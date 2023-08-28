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Военнопленные рашисты после обмена снова возвращаются на фронт, где повторно попадают в плен ВСУ, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пленные

Некоторые военнопленные оккупанты, возвращаясь после обмена в РФ, снова шли воевать против Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, какое количество из тех российских военных, которых поменяли на украинских защитников,  возвращается на фронт.

"По процентам трудно сказать, но возвращаются, и это не единичные случаи. У нас есть уже те, которые по несколько раз в плен попадали - настолько фартовые персонажи", - сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что это - доказательство гуманности украинской армии, которая не убивала этих оккупантов.

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Топ комментарии
+31
Умови полону мабуть кращі, ніж життя у мухосранськах
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28.08.2023 11:17
+20
Вважаю, що буле гуманним ампутувати плоненим кацапам великий і вказівний палець правої руки. Це набагато гуманніше, ніж відпускати їх цілими. Бо після ампутації вони не потраплять більше на фронт, нікого не вб'ють і самі і не будуть вбиті.
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28.08.2023 11:20
+17
То може цей непотріб просто знищувати?
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28.08.2023 11:20
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Умови полону мабуть кращі, ніж життя у мухосранськах
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28.08.2023 11:17 Ответить
Що означає мабуть - 100% кращі, а от з гльодом (боярышником) напряг, треба в мордор повертатись.
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28.08.2023 12:29 Ответить
То може цей непотріб просто знищувати?
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28.08.2023 11:20 Ответить
А міняти на наших хлопців кого?
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28.08.2023 11:24 Ответить
На зеленожопых ублюдков из слуг избранного народа! Сколько тысяч можно обменять за одного ермака ?
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28.08.2023 12:27 Ответить
Ти думаєш шо багато? Я тебе розчарую. Вони і кацапам не потрібні.
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28.08.2023 13:13 Ответить
поміняли-полон-знову поміняли-полон-знову поміняли,і так далі...одна свинособака,а наших скільки,а там дивитися,не поталанило
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28.08.2023 11:51 Ответить
дивишся
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28.08.2023 11:55 Ответить
Вважаю, що буле гуманним ампутувати плоненим кацапам великий і вказівний палець правої руки. Це набагато гуманніше, ніж відпускати їх цілими. Бо після ампутації вони не потраплять більше на фронт, нікого не вб'ють і самі і не будуть вбиті.
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28.08.2023 11:20 Ответить
Так так, ампутувати, но ампутувати треба по самую шію.
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28.08.2023 11:22 Ответить
Гуманно не віддавати у рф тих, хто здався добровільно, а використовувати на відбудовах та розмінуваннях. А решта (в теорії) має отримати каліцтво, несумісне з роботою, щоб повісити тягар підтримки довічного інваліда на державу-агресора.
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28.08.2023 11:28 Ответить
Відсутність двох пальців не завадить працювати навідником, підносити снаряди чи навіть керувати (наприклад) танком.
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28.08.2023 12:03 Ответить
Ну.тоді ампутувати очі
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28.08.2023 16:06 Ответить
Второй раз не надо. Надо отстреливать.
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28.08.2023 11:20 Ответить
низький моральний дух...здаються в полон...по декілька раз...
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28.08.2023 11:20 Ответить
"Рецидивистов" в плен не брать
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28.08.2023 11:21 Ответить
чому ? на одного кацапа поміняють двох наших ! тим більше що це ще ті вояки при першому випадку здаються .
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28.08.2023 11:51 Ответить
Корисні орки-трудяки. Кожною такою ходкою вони звільняють при обміні воїна ЗСУ.
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28.08.2023 11:22 Ответить
І в той же час вони набираються досвіду бойових дій,і до наступної *ходки*він може принести більше шкоди, чим отримаємо за нього.
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28.08.2023 12:04 Ответить
Orcs recycling.
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28.08.2023 11:23 Ответить
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28.08.2023 11:24 Ответить
а отрубить руку перед обменом ? случайно кацап будет только рад
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28.08.2023 11:28 Ответить
пусть многоопытные военнопленные рецидивисты разминируют минные поля гружёнными тачками..
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28.08.2023 11:28 Ответить
Гадаю, вони спеціально повертаються до армії, щоб їх знову взяли в полон. Бо де ще стільки часу вони ніц не робитимуть і задарма тричі на день жерти (і, до речі, жерти непогано!).
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28.08.2023 11:29 Ответить
як круговорот води в природі ... їх треба чіпувати під наркозом ...але чіпи з бюджету відкатаюиь в 500% і виходить що я не правий
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28.08.2023 11:29 Ответить
Уголовників треба відстрілювати одразу ! Це вже не люди !!!
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28.08.2023 11:29 Ответить
якщо сам прийшов в полон то чому б його не обміняти та знову не полонити за тією ж схемою.

а якщо в полон здався після бою а не до то до полону тому ворогу ще дожити треба.
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28.08.2023 11:31 Ответить
******** какой в ***** "фартовый персонаж?!" Убивать нужно если второй раз пришел! какие то странные **** черти, будто в игру играют!
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28.08.2023 11:35 Ответить
Якщо кацап замість воювати здається в полон, то це дуже добре. Якшо він робить це вдруге - це вдвічи добре. Треба всім полоненим розказувати як правильно здаватися і скільки горілки їм буде за передане військове майно.
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28.08.2023 11:36 Ответить
круговорот идиотов в природе
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28.08.2023 11:37 Ответить
ось що цікаво,азовців русня до цього часу не міняє,багато азовців вже вбиті.а україна все міняє якихось "наших хлопців"але нам не кажуть,що це за наші хлопці.де і при яких обставинах вони потрапляли в полон,все покрито таємницею.....
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28.08.2023 11:43 Ответить
Ті ''наші хлопці'' можуть бути цивільними. А кацапи їх можуть пачками набирати
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28.08.2023 11:53 Ответить
Круговерть гівна в природі.
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28.08.2023 11:45 Ответить
гуманність дуже заважає на полі бою..., я так вважаю..., ефективність військового на полі бою полягає в кількості вбитих окупантів та ураженої військової техніки..., гуманізмом нехай займаються діячі оон та церкви...
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28.08.2023 11:47 Ответить
повоюй недельку, потом расскажешь - гуманно мы воюем или нет, дуры кусок.
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28.08.2023 13:52 Ответить
А ми витрачаємо на кожного полоненого рашиста 10 тисяч гривень коштів українських платників податків ,при тому всі знають як рашисти ставлятся до наших полонених , може краще знищувати чим брати в полон.
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28.08.2023 11:48 Ответить
Це нам кажуть,що 10 тис.Якщо у своїх бійців крадуть,то у полонених орків сам бог велів.
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28.08.2023 12:52 Ответить
им условие ставят - или на фронт или к Пригожину
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28.08.2023 11:49 Ответить
З кожним наступним полоном виколювати одне око
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28.08.2023 11:50 Ответить
А якщо третій раз потрапив?
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28.08.2023 12:02 Ответить
Украл, выпил, в тюрьму.... Мобілізуівався, на фронт, полон... рамантіка
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28.08.2023 12:05 Ответить
Ще приходь, і друзів приводь!
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28.08.2023 12:11 Ответить
Тому треба їм праву руку чи ногу відрубати
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28.08.2023 12:13 Ответить
Якщо ЗП йде, то чому не здаватися? Свого роду мандрівники)
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28.08.2023 12:14 Ответить
Це чудово!
1) ці заробітчани ілюструють реальний стан справ на парашці
2) ввести реферальну систему і за 20000 з голови, це чудо завтра у полон взвод приведе Бо ж воно з ними сидить у одній норі і віри йому більше ніж шАйгусуці.
3) своїх Україна вже всіх повернула? "Азовці" всі вже вдома, як найвЯличніший брехав?
Ці рецидивісти надзвичайно корисні ідіоти, більше б таких!
Бо ж з операторами комплексів ППО кадрових проблем у ворога немає, а де взяти лайно у шанці? шАйгу-****, хдє піххота?
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28.08.2023 12:20 Ответить
Гуманність повинна закінчуватись після першого обміну. Як людина віруюча і богобоязнена, я проти вбивства, але відрубати ворогу руку не є заповідним гріхом, тим більше, що це вбивці.
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28.08.2023 12:22 Ответить
Не повинні сидіти полонені в комфортних приміщенняї
12 годин в день роботи по відновленню свого гріха
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28.08.2023 12:33 Ответить
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28.08.2023 13:41 Ответить
А може їх поїть до всрачки, як в тім анекдоті, "відпускають, сто грамів наливають"??
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28.08.2023 12:41 Ответить
Віgpi3amu пальці.
Всі 21.
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28.08.2023 12:54 Ответить
Злые вы все,нет что бы их с миром отпустить на минное поле..
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28.08.2023 12:58 Ответить
у нас так ВОЙНА никогда не закончится !!! пленные ВОЗВРАЩАЮТСЯ после окончания войны !!!это логично !!!! а пока можно их ОКАРМЛЕВАТЬ , угощать СИГАРЕТАМИ , лечить и давать позвонить МАМКЕ пока наши ГНИЮТ в руских застенках и ЯБЛОКА год не видели !!! нах....я соблюдать эти конвенции если их сторона на когвенции ....й ложит !!!!????((((
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28.08.2023 13:18 Ответить
Хоч бери і по одному оку виколюй у рашистів полонених чи пальці куркові на руках підрізати сухожилями.
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28.08.2023 13:37 Ответить
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28.08.2023 13:40 Ответить
Що й треба було довести. Кацап боїться йти воювати туди, де його убють та закатують, а в Україні лафа, вбивай скільки зможеш, здасися в полон, то тебе нагодують та сраку вилижуть. От кацап аж бігом біжить убивати тупих хохлов. З кацапами має бути відповідна поведінка, щоб вони при думці йти воювати в України не пищали від щастя, а сцяли окропом від страху.
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28.08.2023 15:55 Ответить
 
 