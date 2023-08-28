Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены. ФОТО
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В результате ночной ракетной атаки 28 августа в Полтавской области 2 человека погибли, еще 2 - госпитализированы.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов", - говорится в сообщении.
Также полностью разрушен производственный цех.
Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Пока известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену.
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Нормальні люди "марахфон" не слухають.
Марафонська пропаганда за допомогою зомбоящика пошкоджує психіку глядачів. У Бабломойського є на озброєнні єдина високоточна зброя - це телевізор! Вражає мозок, навіть якщо його зовсім немає…»
«Коломойский намертво вцепился в телеканал «1+1». Это его главное орудие в борьбе с Порошенко, а основной актив - комик Владимир Зеленский и владельцы студии «Квартал 95», которые снимают фильмы, комедии и сатирические программы…» https://ivasi.news/ivasi-top/kolomojskij-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu-raskryl-tajny-zelenskogo/
«Інтер» давно вже пора перейменувати в «Сепар». «Номінант» на звання самого антиукраїнського каналу в Україні.
Зомбі канал «1 + 1», є власністю одного з найбагатших олігархов країни пана Ігоря Валерійовича Коломойського, який пропонував путіну купити у нього Україну за сто мільярдів доларів.
Телеведучі цієї троліферми, змікшіровав свій голос, вливають народу пурген в кору головного мозку. Після висловлювання Масейчучьці «Томос на хлеб не намажешь» я кілька років вже не вмикаю телевізор. На ньому тепер спить кіт. Вимкніть «зомбоящик». Не дивитись марафонну лабуду
і не давайте можливості «95 кагалу» промівати вам мізки. Посилання: https://ivasi.news/ivasi-top/kolomojskij-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu-raskryl-tajny-zelenskogo/
УВАГА! Вкид бота патрушева.
Днями з'явилося відео, як у невстановленому місці та у невстановлений час з трала з'їжджає старий радянський танк Т-10 (ІС-8). Це відео без конкретики та верифікації викликало бурю емоцій. Мовляв, росіяни через дефіцит танків в Україну женуть брухт, що будувався за Сталіна.
https://24tv.ua/rosiya-znyala-zi-zberigannya-stari-tanki-t-10-vid-yakih-bilshe_n2380489
Чи ви, так,"бла-бла-бла"?
«Абрамси» проти «Т-34».
За 550 днів «спецоперації» кремля в Україні угрофіни та мокша втратили 4400 танків. Щоб заповнити втрати бронетехніки, міністр нападу та могилізації снігової Нігерії Сірожа Шойгу відвідав з візитом Лаос і випросив у місцевих військових тридцять списаних радянськіх танків «Т-34», які з радістю зустрічали на пероні Іркутська «діди воювали».
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=FG7Im2ZLduE