По результатам независимого аудита, "Газпром" врал о долгах Молдовы за газ, - Санду

Правительство Молдовы наняло международную компанию, которая провела аудиты и подтвердила, что у страны нет никаких долгов перед "Газпромом", несмотря на заявления российской стороны.

Об этом заявила президента Молдовы Майя Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Молдавские ведомости.

"Это ещё не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов перед "Газпромом" в $800 млн. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. "Давайте быстро подписываете, что вы за 4 года вернёте $800 млн и у вас будет газ". Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам (россияне. – Ред.) сказали: "У вас не будет газа". Никто за 30 лет не пробовал покупать газ в другом месте. Если газ продаёт только монополист, то это не нормально. И они сказали, что мы не сможем за 2 месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны. Я считаю, что мы поступили правильно", - заявила Санду.

Правительство Молдовы выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет.

Отмечается, что крайний срок подачи отчета изначально был установлен к концу марта 2023 года.

"Газпром" выступил против аудита долгов.

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