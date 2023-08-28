Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены. ФОТО

В результате ночной ракетной атаки 28 августа в Полтавской области 2 человека погибли, еще 2 - госпитализированы.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов", - говорится в сообщении.

Также полностью разрушен производственный цех.

Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Пока известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену.

Также читайте: Ночью россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту Полтавской области.