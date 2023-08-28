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Новости Война в Украине
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РФ уже начала самостоятельно собирать "шахеды", планирует изготовить 1300 дронов к концу текущего года, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

По предварительным данным украинской разведки, финальный этап сбора ударных беспилотников проходит на территории России. Враг планирует нарастить производство дронов до конца этого года и собрать 1300 единиц.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. Кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время, во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", - рассказал Скибицкий.

По предварительным данным украинской разведки, противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

Однако, отметил Скибицкий, в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА.

Читайте также: Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана

По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории государства-агрессора участвуют в поставке деталей.

Успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "шахедов" в РФ, добавляет представитель ГУР.
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Топ комментарии
+22
От якби у владі були не корупціонери, а адекватні люди, то могли, хоча б скопіювати Шахед. Потім написати на них "Герань - 2" і "Роисся вперде!" і відправити їх в Рашку своїм ходом. І сміятись з ідіотів, коли б вони трясли цими уламками в ООН, та казати, що вони там зовсім здуріли.
Але іноді враження, що санкції не на Ірані та Росії, а на нас. Причому наложили їх в ОПі.
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28.08.2023 11:21
+20
Новини з дня на день все "кращі". Кацапія проти нас розгорнула усю свою "мощь", а в нас зелені підараси не те, що жодної ракети не зробили, а армію відкрито обкрадають. Замість ракет і дронів в нас "незламність" і "потужність".
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28.08.2023 11:29
+15
а ми бруківку замінили, барабани та овочерізки купили, стадіони ремоньтуємо, курорти в буковелі будуємо - "какіх реформ вам ісчо ніхватаєт, бл@дь?"
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28.08.2023 11:22
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Правила форума Совет форумчан
Ворог планує наростити виробництво дронів до кінця цього року та зібрати 1300 одиниць.

Пхе!
Та ж вони швидко скінчаться! І наступні так само!
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28.08.2023 11:09 Ответить
Резніков! Шевели сракою, роби дрони. У тебе на парі намає часу. Після війни поїдеш в Лас вегас промотувати навороване.
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28.08.2023 11:12 Ответить
Він літні куртки у серпні закупив, як літо скінчилось. А ви йому: ДРОНИ!
Дрони у нього на 2030 заплановані, как інші брехні скінчаться.
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28.08.2023 12:03 Ответить
А ми шо?
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28.08.2023 11:29 Ответить
А що ми , ми слідкуємо за кацапами
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28.08.2023 11:44 Ответить
не в упрьок ГУР МО.
а ми бачимо все що роблять орки
і крадемо, крадемо, крадемо, гроші з бюджету
байрактар, це українська розробка на 100%
але його розробнекам нема замовлення
бо всім що літає, керував арахамія
і цим все сказано
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28.08.2023 13:04 Ответить
та це весільні дрони в понятті резнікова... а якщо серьйозно то думаю зима буде весела для України
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28.08.2023 11:10 Ответить
Те шо ми слідкуєм за рашкою це добре -- а шо ж наш Укроборонпром
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28.08.2023 11:11 Ответить
він r.i.p.
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28.08.2023 11:18 Ответить
та почекай трохи. зараз прямо тут тобі надасть розгорнутий звіт що, де та скільки.
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28.08.2023 11:18 Ответить
До чого це -- солдати на фронті не збрешуть чи є дрони чи нема
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28.08.2023 11:21 Ответить
Зате гарно брешуть в ОПі, що війська всим забезпечені.
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28.08.2023 11:41 Ответить
є дрони. їх не вистачає, так. але вони є. саме наші, вироблені в Україні і за кордоном, але саме вже під нашою маркою.
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28.08.2023 14:31 Ответить
Є -- хто ж каже шо нема -- Берлінська казала шо наші 500 шарашкиних маистерень збирають на коліні тисячі дронів а потрібно 200 тис .Треба шоб держава організувала цехи десь в Чехіі Польщі
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28.08.2023 14:40 Ответить
якраз в Польщі і в Болгарії є. і тенденція розвитку є, в порівнянні навить з минулим роком сьогоднішній стан справ - небо і земля.
а берлінська та дуже багато каже...х*йні всілякої. в хайпожера перетворилася, в "експерта" по всіх питаннях. схоже корона останні мізки вичавила.
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28.08.2023 14:44 Ответить
Всі ці зеленські , єрмаки , рєзнікови і компанія - є ворогами України і тому виходячи з принципу "ворог мого ворога - мій друг" вони не дуже будуть щось проти рашки робити👈
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28.08.2023 11:17 Ответить
Ищите китаез. Без их чипов, и помощи руководства Армении, Грузии, Казахстана кацапы могут изготовить только г... на палочке
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28.08.2023 11:18 Ответить
Рашисти думають, що шахеди коштують дешевше за ракети ППО, але набої коштують ще дешевше за шахеди. Можна наскребти радянських зеніток, крупнокаліберних кулеметів і збивати ці повільні повітряні цілі. А взагалі краще якось заглушити супутниковий сигнал над містами, і тоді не тільки Шахеди, а і ракети перестануть влучати в ціль. Як варіант можна розглянути ******* американські гвинтові винищувачі Textron AT-6 Wolverine, ябкі можуть дешево збивати шахеди, можна спробувати навіть створити дрон-винищувач. Цей виклик потребує якогось неординарного оригінального рішення, бо точно є спосіб дешево знищити ці мопеди і звести нанівець їх головну перевагу - дешевизну і масовість виробництва
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28.08.2023 11:19 Ответить
Шахеди керуються інерціальною системою наведення, а на неї РЕБ не діє.
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28.08.2023 11:27 Ответить
При виробництві дрону використовується доступна цивільна електроніка, наводиться він за сигналами GPS/ГЛОНАСС. Однак розбирання збитих дронів показало, що Shahed136 також має просту інерційну систему навігації. Тобто є соби і все. Але з інерціальною системою це буде точність на рівні ФАУ-2 часів другої світової війни, тобто дуже низька
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28.08.2023 11:31 Ответить
Как у вас все просто)
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28.08.2023 11:28 Ответить
Це наша історія. Зенітками і навіть кулеметами збивали більш швидкі літаки у Другій світовій війні, якщо з цією задачею проста ППО впоралась, то з більше повільними цілями впрорається і подавно.
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28.08.2023 11:36 Ответить
чому не пишете про витрати снарядів для цих чудо-засобів 2СВ? 10000 звичайних та 800-1000 з радіопідривачем на одну збиту ціль? І процент втрати літаків - до 2% від літаковильотів?
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30.08.2023 01:37 Ответить
Звичайна військова практика. У в'єтнамі на одного вбитого в'єтнамця витрачали 20 тисяч набоїв. І на одного знищеного орка теж витрачається безліч снарядів
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30.08.2023 07:02 Ответить
Чи встигнемо підписати гарантії безпеки з країнами Заходу? Поки ці шахеди не впадуть нам на голову.
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28.08.2023 11:19 Ответить
ви сповна розуму, які гарантії завадять московитам нас і далі вбивати?
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28.08.2023 11:21 Ответить
Я ?!?! Ось що каже президент.
https://censor.net/ua/news/3439930/ukrayina_otrymaye_vid_ssha_garantiyi_na_zrazok_izrayilskyh_zelenskyyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_80725295
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28.08.2023 12:12 Ответить
Єрмак, Зеленський, де наші тисячі далекобійних дронів? Де наші РЕБи? Нахрена ви лише штани протираєте та на кожному кроці 3,14zдите і 3,14zдите (наголос змінюється)?
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28.08.2023 11:19 Ответить
Наши дроны, снаряды, танки, ракеты все то, что при Порохе было в массовом производстве, зелидор по указанию из кремля закатал в асфальт
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28.08.2023 11:24 Ответить
Можно подробней насчёт массового производства?
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28.08.2023 11:32 Ответить
От якби у владі були не корупціонери, а адекватні люди, то могли, хоча б скопіювати Шахед. Потім написати на них "Герань - 2" і "Роисся вперде!" і відправити їх в Рашку своїм ходом. І сміятись з ідіотів, коли б вони трясли цими уламками в ООН, та казати, що вони там зовсім здуріли.
Але іноді враження, що санкції не на Ірані та Росії, а на нас. Причому наложили їх в ОПі.
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28.08.2023 11:21 Ответить
От як би адекватні виборці обирали адекватну владу то і війни не було б.
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28.08.2023 11:47 Ответить
Але... маємо те, що маємо.
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28.08.2023 12:08 Ответить
Що б не було війни, потрібно було 30 років підвищувати ВВП на 10-12% на рік. Тільки з потужною економікою можна розвивати та зробити сильною армію. Це ж як двічі по два.
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28.08.2023 13:29 Ответить
При Пороху економіка була на підйомі, розроблялись нові види озброєнь, але зебіли сказали хуже нібудіт і занесли на руках невігласа в президентський кабінет.
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28.08.2023 13:37 Ответить
Цифри - річ сувора.

О 14-15 економіка падала, 6-10 відсотків. У 15-19 зростала від 2 до 3 відсотків. Потім знову зростала і падала на 3 відсотки. Максимально економіка зростала за часів Кучми - було кілька років близько 12 відсотків.

Зміна реального ВВП у % по відношенню до попереднього періоду у 2010-2023 рр.

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28.08.2023 14:32 Ответить
а ми бруківку замінили, барабани та овочерізки купили, стадіони ремоньтуємо, курорти в буковелі будуємо - "какіх реформ вам ісчо ніхватаєт, бл@дь?"
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28.08.2023 11:22 Ответить
Это в то время когда у нас министр обороны закупает товары втридорога и объявляет дебильные пари с журналистами
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28.08.2023 11:24 Ответить
Поки скібіцький казочки розповідає,його шеф вже рік чекає ЗСУ в шезлонгу в Євпаторії.
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28.08.2023 11:24 Ответить
А ми не можем козу здерти за рік?)
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28.08.2023 11:24 Ответить
хлопці яйцями по 17 зайняті, соляркою по 85 і іншими вигідними для себе справами. Ніколи їм дур*ю маятись
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28.08.2023 11:30 Ответить
Новини з дня на день все "кращі". Кацапія проти нас розгорнула усю свою "мощь", а в нас зелені підараси не те, що жодної ракети не зробили, а армію відкрито обкрадають. Замість ракет і дронів в нас "незламність" і "потужність".
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28.08.2023 11:29 Ответить
"Іс всєх іскуств важнєйшим для нас являєцца кіно"
В.і.Ульянофф.
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28.08.2023 11:43 Ответить
Погляд песиміста:

- Санкції не заважають ірану та росії клепати шахеди.

- ОП та шобла наклали санкції саме на Україну . І ці санкції - ефективні. В нас жодного безпілотника з ТТХ наближеними до шахеда. І жодного масового виробництва.

- За 1 рік ми не знайшли способу протистояти шахедам. 70% збиттів - для притомних це 30% попадань.

- росія тому й запускає виробництво, що ціна/ефект від шахедів - вигідні.

p.s. Тупорилі коменти "не 70%, а під 100%", "50 кг боєзаряду - це ніщо" - йдіть лісом
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28.08.2023 11:31 Ответить
Шахеди нам ледь не знищили енергосистему. Якщо не буде проти них 100% захисту - то на цей раз знищать. Я не розумію одного - чому ми досі не скопіювали цей летючий мотлох, і підозрюю заборону від "союзників" на використання такої зброї по паРаші.
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28.08.2023 11:34 Ответить
не скопіювали бо не сміємо нічого робити. бо ті хто вміє працювати руками всі 60+. молодь або торгівля або програмування.
виготовити ДВЗ нам не по зубам! от і ходимо з протянутою рукою як цигани дайте не минайте
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28.08.2023 11:37 Ответить
Так, я пам'ятаю, як в 90х знищували наукову базу, а усі дітей відправляли виключно на економічні факультети, та факультети менеджерів. Оце ми гарно підійшли до війни - з голою сракою в усіх сферах. Мабуть тому й впк не працює - бо нема кому взагалі працювати у такій галузі
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28.08.2023 11:46 Ответить
так і є. в 90 всі ломилися на економіку і менеджмент. зараз на айті. для персонального студента це перспектива бо він більше ніде не заробить тисячу доларів зарплати в 25 років. а для держави то срака конкретна і безпросвітна бо на торгівлі і туризмі і айті заїдеш рівно до тої сраки до якої ми і власне заїхали. і тепер приречені купувати в китайоза його гімнохлам.
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28.08.2023 11:56 Ответить
А може не ми підійшли, а нас підвели ті, хто вміє маніпулювати суспільством?
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28.08.2023 12:17 Ответить
Значить, суспільство занадто незріле та інфантильне, якщо ним так легко маніпулювати.
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28.08.2023 12:31 Ответить
Те суки в той рашке хоть что то делают, А у нас же ******** только ********* людей ****** деньги курточки по двойной цене покупают, просто нихуя **** не делают!
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28.08.2023 11:37 Ответить
кожен нарід має ту владу,яку він заслуговує
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28.08.2023 11:47 Ответить
Горькая правда. Кто везет - на том и едут.
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28.08.2023 12:09 Ответить
а у нас за 1,5 роки навіть і не думають виробляти ракети,дрони,**********...та що там **********? навіть,набої ніхто й не збирається виробляти....
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28.08.2023 11:46 Ответить
Вже щось виробляють, але щоб виробляти у більших обсягах потрібні роки, а то й десятяліття і сильна економіка
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28.08.2023 13:37 Ответить
Та не треба *******! Роки, десятиліття... Кацапам на знадобились "десятиліття", щоб почати збирати ці "балалайки".
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28.08.2023 16:45 Ответить
Взагалі то повна потужність зовсім нового заводу(2млрд$)під Єлабугою 3000 шт в місяць на яку планують вийти цього року,що там ГУР збирає,коли це відкриті дані.
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28.08.2023 11:54 Ответить
Чому ГУР (та на сам перед його голова) досі не змогла розвідати цей надважливий об'єкт та не підірвали конвеєр/завод з виробництвом дронів? Як можна давати інтерв'ю коли ти знаєш що від якості твоєї роботи залежить чи будуть українці без світла те тепла взимку чи ні?
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28.08.2023 12:02 Ответить
Зате в нас волонтери з ніг збиваються шукаючи дрони для ЗСУ. А зелена влада краде і дзюрить людям в очі. Браво73%дебілів! Ви всіх ''зробили''.
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28.08.2023 12:05 Ответить
"Просто колоссальные цифры, они постоянно на фронте, в них постоянно нуждаются, их одобряют наши военные, им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", - отметил президент.

Если верить, то "всех забросаем" стугнами и нептунами.

Что не понятно, сколько времени надо "строить"
и сколько "Очень большое"
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28.08.2023 12:07 Ответить
Немного больше, чем "до..уя", но чуть меньше, чем " до **..ней матери"
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28.08.2023 12:12 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/588591-vazhko-masshtabuvati-yaki-problemi-mayut-ukrajinski-virobniki-droniv-economist

"Але в Україні є декілька проблем: ресурси для розширення виробництва, відсутність єдиної закупівельної структури, бюрократія та придбання деталей.

РФ вже змогла розгорнути серійне виробництво деяких БПЛА. Проте Україні складно знайти дешеві деталі та електроніку. Так само як і спеціалістів."

Щось не видно участі держави у вирішенні цих проблем, більшість яких створені державою
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28.08.2023 12:14 Ответить
..где нибудь под Мацквой, твари в палатке, шахедов клепают...жопорукие мокши с болот мацковии
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28.08.2023 12:08 Ответить
Тому що зешобла думає про відкати, а не про дешевий спосіб збиття цих дронів.


А може вони взагалі думають як влаштувати енергетичну кризу і деіндустріалізацію по плану Шваба з Кіссінджером.
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28.08.2023 12:10 Ответить
Короче этой зимой энергосистему уничтожат окончательно. Так что нужно готовить уже не пункты, а районы незламности.
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28.08.2023 12:14 Ответить
Якщо полетять сотні шахедів з ракетами одночасно, то тут питання, що залишиться не від енергосистеми, а від України. Виробнича потіжність заводу 3000 (!) в місяць (!)
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28.08.2023 12:34 Ответить
Не потрібно вважати ворога -- дурнішим за себе
Потрібно не слюною бризкать
А вивчати ворога щоб діяти на упередження
В світі не тільки нато а ще сотня країн
Потрібно аналітикам вивчати і їх досвід
і використовувать у всіх сферах життя
А то у нас два орієнтири нато і ес
/а є ще япония корея індія пакистан китай і т. д.т.п./
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28.08.2023 12:18 Ответить
Все херня. Вчора мені тут "екцперди" розказували що --- "Доходи бюджету ********** різко зменшились і резерви різко скорочуються. Достатньо ще більше порушити внутрішні та зовнішні шляхи постачання і наступить колапс. Територію ********** вже всі сусіди розглядають як тортик на столі - кожний хоче повернути своє"
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28.08.2023 12:20 Ответить
Це який марафонний зебіл таке розповідав? Двє-трі нєдєлі, угу.
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28.08.2023 12:36 Ответить
РФ вже почала самостійно збирати "шахеди", планує виготовити 1300 дронів до кінця поточного року, - ГУР МО Джерело: https://censor.net/ua/n3439987


А ГУР МО не планує їм завадити ???
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28.08.2023 12:43 Ответить
На днях Зедупа заявив, що запаси радянських ППО вже майже виснажились. На Заході, схоже, ніхто не збирається давати тисячі ракет для ППО, кожна з яких чи не по мільйону коштує.

Тоді виникає логічне питання: як цей ідіот збирається перемагати РФ в режимі "марафону" на виснаження, якщо вони нам весь тил розтрощать і населення ломанеться благати його заморозити війну???
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28.08.2023 12:46 Ответить
А прикриття важливих обєктів системою аеростатних загороджень не розглядається? А чому? Експлуатаційні витрати в такому разі близькі до
нуля...
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28.08.2023 14:42 Ответить
иран свое злое дело сделал. Те взяли технологии и запускают в массовое производство. А что наши - реплику тяжело сделать и пустить на россию? или окна бить им прикольней?
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29.08.2023 00:29 Ответить
 
 