Игнат о ночном обстреле: В прошлом году это была энергетика, сейчас враг обстреливает продовольственный сектор, пытаясь повлиять на экономику Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики вторую ночь подряд обстреливают Украину. Целью ударов рашистов является попытка держать граждан в напряжении и уничтожать продовольственный сектор.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"У них (рашистов. - Ред.) есть свои определенные задачи, свои цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. В этот раз на Полтавщине. Гражданский объект, туда направили аж с Черного моря ракеты, имеем такие последствия. Враг постепенно, методично держит Украину в напряжении, держит Силы обороны и украинский народ, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру", - прокомментировал он вопрос о том, почему россияне вторую ночь подряд используют небольшое количество ракет.
По словам Игната, такая ситуация была с портами в Одесской области и других регионах.
"Зерно и другое продовольствие. Вот и лицо России, устроившей здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. А сейчас уже - продовольственный сектор. Враг пытается уничтожать нашу экономику и влиять на психологическое состояние нашего народа", - добавил спикер.
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Я чув як працювало ППО,але не змогли вразити,на жаль.
заїбав нести зраду заради срати і нести зраду. їж своєгівно сам.