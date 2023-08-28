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"Вічна Пам’ять": Укрпочта открыла предзаказ на марку ко Дню памяти защитников Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

марка,укрпочта

28 августа Укрпочта объявила о выпуске марки "Вічна Пам’ять" ко Дню памяти защитников Украины. Марку и конверт можно предварительно заказать онлайн, 29 августа – приобрести в отделениях почты.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Эта неделя особенная, и мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому, уже через несколько дней, наши дети снова пойдут в школу.

Поэтому Укрпочта объявляет о выпуске марки "Вічна Пам'ять", которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти Защитников Украины. Дата, введенная в 2019 году, сегодня приобрела еще более глубокое содержание. Теперь мы чтим память героев, которые ежедневно борются за свободу для всей Украины и наше право на существование, как нации", - говорится в сообщении.

Вічна Пам’ять: Укрпочта открыла предзаказ на марку ко Дню памяти защитников Украины 01

"Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные - дети героев. Если есть наименьшее, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки - мы сделаем именно это. Поэтому 3 гривни с каждого выпуска снова пойдут на добро", - написал Смилянский.

Спецпогашения по всей стране состоятся 29 августа, обязательно учитывая все меры безопасности. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а уже завтра - приобрести в отделениях Укрпочты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпочта выпускает марку "Україна - Мати" ко Дню Независимости
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За кордоном велика пропаганда кацапів і мала пропаганда українців. Европейці даже не розуміють різницю між країнами. Яка пропаганда раши- ось був ссср , а зараз якісь нацисти в Україні мутять воду. І багато европейців в цю фуйню вірять. Я вже не кажу про країни Афрікі і Азії.

тому і марки важливі теж як прораганда України.

той, хто не хоче цього розуміти , працюе на московитськихвбивц
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28.08.2023 12:11 Ответить
Три гривні на добро. А куди піде решта 72 гривні?
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28.08.2023 11:52 Ответить
На з/п Смілянському.
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28.08.2023 12:36 Ответить
З приводу того скорочення, яке назвали "передзамовлення": - що воно має значити? З яких слів його зліпили?
Якщо це так переклали з російської "предзаказ", то це склалося з "предварительный заказ", що українською буде "попереднє замовлення". Як з цього зліпили "передзамовлення"? Це вже як у Чехова возниця відповів пасажиру на запитання, - де у воза зад, а де перед: - відповів, що там, де у кобили хвіст, там перед, а де сидить "ваша мілость", - там зад.
Навіщо обов'язково скорочувати на російській манер? Можна ж вжити повністю: "попереднє замовлення", а не робити русизм на кшталт "останівка", чи "зупинівка"! Бо, якщо ліпити скорочення вже ніби правильно, то взагалі вийде "попередзамовлення". Тому не робіть кальку з російського варіанту.
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28.08.2023 13:06 Ответить
 
 