Противник за неделю применил около 400 тысяч боеприпасов против ВСУ на востоке Украины, боевые действия очень интенсивны, - Минобороны

За минувшую неделю на восточном направлении украинские защитники подверглись почти 8 тысячам вражеских обстрелов.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе на Востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов ежедневно", – сообщила она.

Обстрелы происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами, отметила Маляр.

"Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия очень интенсивны", – добавила она.

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