"Вічна Пам’ять": Укрпочта открыла предзаказ на марку ко Дню памяти защитников Украины

28 августа Укрпочта объявила о выпуске марки "Вічна Пам’ять" ко Дню памяти защитников Украины. Марку и конверт можно предварительно заказать онлайн, 29 августа – приобрести в отделениях почты.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Эта неделя особенная, и мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому, уже через несколько дней, наши дети снова пойдут в школу.

Поэтому Укрпочта объявляет о выпуске марки "Вічна Пам'ять", которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти Защитников Украины. Дата, введенная в 2019 году, сегодня приобрела еще более глубокое содержание. Теперь мы чтим память героев, которые ежедневно борются за свободу для всей Украины и наше право на существование, как нации", - говорится в сообщении.

"Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные - дети героев. Если есть наименьшее, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки - мы сделаем именно это. Поэтому 3 гривни с каждого выпуска снова пойдут на добро", - написал Смилянский.

Спецпогашения по всей стране состоятся 29 августа, обязательно учитывая все меры безопасности. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.

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