"Операция Top Gun": В ССО рассказали подробности поражения места дислокации 126-й бригады ЧФ РФ в Крыму

Силы специальных операций ВСУ раскрыли детали операции Top Gun во временно оккупированном Крыму: беспилотниками украинские защитники нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По словам военных, во время атаки было применено несколько ударных дронов.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 25 августа военная контрразведка СБУ и ВСУ провели совместную спецоперацию - нанесли огневое поражение по 126 бригаде Черноморского флота РФ в селе Перевальное временно оккупированного Крыма. Есть ликвидированные и раненые оккупанты.