированные и раненые оккупанты.
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Топ комментарии
+20
Це супер.Побільше б таких новин
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28.08.2023 08:46
+16
Що, пригорає, кацапська гніда? Мальчікав жалка? Це тільки початок!
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28.08.2023 08:53
+13
Вы не поверите,неделю назад из США стали поставлять боевых **********! Особо чувствительны к 47 хромосоме мокшанских тварей..
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28.08.2023 09:10
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Це супер.Побільше б таких новин
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28.08.2023 08:46 Ответить
Що, пригорає, кацапська гніда? Мальчікав жалка? Це тільки початок!
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28.08.2023 08:53 Ответить
На бойових комарах.
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28.08.2023 08:55 Ответить
Вы не поверите,неделю назад из США стали поставлять боевых **********! Особо чувствительны к 47 хромосоме мокшанских тварей..
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28.08.2023 09:10 Ответить
А хто порізав кацапам горлянки на Кримі?
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28.08.2023 08:54 Ответить
Малюська
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28.08.2023 09:01 Ответить
Нещасні мальчікі в трусіках.
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28.08.2023 09:06 Ответить
Йой!
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28.08.2023 09:39 Ответить
Детально про це писала "кремльовская табакерка". Кого, як і в якій кількості різали як свиней та баранів.
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28.08.2023 09:29 Ответить
Кажуть, їх чупакабра покусала.
Але це неточно.
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28.08.2023 09:37 Ответить
Топ Ган говорите?
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28.08.2023 09:06 Ответить
А де подробиці?
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28.08.2023 09:14 Ответить
Я думав знову розпатякали лишнє, але мабуть вперше розуму хватило і подробиці без подробиць.
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28.08.2023 11:16 Ответить
Вибачайте, кацапня кримська - "камней с неба" не знайшли! Тому насипаємо, що "в коморі знайшлося" На цей раз - БПЛА з вибухівкою Наступного разу, може, докинемо касетниками з "Хаймерсу"!
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28.08.2023 09:35 Ответить
Чем Сашко недоволен? Потерями орков?
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28.08.2023 10:51 Ответить
ЯЗИКОМ *ІДАРІВ НЕ РОЗМОВЛЯЮ.
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28.08.2023 11:01 Ответить
А ты, пропутлеровский фраерок, как я понял, в целях конспирации, надел вышиванку? Ты чьей информации доверяешь, если тебе не нравится информация от пресс-службы ССО?
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28.08.2023 11:30 Ответить
 
 