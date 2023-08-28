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Новости Война в Украине
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Враг изучает уязвимые места энергетических объектов Украины и расположение систем ПВО для оптимальной тактики ударов осенью, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

энергетика

Россияне анализируют энергетические объекты Украины, уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы выбрать оптимальные маршруты, тактику и подход для ракетных ударов этой осенью.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Тактика и подход потенциальных ударов России осенью будет зависеть от того, насколько методически правильно она определит критические для Украины объекты. Это может быть и 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. И массированный удар разными видами вооружения – беспилотниками и ракетами.

"Но таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, вероятнее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как в прошлом году", - сказал Скибицкий.

По его словам, в разведке будут делать все, чтобы защитить объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

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Потрібно збивати літаки-носії ще на їх території! Це законна ціль!
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28.08.2023 10:07 Ответить
нам би F-35
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28.08.2023 10:21 Ответить
При цьому Штати погрожують припинити фінансування в разі атаки України на об'єкти інфраструктури московії. Мовляв, досить жертв, які вже є.
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28.08.2023 10:20 Ответить
в них геть інший аргумент, чому не треба цього робити. але до вас не дійшло і не дійде ніколи.
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28.08.2023 14:01 Ответить
Якщо є розуміння загрози атак на енергетичну інфраструктуру, потрібно мати погоджені з партнерами плани аварійного заміщення, швидкого відновлення енергетичної інфраструктури, підготувати запаси та резерви обладнання, персонал, все, що потрібно, з урахуванням досвіду атак, які вже були раніше. Стосовно ППО. Рашисти вже випробують лазерну зброю для знищення БПЛА у ближній зоні своїх енергетичних об'єктів, використовуючи наявну там електричну потужність для живлення лазерної зброї.
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28.08.2023 10:41 Ответить
Шо, прямо з зірки смерті безпілотники збивають?
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28.08.2023 11:57 Ответить
 
 