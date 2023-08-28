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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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ОП хочет защитить "своих топ-коррупционеров" и уничтожить оппонентов, приравняв коррупцию к госизмене, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ермак

Офис Президента готовит инструмент для построения политического авторитаризма.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Приравнивая коррупцию к госизмене, ОП преследует следующие цели:

1) защитить своих ТОП коррупционеров. СБУ будет расследовать то же, что и НАБУ, а значит, доказательства в "чувствительных" для ОП делах будут уничтожены.

Напомню, что дело Татарова от НАБУ забрали именно в СБУ – там же его и похоронили. Теперь ОП ставит схему на поток.

Также читайте: Приравнивание коррупции к государственной измене вызовет передачу части уголовных дел от НАБУ в СБУ, - источники "Зеркала недели"

2) получить инструменты уничтожения оппонентов. НАБУ работает в рамках УПК и публично. СБУ будет уничтожать врагов Ермака по беспределу (см. на ДБР и БЭБ) и минимально публичным способом (специфика процесса по госизмене)", - пояснил он.

По словам Шабунина, Офис Президента "защищает своих ТОП коррупционеров и готовит инструмент построения политического авторитаризма".

"Напомню, что Лукашенко сначала зачищал оппозицию именно под лозунгом "борьбы с коррупцией". Остановить это можно двумя способами: 1. максимальной оглаской (особенно среди военных) и 2. позицией международных партнеров. Ради денег своих избирателей и демократии в Украине международные партнеры должны были выставить властям жесткую позицию: примете это дер#мо – не получите ни цента", - подытожил глава ЦПК.

Также читайте: Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене
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Топ комментарии
+65
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28.08.2023 09:55
+52
***** такий през???
***** така влада???
саме тому він боїться виборів і вже натякає на неможливість їх проведення
бо після вибоїв їм іздєц а тікати крім ізраіля нема куда
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28.08.2023 09:51
+52
Татарова по такій схемі відмазали від тюрми. Передали справу з НАБУ до СБУ і похоронили. Просто зелена, ненажерлива худоба.
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28.08.2023 09:55
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Пане віктор,аплодую...Ви так розібралися з "цим народом",аж страшно.Де в Чорновола був Європейський вектор?Його вектор продовжує його син,а як же по іншому?Найдемократичніший був-Ющ.Перший після Майдану.А потім вже традиція-слідуючі по порядку президенти-гірші та все гірші,та всі як один...Яник тягнув в болото до кацапів,створив тут філіал ФСБ,зруйнував все військове керівництво армії і почав стріляти на Майдані.Однотуровий зробив все,щоб на другий строк не піти.Ввів військовий стан за місяць до виборів,долар погнав в 3 рази.Для виборців-підняв пенсійний вік-за кого будуть голосувати пенсіонери?Підняв зарплату прокурорам,суддям-за кого будуть голосувати зеки,а їх багатенько?Розірвав церкву перед виборами-як голосувати віруючим?Так що до народу претензій і не може бути.
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29.08.2023 15:52 Ответить
Здається, таке вже було. За часів петра, під кінець каденції, прийняли закон про держвну зраду без можливості внесення застави. Звісно, мали на увазі опозицію. Але потім вибори несподівано програли, приїхав з "відрядження" портнов і подав позови проти петра саме за цією статею. Довелось швиденько змінювати закон.
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28.08.2023 11:26 Ответить
любитель портнова?
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28.08.2023 11:36 Ответить
Зелений ****** забув скільки у нас органів по боротьбі з корупцією:
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР, ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ?

Причина відсутність політичної волі суцільна сімуляція та брехня громадянам на рахунок боротьби з нею.
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28.08.2023 11:29 Ответить
на фото команданте Єрмак та його спікер
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28.08.2023 11:30 Ответить
балаболка Зеля, для наглядной демонстрации Украинцам своей решительности в борьбе с коррупцией отправь в США "новой поштой" Беню (его там давно заждался Лазаренко), а своего опекуна-засланца дермака - в СИЗО СБУ, хотя лучше тоже в США...
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28.08.2023 11:39 Ответить
Дмитро Чекалкин

Славко Кара:
Бгг, така хуцпа, шо я прям не можу.
Корупціонер і державний зрадник відкрив рота.
Всі зелені депутати, що отримують щомісяця хабарі по схемі 20 - 30 - 50 разом з найшашличнішим автоматично стають зрадниками. Donna Ola Estrellado:
Зеленський та корупція близнюки-браття!
Говориш Зеленський, маєш на увазі корупція.
Говориш корупція, маєш на увазі Зеленський.
Iryna Gerashchenko:
Розумію, що в ОП вважають українців рибками гуппі без памʼяті, але про пожиттєве за корупцію вже було.
В 20 році Зеленський за невідомі кошти провів опитування «5 питань від президента». Нікого з того часу не посадили. Ні великих будівничих, ні мародерів на війні.
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28.08.2023 12:22 Ответить
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28.08.2023 13:12 Ответить
татаров таки сидітиме разом з єрмаком
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28.08.2023 12:23 Ответить
трудно сказать, к добру это или к худу
если через 2-3 месяца у нашей армии появятся 500 Абрамсов из американской пустыни, то к добру

если военные будут пытаться уволиться из-за задержек всего, то к худу

по плодам их узнаете их
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28.08.2023 12:41 Ответить
Иларионыч, конк и етизируй, "наша" - не расейская ли это? Во всех этих словесных поползновениях только зе-сообщество или рускомирские могут вбачати добро. А ваше пуйло уже явно нуждается в замене.
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28.08.2023 16:29 Ответить
100% согласен с автором. Рейтинги превыше всего всего, друзья тоже. Мы уже видеди и Татарова прятаного Зеленским. Эти сказки мы будем сажать всех корупционеров он пускай Ермаку расказывает
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28.08.2023 12:46 Ответить
Чотко! Плюс піар серед зебілів...
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28.08.2023 12:50 Ответить
Вимагаю відставку Зеленського!
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28.08.2023 13:10 Ответить
Зе КЛОУН ХОЧЕ ВИВЕСТИ СВОЇХ КОРУПЦІОНЕРІВ З ПІД СЛІДЧИХ ДІЙ НАБУ ПІД ДІЇ СВОГО СБУ.
Ось і вся мета цього циркового кардебалєту.
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28.08.2023 13:10 Ответить
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28.08.2023 13:22 Ответить
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28.08.2023 13:45 Ответить
І що тепер робити?
Що вони у НАБУ забирають всі гучні справи??
Чим їм НАБУ не довподоби, начебто корупцію викривають, чи ОП своїх нє бросают?
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28.08.2023 13:54 Ответить
єто набу хз чем занимается, на одного прокурора даже нет одного посаженного, тупо зп получают и все
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28.08.2023 15:37 Ответить
НАБУ не саджають, вони розслідують. Ти, москалик, не в курсі?
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29.08.2023 05:25 Ответить
Президент Ермак получил бы в Штатах минимум три пожизненных срока. Вся его Зе шобла имбецилов и сосок по два точно. По законам человеческим - вы понимаете что с ними нужно сделать публично.
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28.08.2023 14:34 Ответить
Маємо, як на мене аналогію, з якою вже визначилися: СМЕРТНА кара не запобігає злочинам, які "важать" 15років і більше. Особисто я впевнений, що ефективне реагування на корупційні злочини і за теперішнім законодавством мало б не менший результат, ніж декларує влада своїми хибними, як на мене, ініціативами. Водночас, як на мене, переслідується мета недекларована, а скрита. Бажаючим, див. step2.
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28.08.2023 15:45 Ответить
Не зважаючи на наведені прізвища, скажу, що роль СБУ треба ЗМЕНШУВАТИ до розумного, а не ростити сатрапа.
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28.08.2023 16:22 Ответить
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28.08.2023 15:50 Ответить
Недосказане... щось має перспективу багатовимірну, де кожний домислює бажане.
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28.08.2023 16:17 Ответить
Step2. Якось дивно збіглися у часі PR по СБУ, де слухач вражається небаченою ефективністю навіть в невластивих напрямках, як розробка і виробництво складних засобів, акції за межами території України, а тут і відпрацювання економічних злочинців, як держзрадникі!! Це заради користі справи? Для тих, хто не чув, як переконували неслухняних дітлахів інколи, навіть в 60х роках:".... а то вночі приїде "Воронок" і забере". Чи ми бажаємо в часи Сталіна+Берії - питання риторичне, але для мене є очевидною тенденція посилення ролі СБУ, навіть до домінуючої ролі в багатьої сферах цивільного життя. Створити інтерференційні хвилі благородних патріотичних кольорів, поступово добавляючи механізм "завертання гайок" і замість "вау"-ефекта будемо мати автократію з перспективою прогресу для правлячої верхівки. "Благими намірами вимощена дорога в пекло", тим більше, що заявлені цілі скорше не збігаються з латентними. ""Домоклов меч" визначення безпекової сфери 2019-2021рр. може спонукати до компенсації загроз сильною опорою в СБУ. Особисто я вдячний журналістам в небайдужесті до теми "роль і місце СБУ в Україні", але не згоден з визначенням "здорова конкуренція" там, де не є властивою функцією когось з конкурентів. Архітектура влади в Україні не має бути полем для експериментів недосвітчених політиків, особливо, з сумнівним стрижнєм орієнтації в політичному просторі.
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28.08.2023 16:15 Ответить
Ситуація для держави дуже небезпечна. ЗеЄрмаківська влада діє продумано і організовано, користуючись можливостями на крові.
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28.08.2023 16:15 Ответить
Та ні - вони хочуть захистить "рашистський лад" в Україні.
Вони - загроза національній безпеці.
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28.08.2023 16:54 Ответить
Зеленський - це реінкарнація
партії регіонів. Я це давно розумів і переконався знову. Як тільки ви це зрозумієте, все стане прозоро.
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28.08.2023 17:45 Ответить
ЗЕлемойский-могильщик Украины!
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28.08.2023 18:12 Ответить
Ненависть до корупції -- одна з найхарактерніших рис українського суспільства на цьому історичному етапі. Наші внутрішні вороги чудово вміють маніпулювати і нашими слабкими, і нашими сильними рисами. Якщо ми залишатимемо за собою право на дитячу поведінку, ми почнемо програвати..
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28.08.2023 20:58 Ответить
Що хоче хєрограй - очевидно, а ось шабунінська шльондра чого збудилася?

Боїшся, що СБУ візьметься за тебе і твого ручного песика Ткача, який вигадує "докази корупції" в фотошопі? (ака "паспорт з *********")
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28.08.2023 21:24 Ответить
Як свідчать останні соціологічні опитування, українці демонструють дедалі більше невдоволення через корупцію. 89 відсотків українців вважають корупцію другою за рівнем значущості проблемою після повномасштабної війні Росії проти України, засвідчило, зокрема, опитування, проведене нещодавно Київським міжнародним інститутом соціології.

Головним і найсерйознішим при цьому типом корупції, на думку 81 відсотка українців, є політична корупція. Такі результати обумовлені перманентними корупційними скандалами за участю представників влади в умовах війни.

Тим часом юристи в його команді з Офісу президента очевидно намагаються використати це на свою користь - розмити відповідальність НАБУ та СБУ, а потім у ручному режимі диригувати корупційними справами.

Oбіцяючи задовольнити суспільний запит на боротьбу з корупцією у воєнний час Офіс президента отримує ручний інструмент політичної розправи, при цьому звільняючи від відповідальності "своїх". "На практиці це означатиме колапс антикорупційної системи. Як свідчать джерела Центру протидії корупції, законопроєкт надасть право розслідувати такі справи контрольованому з Офісу президента СБУ. Це дозволить передавати до служби справи топ-корупції НАБУ та зведе до нуля виключну юрисдикцію НАБУ.

Експерти вважають, що апелювання з боку президента до посилення кримінальної відповідальності, яка передбачена за державну зраду, є необґрунтованим, якщо не буде гарантована невідворотність покарання для корупціонерів. Вони вказують на те, що натомість у випадку з СБУ, через специфіку роботи цього правоохоронного органу і його закритість, невідворотність покарання для корупціонерів під великим питанням.

DW
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28.08.2023 22:05 Ответить
Зеленського потрібно звинуватити в державній зраді, тому що він покриває казнокрадів і зрадників під час війни.
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28.08.2023 23:12 Ответить
Згідний! Слово "худоба" якнайкраще підходить для всіх цих єрмаків, татарових та іншої худоби з офісу преЗедента...
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29.08.2023 00:03 Ответить
Це все значить тільки одне -
ВСЕ , що діється в Украіні буде під дахом Зе і кишенькового СБУ 😠‼️
При владі мафія !!
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29.08.2023 00:25 Ответить
Перетворення СБУ на відділок кошмарення бізнесу і неугодних суперечить критеріям членства в НАТО😠
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29.08.2023 00:37 Ответить
-
Хроника одного президента

-



‎28.‎08.‎2023

Заступник начальника управління спецзв'язку головного управління СБУ Дмитро Бакаєв застрелився у службовому кабінеті 25.08.2023. Рапорт на ім'я голови СБУ-підробка. За два дні до події при спарингу, він вивихнув праву руку і писати нею нічого б не зміг.
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29.08.2023 03:27 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політичний діяч **********, і Єрмак - пророк його!
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29.08.2023 05:57 Ответить
Чи може хто підкинути добре посилання на справу Татарова, і в чому підозрюють Єрмака. Дякую. А
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29.08.2023 08:02 Ответить
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