РФ уже начала самостоятельно собирать "шахеды", планирует изготовить 1300 дронов к концу текущего года, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По предварительным данным украинской разведки, финальный этап сбора ударных беспилотников проходит на территории России. Враг планирует нарастить производство дронов до конца этого года и собрать 1300 единиц.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. Кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время, во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", - рассказал Скибицкий.
По предварительным данным украинской разведки, противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.
Однако, отметил Скибицкий, в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА.
По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории государства-агрессора участвуют в поставке деталей.
Успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "шахедов" в РФ, добавляет представитель ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Пхе!
Та ж вони швидко скінчаться! І наступні так само!
Дрони у нього на 2030 заплановані, как інші брехні скінчаться.
а ми бачимо все що роблять орки
і крадемо, крадемо, крадемо, гроші з бюджету
байрактар, це українська розробка на 100%
але його розробнекам нема замовлення
бо всім що літає, керував арахамія
і цим все сказано
а берлінська та дуже багато каже...х*йні всілякої. в хайпожера перетворилася, в "експерта" по всіх питаннях. схоже корона останні мізки вичавила.
https://censor.net/ua/news/3439930/ukrayina_otrymaye_vid_ssha_garantiyi_na_zrazok_izrayilskyh_zelenskyyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_80725295
Але іноді враження, що санкції не на Ірані та Росії, а на нас. Причому наложили їх в ОПі.
О 14-15 економіка падала, 6-10 відсотків. У 15-19 зростала від 2 до 3 відсотків. Потім знову зростала і падала на 3 відсотки. Максимально економіка зростала за часів Кучми - було кілька років близько 12 відсотків.
Зміна реального ВВП у % по відношенню до попереднього періоду у 2010-2023 рр.
В.і.Ульянофф.
- Санкції не заважають ірану та росії клепати шахеди.
- ОП та шобла наклали санкції саме на Україну . І ці санкції - ефективні. В нас жодного безпілотника з ТТХ наближеними до шахеда. І жодного масового виробництва.
- За 1 рік ми не знайшли способу протистояти шахедам. 70% збиттів - для притомних це 30% попадань.
- росія тому й запускає виробництво, що ціна/ефект від шахедів - вигідні.
p.s. Тупорилі коменти "не 70%, а під 100%", "50 кг боєзаряду - це ніщо" - йдіть лісом
виготовити ДВЗ нам не по зубам! от і ходимо з протянутою рукою як цигани дайте не минайте
Если верить, то "всех забросаем" стугнами и нептунами.
Что не понятно, сколько времени надо "строить"
и сколько "Очень большое"
"Але в Україні є декілька проблем: ресурси для розширення виробництва, відсутність єдиної закупівельної структури, бюрократія та придбання деталей.
РФ вже змогла розгорнути серійне виробництво деяких БПЛА. Проте Україні складно знайти дешеві деталі та електроніку. Так само як і спеціалістів."
Щось не видно участі держави у вирішенні цих проблем, більшість яких створені державою
А може вони взагалі думають як влаштувати енергетичну кризу і деіндустріалізацію по плану Шваба з Кіссінджером.
Потрібно не слюною бризкать
А вивчати ворога щоб діяти на упередження
В світі не тільки нато а ще сотня країн
Потрібно аналітикам вивчати і їх досвід
і використовувать у всіх сферах життя
А то у нас два орієнтири нато і ес
/а є ще япония корея індія пакистан китай і т. д.т.п./
А ГУР МО не планує їм завадити ???
Тоді виникає логічне питання: як цей ідіот збирається перемагати РФ в режимі "марафону" на виснаження, якщо вони нам весь тил розтрощать і населення ломанеться благати його заморозити війну???
нуля...