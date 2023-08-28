Военнопленные рашисты после обмена снова возвращаются на фронт, где повторно попадают в плен ВСУ, - ГУР МО

Некоторые военнопленные оккупанты, возвращаясь после обмена в РФ, снова шли воевать против Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, какое количество из тех российских военных, которых поменяли на украинских защитников, возвращается на фронт.

"По процентам трудно сказать, но возвращаются, и это не единичные случаи. У нас есть уже те, которые по несколько раз в плен попадали - настолько фартовые персонажи", - сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что это - доказательство гуманности украинской армии, которая не убивала этих оккупантов.

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