На южном направлении авиационная активность врага достаточно высока, возможно повторное использование ракет Х-59, - Воздушные силы

Противник снова может произвести обстрел южных и восточных областей Украины ракетами воздушного базирования Х-59. Работает вражеская авиация.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этот раз немного ракет, но воздушного и морского базирования. Есть также падение обломков вблизи Кривого Рога, куда противник направил ракеты воздушного базирования Х-59. Сейчас авиационная активность врага достаточно высока, особенно на Южном направлении в акватории Азовского моря, также Херсонщина. Работает вражеская авиация. Это опасно: в эту ночь Х-59 были запущены с самолетов Су-34, может быть дальнейшее использование этих ракет в южных и восточных областях", - отметил он.

Игнат отметил, что регулярными атаками враг стремится держать украинцев и ВСУ в постоянном напряжении, обстреливая гражданскую инфраструктуру. В прошлом году оккупанты уничтожали энергетику Украины, сейчас - продовольственный сектор, добавил он.

Также читайте: Россияне снова запускали ложные цели, их ракеты часто маневрировали, - ОК "Південь"