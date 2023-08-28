ОП хочет защитить "своих топ-коррупционеров" и уничтожить оппонентов, приравняв коррупцию к госизмене, - Шабунин

Офис Президента готовит инструмент для построения политического авторитаризма.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Приравнивая коррупцию к госизмене, ОП преследует следующие цели:

1) защитить своих ТОП коррупционеров. СБУ будет расследовать то же, что и НАБУ, а значит, доказательства в "чувствительных" для ОП делах будут уничтожены.

Напомню, что дело Татарова от НАБУ забрали именно в СБУ – там же его и похоронили. Теперь ОП ставит схему на поток.

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2) получить инструменты уничтожения оппонентов. НАБУ работает в рамках УПК и публично. СБУ будет уничтожать врагов Ермака по беспределу (см. на ДБР и БЭБ) и минимально публичным способом (специфика процесса по госизмене)", - пояснил он.

По словам Шабунина, Офис Президента "защищает своих ТОП коррупционеров и готовит инструмент построения политического авторитаризма".

"Напомню, что Лукашенко сначала зачищал оппозицию именно под лозунгом "борьбы с коррупцией". Остановить это можно двумя способами: 1. максимальной оглаской (особенно среди военных) и 2. позицией международных партнеров. Ради денег своих избирателей и демократии в Украине международные партнеры должны были выставить властям жесткую позицию: примете это дер#мо – не получите ни цента", - подытожил глава ЦПК.

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