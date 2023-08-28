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Новости Война в Украине
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война (46523) ВСУ (5125) Маляр Анна (408)

Противник за неделю применил около 400 тысяч боеприпасов против ВСУ на востоке Украины, боевые действия очень интенсивны, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,всу

За минувшую неделю на восточном направлении украинские защитники подверглись почти 8 тысячам вражеских обстрелов.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе на Востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов ежедневно", – сообщила она.

Обстрелы происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами, отметила Маляр.

"Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия очень интенсивны", – добавила она.

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Топ комментарии
+4
Снарядний голод такий самий, як і ракет на 2-3 залпи.
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28.08.2023 09:23
+3
Снарядний голод для окупантів стає доволі звичним ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3439945

я не розуміюсь на артилерії.
400 тисяч ***********, це голод, чи нє?
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28.08.2023 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Ти будеш вчити що нашим військовим робити? Що рахувати,а що ні? Без тебе розберуться. Війна це шахмати, це і стратегія,і тактика,і математика усе інше. Підрахунок дає можливість знати скільки вони витрачають, чи є уних можливісь поповнювати ці витрати, робити по цьому висновки і так далі, а ти про "подуріли" сидиш на диванчику і розказуєш.
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28.08.2023 09:16 Ответить
Снарядний голод такий самий, як і ракет на 2-3 залпи.
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28.08.2023 09:23 Ответить
Снарядний голод для окупантів стає доволі звичним ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3439945

я не розуміюсь на артилерії.
400 тисяч ***********, це голод, чи нє?
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28.08.2023 09:26 Ответить
15 червня 2022, bbc news ukraine:

> росіяни [за добу випускають] - до 60 тисяч [артилерійських снарядів].

******* сьогоднішню інфу: 400к / 7 = 57к / день .
Тобто за 1 рік ворог навчився виробляти ********** (чи купувати у чортової матері) , щоб бути на тому ж рівні . Офуїнний у них снарядний голод, санкції
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28.08.2023 10:14 Ответить
Таке враження, що Гуменюк і Маляр ніколи не зустрічались...
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28.08.2023 10:38 Ответить
 
 