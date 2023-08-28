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Противник за неделю применил около 400 тысяч боеприпасов против ВСУ на востоке Украины, боевые действия очень интенсивны, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За минувшую неделю на восточном направлении украинские защитники подверглись почти 8 тысячам вражеских обстрелов.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На прошлой неделе на Востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов ежедневно", – сообщила она.
Обстрелы происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами, отметила Маляр.
"Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия очень интенсивны", – добавила она.
Топ комментарии
+4 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.08.2023 09:23
+3 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий28.08.2023 09:26
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Джерело: https://censor.net/ua/n3439945
я не розуміюсь на артилерії.
400 тисяч ***********, це голод, чи нє?
> росіяни [за добу випускають] - до 60 тисяч [артилерійських снарядів].
******* сьогоднішню інфу: 400к / 7 = 57к / день .
Тобто за 1 рік ворог навчився виробляти ********** (чи купувати у чортової матері) , щоб бути на тому ж рівні . Офуїнний у них снарядний голод, санкції