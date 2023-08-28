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Новости Политика Украины
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Шабунин (462) закупки (539) Резников (1167)

На куртках для ВСУ Резников переплатил минимум $6,5 млн из бюджета, на которые можно было купить тысячи мавиков, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

олексій,резніков

Минобороны могло закупить куртки для ВСУ вдвое дешевле.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы Резников поискал турецкие куртки тупо через интернет, то купил бы их вдвое дешевле. Не за 86$ за штуку, а за, например, 50$. Вот здесь цены на зимние куртки из Турции.

В то же время Минобороны САМО НАШЛО компанию племянника депутата от "Слуги народа" (из оборонного комитета ВРУ) и купили у него куртки вдвое дороже. Таким образом Резников ПЕРЕПЛАТИЛ на этом контракте минимум 6,5 миллионов долларов бюджетных средств", - говорится в сообщении.

На куртках для ВСУ Резников переплатил минимум $6,5 млн из бюджета, на которые можно было купить тысячи мавиков, - Шабунин 01

Читайте также: Не опровергнете – вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат, - нардеп Радина министру Резникову относительно закупок "зимних" курток

По словам Шабунина, "вместо того, чтобы купить на эти деньги 2 тысячи мавиков, Резников подарил эти 10 миллионов долларов компании племянника народного депутата от власти (еще и из оборонного комитета ВРУ, не увидевшего проблем в этой закупке)".

"Кто-то украл на куртках, а кто-то умрет на поле боя (из-за отсутствия "глаз"). Все предельно просто. Попытки Резникова и ОП отпетлять от этого факта – отвратительны. Так же как отвратительны действия тех, кто ему помогает (сознательно или нет)", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.

Читайте также: Резников: "Я не знаю почему куртки стоили по 86$, а в турецких документах по 29$. Это не забота Украины"
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Топ комментарии
+29
"какая разніца....."- кричала біомаса та вкидувала бюлетені....зате "па-пріколу...."
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28.08.2023 10:51
+29
Бо він, ****, за то все відповідає! Посада в нього така і бабло він за то отримує, щоб ВІДПОВІДАТИ! І за замів, і за те, що вони роблять. тим більше, підписи на документи він ставить, а не зами.
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28.08.2023 10:58
+22
Включая Шабунина
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28.08.2023 10:53
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це злочин під час війни
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28.08.2023 11:41 Ответить
У нас воєнний стан, у нас війна, у нас т.з. "верховний", який мав би мобілізувати суспільство та грати першу скрипку. Але, на жаль, замість верховного - безтолковий, тупорилий дегенерат, який не має елементарного поняття в державотворенні, економіці, у військовій сфері і т. д. Воно, як було клоуном, так ним і залишилось. Але воно має надзвичайно великі повновкження та можливості, а тому вся відповідальність за цей безлад, в першу чергу, лежить на зеленому вилупку. Відосіки, які воно продукує кожного дня - це інстинкт самовиживання та розрахований на публіку, яка не дуже перей мається сутністю людини, її логікою та сприймають ці відосіки так само, як і прогноз погоди. Але все так не буде...
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28.08.2023 11:47 Ответить
На фото до цієї новини - наче ілюстрація до діалогу:
- чому таке дороге яйце - 17грн/штуку?
- рєзніков: так яйце отакенне, страусове.
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28.08.2023 12:00 Ответить
..если совершено финансовое преступление,виновные обязаны возместить убыток....Тут нет цели обсуждения...Срок неделя,проверьте,Вы же Граждане Ukrainy...
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28.08.2023 12:02 Ответить
А на куя йому ті дрони ? Він весілля своє відгуляв
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28.08.2023 12:07 Ответить
Мерзота... і це під час війни 😬
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28.08.2023 12:08 Ответить
не переплатив
а заробив..
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28.08.2023 12:13 Ответить
Це те що спіймали за руку.
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28.08.2023 12:14 Ответить
А им там до лампочки что говорит Шабунин.
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28.08.2023 12:17 Ответить
Це не МО ,а якась "Антілопа-Гну"....
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28.08.2023 12:35 Ответить
Чому "Резніков переплатив"? Беріть вище - "Зеленський переплатив". На вимогу Єрмака, звісно
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28.08.2023 12:36 Ответить
Ця гнида для Зеленського не корупционер. И никакой там закон новый его не привлечет кроме НАБУ
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28.08.2023 12:54 Ответить
Ну і що? Невже хтось думає, що його Зельоне шобло посадить? Він був тільки прикриттям масштабного дерибану. Підписував те, що йому казали, і діставав долю. Основні злодії сидять у кабінетах вище.
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28.08.2023 13:04 Ответить
Рєзніков переплатив на яйцях, а от на куртках переплата здійснена Зеленським спільно з Рєзніковим.
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28.08.2023 13:52 Ответить
Ганьба!
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28.08.2023 13:59 Ответить
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