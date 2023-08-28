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Военнопленные рашисты после обмена снова возвращаются на фронт, где повторно попадают в плен ВСУ, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Некоторые военнопленные оккупанты, возвращаясь после обмена в РФ, снова шли воевать против Украины.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.
Его спросили, какое количество из тех российских военных, которых поменяли на украинских защитников, возвращается на фронт.
"По процентам трудно сказать, но возвращаются, и это не единичные случаи. У нас есть уже те, которые по несколько раз в плен попадали - настолько фартовые персонажи", - сказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что это - доказательство гуманности украинской армии, которая не убивала этих оккупантов.
Топ комментарии
+31 Vasily Androshchook
показать весь комментарий28.08.2023 11:17
+20 Rostyslav Komarnytsky
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+17 Gary Grant
показать весь комментарий28.08.2023 11:20
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Пожалуйста, подождите...
а якщо в полон здався після бою а не до то до полону тому ворогу ще дожити треба.
Украл, выпил, в тюрьму.... Мобілізуівався, на фронт, полон... рамантіка
1) ці заробітчани ілюструють реальний стан справ на парашці
2) ввести реферальну систему і за 20000 з голови, це чудо завтра у полон взвод приведе Бо ж воно з ними сидить у одній норі і віри йому більше ніж шАйгусуці.
3) своїх Україна вже всіх повернула? "Азовці" всі вже вдома, як найвЯличніший брехав?
Ці рецидивісти надзвичайно корисні ідіоти, більше б таких!
Бо ж з операторами комплексів ППО кадрових проблем у ворога немає, а де взяти лайно у шанці? шАйгу-****, хдє піххота?
12 годин в день роботи по відновленню свого гріха
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