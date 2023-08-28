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Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полтавщина,область,обстріл,полтавська

В результате ночной ракетной атаки 28 августа в Полтавской области 2 человека погибли, еще 2 - госпитализированы.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов", - говорится в сообщении.

Также полностью разрушен производственный цех.

Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Пока известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену.

Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены 01

Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены 02

Также читайте: Ночью россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту Полтавской области.
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Топ комментарии
+17
А главный киздабол предлагает как Израиль жить ( типа он нашел выход из ситуации) , не понимая что военная мощь врагов несоизмеримы . У арабов нет и тысячной доли того военного потенциала , который есть у засрашки.
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28.08.2023 09:34
+9
ермак сдает всю информацию в кремль,а потом возмущается.
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28.08.2023 09:40
+8
Я от не розумію, то ловлять блохерів за незрозуміле фото, а тут уже і фото виклали (на інших ресурсах) і адресу. Можна оголосити критерії кому можна викладати такі фото - ранг держслужбовця? Стаж в партії Слуга Народу?....
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28.08.2023 09:16
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Я от не розумію, то ловлять блохерів за незрозуміле фото, а тут уже і фото виклали (на інших ресурсах) і адресу. Можна оголосити критерії кому можна викладати такі фото - ранг держслужбовця? Стаж в партії Слуга Народу?....
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28.08.2023 09:16 Ответить
Ага, Єрмак виклав фото. Знову ОП. Спочатку був Тимошенко, а тепер сам Єрмак цим зайнявся.
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28.08.2023 09:18 Ответить
треба негайно евакуйовувати людей якщо ракети летять ...
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28.08.2023 09:17 Ответить
40 мільйонів до тебе в "хрущовку"
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28.08.2023 10:53 Ответить
В нічну зміну на олійниці?
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28.08.2023 09:23 Ответить
Так, олійно-екстракційні заводи, а це саме він, працюють цілодобово
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28.08.2023 09:31 Ответить
Угу. 24/7/365... Розкажи ще, що дурнуватим кацапам більше нікуди дорогезні Калібри витрачати...
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28.08.2023 09:35 Ответить
Ти не правий, соняшникова олія на світовому ринку має попит не менше нафти.
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28.08.2023 09:56 Ответить
Ніхто ж не каже, що вони били саме по олійниці. Там неподалік є більш цікавий їм об'єкт...
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28.08.2023 12:57 Ответить
Виродки.
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28.08.2023 09:23 Ответить
ага дрони там виготовляли скаже какашенков
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28.08.2023 09:28 Ответить
Пора начинать атаковать дронами всю инфраструктуру Москвы пока не успокоятся.
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28.08.2023 09:33 Ответить
А главный киздабол предлагает как Израиль жить ( типа он нашел выход из ситуации) , не понимая что военная мощь врагов несоизмеримы . У арабов нет и тысячной доли того военного потенциала , который есть у засрашки.
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28.08.2023 09:34 Ответить
Скоріш за все після цієї зими ми будемо жити як бідніші країни Африки без світла, води та опалення. Якщо припустити, що воювати в довгу кріпаків вистачить ще років на 4-5, то інфраструктури вистачить в кращому випадку на 2 зими, не кажучі про економіку яка залежить від західної допомоги, а ситуація на заході така, що в будь-який час до влади можуть прийти консерви накштал Орбана. Воювати в довгу можно коли твій противник воює палками, а не торгує нафтою та газом, виробляє ракети попри "пекельні" санкціїї. Ну хоча б по телемарафону про нову зброю перемоги розповідають, Ф16 точно допоможуть перемогти, як леопарди та бредлі, так, 73% задоволені, повітряна тривога суцільна перемога. Потрібні не літаки, танки або що, потрібні далекобійні ракети, щоб нищити не вікна в офісній будівлі, а військові заводи, нафтопереробні заводи, газосховища.
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28.08.2023 09:56 Ответить
всё это вменяемым видно с первой секунды войны. всё что надо нам и так И.О. президента зеленский в видосиках каждый день ляпает и ничего не делает. Президент ермак запретил
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28.08.2023 10:04 Ответить
Ну хоча б по телемарафону про нову зброю перемоги розповідають,
Нормальні люди "марахфон" не слухають.

Марафонська пропаганда за допомогою зомбоящика пошкоджує психіку глядачів. У Бабломойського є на озброєнні єдина високоточна зброя - це телевізор! Вражає мозок, навіть якщо його зовсім немає…»



«Коломойский намертво вцепился в телеканал «1+1». Это его главное орудие в борьбе с Порошенко, а основной актив - комик Владимир Зеленский и владельцы студии «Квартал 95», которые снимают фильмы, комедии и сатирические программы…» https://ivasi.news/ivasi-top/kolomojskij-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu-raskryl-tajny-zelenskogo/

«Інтер» давно вже пора перейменувати в «Сепар». «Номінант» на звання самого антиукраїнського каналу в Україні.

Зомбі канал «1 + 1», є власністю одного з найбагатших олігархов країни пана Ігоря Валерійовича Коломойського, який пропонував путіну купити у нього Україну за сто мільярдів доларів.

Телеведучі цієї троліферми, змікшіровав свій голос, вливають народу пурген в кору головного мозку. Після висловлювання Масейчучьці «Томос на хлеб не намажешь» я кілька років вже не вмикаю телевізор. На ньому тепер спить кіт. Вимкніть «зомбоящик». Не дивитись марафонну лабуду

і не давайте можливості «95 кагалу» промівати вам мізки. Посилання: https://ivasi.news/ivasi-top/kolomojskij-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu-raskryl-tajny-zelenskogo/
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28.08.2023 10:41 Ответить
Игорь Кот a430a89b Воювати в довгу можно коли твій противник воює палками, а не торгує нафтою та газом, виробляє ракети попри "пекельні" санкціїї.
УВАГА! Вкид бота патрушева.

Днями з'явилося відео, як у невстановленому місці та у невстановлений час з трала з'їжджає старий радянський танк Т-10 (ІС-8). Це відео без конкретики та верифікації викликало бурю емоцій. Мовляв, росіяни через дефіцит танків в Україну женуть брухт, що будувався за Сталіна.
https://24tv.ua/rosiya-znyala-zi-zberigannya-stari-tanki-t-10-vid-yakih-bilshe_n2380489
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28.08.2023 10:57 Ответить
Так-так, ракети вже закінчилися, снарядний голод, чмобіки в касках другої світової війни, скоро т34 будуть воювати. Я це вже 1,5 роки від зебілів чую. За 3 місяці великого контурнаступу звільнили Роботіне з великими втратами як людей так і обмеженної кількості західної техніки.
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28.08.2023 11:15 Ответить
А будь ласочка про українськи "великі втрати" більш докладніше, але ж звісно з конкретними посиланнями на "достоверные источники"....
Чи ви, так,"бла-бла-бла"?
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28.08.2023 15:42 Ответить
Будьте обережні! В коментарях залишає лайно бот фсб патрушева з погонялом "ихар кат"! Він пише за допомогою перекладача: "скоро т34 будуть воювати."

«Абрамси» проти «Т-34».

За 550 днів «спецоперації» кремля в Україні угрофіни та мокша втратили 4400 танків. Щоб заповнити втрати бронетехніки, міністр нападу та могилізації снігової Нігерії Сірожа Шойгу відвідав з візитом Лаос і випросив у місцевих військових тридцять списаних радянськіх танків «Т-34», які з радістю зустрічали на пероні Іркутська «діди воювали».

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=FG7Im2ZLduE
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28.08.2023 16:50 Ответить
Добре, що хоч місцеві адміністрації побудували навколо своїх трансформаторів захисні споруди замість бруківки і стадіонів! А деякі навіть збудували заглиблені бункери для найбільш цінного електрообладнання, а могли на ці гроші барабанів та овочерізок накупити !
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28.08.2023 12:24 Ответить
ермак сдает всю информацию в кремль,а потом возмущается.
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28.08.2023 09:40 Ответить
Когда наша армия уже начнет разрушать цеха на территории рашки? Или вся наша мощь заканчивается на детских дронах-пукалках, пугающих москвичей?
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28.08.2023 11:23 Ответить
Когда наша армия ... Обережно! Раісіськамовний троль
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28.08.2023 16:52 Ответить
Что сказать то хотел? Бухой?
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28.08.2023 20:33 Ответить
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28.08.2023 11:40 Ответить
 
 