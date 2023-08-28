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Новости Война в Украине
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На южном направлении авиационная активность врага достаточно высока, возможно повторное использование ракет Х-59, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракеты

Противник снова может произвести обстрел южных и восточных областей Украины ракетами воздушного базирования Х-59. Работает вражеская авиация.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этот раз немного ракет, но воздушного и морского базирования. Есть также падение обломков вблизи Кривого Рога, куда противник направил ракеты воздушного базирования Х-59. Сейчас авиационная активность врага достаточно высока, особенно на Южном направлении в акватории Азовского моря, также Херсонщина. Работает вражеская авиация. Это опасно: в эту ночь Х-59 были запущены с самолетов Су-34, может быть дальнейшее использование этих ракет в южных и восточных областях", - отметил он.

Игнат отметил, что регулярными атаками враг стремится держать украинцев и ВСУ в постоянном напряжении, обстреливая гражданскую инфраструктуру. В прошлом году оккупанты уничтожали энергетику Украины, сейчас - продовольственный сектор, добавил он.

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Вийшов на балькон і завила тривога.
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28.08.2023 10:32 Ответить
..хватит жаловаться,надо сбивать мокшанские леталки...
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28.08.2023 12:04 Ответить
 
 