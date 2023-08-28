ОП хочет защитить "своих топ-коррупционеров" и уничтожить оппонентов, приравняв коррупцию к госизмене, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис Президента готовит инструмент для построения политического авторитаризма.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Приравнивая коррупцию к госизмене, ОП преследует следующие цели:
1) защитить своих ТОП коррупционеров. СБУ будет расследовать то же, что и НАБУ, а значит, доказательства в "чувствительных" для ОП делах будут уничтожены.
Напомню, что дело Татарова от НАБУ забрали именно в СБУ – там же его и похоронили. Теперь ОП ставит схему на поток.
2) получить инструменты уничтожения оппонентов. НАБУ работает в рамках УПК и публично. СБУ будет уничтожать врагов Ермака по беспределу (см. на ДБР и БЭБ) и минимально публичным способом (специфика процесса по госизмене)", - пояснил он.
По словам Шабунина, Офис Президента "защищает своих ТОП коррупционеров и готовит инструмент построения политического авторитаризма".
"Напомню, что Лукашенко сначала зачищал оппозицию именно под лозунгом "борьбы с коррупцией". Остановить это можно двумя способами: 1. максимальной оглаской (особенно среди военных) и 2. позицией международных партнеров. Ради денег своих избирателей и демократии в Украине международные партнеры должны были выставить властям жесткую позицию: примете это дер#мо – не получите ни цента", - подытожил глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР, ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ?
Причина відсутність політичної волі суцільна сімуляція та брехня громадянам на рахунок боротьби з нею.
Славко Кара:
Бгг, така хуцпа, шо я прям не можу.
Корупціонер і державний зрадник відкрив рота.
Всі зелені депутати, що отримують щомісяця хабарі по схемі 20 - 30 - 50 разом з найшашличнішим автоматично стають зрадниками. Donna Ola Estrellado:
Зеленський та корупція близнюки-браття!
Говориш Зеленський, маєш на увазі корупція.
Говориш корупція, маєш на увазі Зеленський.
Iryna Gerashchenko:
Розумію, що в ОП вважають українців рибками гуппі без памʼяті, але про пожиттєве за корупцію вже було.
В 20 році Зеленський за невідомі кошти провів опитування «5 питань від президента». Нікого з того часу не посадили. Ні великих будівничих, ні мародерів на війні.
если через 2-3 месяца у нашей армии появятся 500 Абрамсов из американской пустыни, то к добру
если военные будут пытаться уволиться из-за задержек всего, то к худу
по плодам их узнаете их
Ось і вся мета цього циркового кардебалєту.
Що вони у НАБУ забирають всі гучні справи??
Чим їм НАБУ не довподоби, начебто корупцію викривають, чи ОП своїх нє бросают?
Вони - загроза національній безпеці.
партії регіонів. Я це давно розумів і переконався знову. Як тільки ви це зрозумієте, все стане прозоро.
Боїшся, що СБУ візьметься за тебе і твого ручного песика Ткача, який вигадує "докази корупції" в фотошопі? (ака "паспорт з *********")
Головним і найсерйознішим при цьому типом корупції, на думку 81 відсотка українців, є політична корупція. Такі результати обумовлені перманентними корупційними скандалами за участю представників влади в умовах війни.
Тим часом юристи в його команді з Офісу президента очевидно намагаються використати це на свою користь - розмити відповідальність НАБУ та СБУ, а потім у ручному режимі диригувати корупційними справами.
Oбіцяючи задовольнити суспільний запит на боротьбу з корупцією у воєнний час Офіс президента отримує ручний інструмент політичної розправи, при цьому звільняючи від відповідальності "своїх". "На практиці це означатиме колапс антикорупційної системи. Як свідчать джерела Центру протидії корупції, законопроєкт надасть право розслідувати такі справи контрольованому з Офісу президента СБУ. Це дозволить передавати до служби справи топ-корупції НАБУ та зведе до нуля виключну юрисдикцію НАБУ.
Експерти вважають, що апелювання з боку президента до посилення кримінальної відповідальності, яка передбачена за державну зраду, є необґрунтованим, якщо не буде гарантована невідворотність покарання для корупціонерів. Вони вказують на те, що натомість у випадку з СБУ, через специфіку роботи цього правоохоронного органу і його закритість, невідворотність покарання для корупціонерів під великим питанням.
DW
ВСЕ , що діється в Украіні буде під дахом Зе і кишенькового СБУ 😠‼️
При владі мафія !!
Хроника одного президента
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28.08.2023
Заступник начальника управління спецзв'язку головного управління СБУ Дмитро Бакаєв застрелився у службовому кабінеті 25.08.2023. Рапорт на ім'я голови СБУ-підробка. За два дні до події при спарингу, він вивихнув праву руку і писати нею нічого б не зміг.