"Вічна Пам’ять": Укрпочта открыла предзаказ на марку ко Дню памяти защитников Украины
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28 августа Укрпочта объявила о выпуске марки "Вічна Пам’ять" ко Дню памяти защитников Украины. Марку и конверт можно предварительно заказать онлайн, 29 августа – приобрести в отделениях почты.
Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.
"Эта неделя особенная, и мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому, уже через несколько дней, наши дети снова пойдут в школу.
Поэтому Укрпочта объявляет о выпуске марки "Вічна Пам'ять", которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти Защитников Украины. Дата, введенная в 2019 году, сегодня приобрела еще более глубокое содержание. Теперь мы чтим память героев, которые ежедневно борются за свободу для всей Украины и наше право на существование, как нации", - говорится в сообщении.
"Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные - дети героев. Если есть наименьшее, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки - мы сделаем именно это. Поэтому 3 гривни с каждого выпуска снова пойдут на добро", - написал Смилянский.
Спецпогашения по всей стране состоятся 29 августа, обязательно учитывая все меры безопасности. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.
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тому і марки важливі теж як прораганда України.
той, хто не хоче цього розуміти , працюе на московитськихвбивц
Якщо це так переклали з російської "предзаказ", то це склалося з "предварительный заказ", що українською буде "попереднє замовлення". Як з цього зліпили "передзамовлення"? Це вже як у Чехова возниця відповів пасажиру на запитання, - де у воза зад, а де перед: - відповів, що там, де у кобили хвіст, там перед, а де сидить "ваша мілость", - там зад.
Навіщо обов'язково скорочувати на російській манер? Можна ж вжити повністю: "попереднє замовлення", а не робити русизм на кшталт "останівка", чи "зупинівка"! Бо, якщо ліпити скорочення вже ніби правильно, то взагалі вийде "попередзамовлення". Тому не робіть кальку з російського варіанту.