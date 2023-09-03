РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6351 посетитель онлайн
Новости За рубежом
8 188 48
Газ (10098) Газпром (3166) Молдова (1685) Майя Санду (177)

По результатам независимого аудита, "Газпром" врал о долгах Молдовы за газ, - Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санду

Правительство Молдовы наняло международную компанию, которая провела аудиты и подтвердила, что у страны нет никаких долгов перед "Газпромом", несмотря на заявления российской стороны.

Об этом заявила президента Молдовы Майя Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Молдавские ведомости.

"Это ещё не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов перед "Газпромом" в $800 млн. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. "Давайте быстро подписываете, что вы за 4 года вернёте $800 млн и у вас будет газ". Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам (россияне. – Ред.) сказали: "У вас не будет газа". Никто за 30 лет не пробовал покупать газ в другом месте. Если газ продаёт только монополист, то это не нормально. И они сказали, что мы не сможем за 2 месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны. Я считаю, что мы поступили правильно", - заявила Санду.

Правительство Молдовы выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет.

Отмечается, что крайний срок подачи отчета изначально был установлен к концу марта 2023 года.

"Газпром" выступил против аудита долгов.

Читайте также: Президент Молдовы Санду об обстрелах Одесской области: Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Молодець Санду - печи пекельного
показать весь комментарий
03.09.2023 21:46
+18
хто б сумнівався. а у нас аудіт по електроенергії провести теж пора
показать весь комментарий
03.09.2023 21:34
+12
І Україну і всю центральну Європу. А колись, у 1982-му, мудрі американці закликали ФРН, не сідати на цю голку, санкції вводили проти поставок газаперекачувальних станцій Сіменс і поставок труб великого діаметру.
Розплати прийшла через 40 років.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да только Украину ли держали за жабры почти все годы независимости?
показать весь комментарий
03.09.2023 21:30 Ответить
І Україну і всю центральну Європу. А колись, у 1982-му, мудрі американці закликали ФРН, не сідати на цю голку, санкції вводили проти поставок газаперекачувальних станцій Сіменс і поставок труб великого діаметру.
Розплати прийшла через 40 років.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:39 Ответить
Мабуть поділом усім , у нас був Ющенко з Фірташем та Юля своя Хі-Хі з Хйлом , як Меркель... А США чим кращі - віддали заради наживи на дешевій праці китайцям розвиток , у самих міста промислові вимирають , а на політику взагалі наклали болт - от тепер РАМАСНАМІ буде лидером США а Ілон ради дешевого виробництва Тесли в Китаї продасть демократію Путіну з Трампом
показать весь комментарий
03.09.2023 21:48 Ответить
Тупа ти курка, Тимошенко відібрала в "Газпрому" 95% внутрішнього ринку газу! За що, власне, ***** її і посадило, Янукович тут ні до чого, це шістка.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:59 Ответить
"відібрала" на корить кого, гострий півень?

Жуля ******* бабло на російському газі коли ти ще ссявся під себе! На початок 2000-х спижжене особисто нею оцінювали в 1 мільярд долларів!
показать весь комментарий
03.09.2023 23:26 Ответить
так ти ще й сьогодні для цього зареєструвався? обідно стало за ботоксну бабулю-Жулю?
показать весь комментарий
03.09.2023 23:28 Ответить
куди вдібрала, як відібрала, ще один тЮлькораст із секти вОни.
показать весь комментарий
04.09.2023 07:26 Ответить
капітельманша на цьому наварилась добре
показать весь комментарий
04.09.2023 07:24 Ответить
хто б сумнівався. а у нас аудіт по електроенергії провести теж пора
показать весь комментарий
03.09.2023 21:34 Ответить
Газпрому (усім рузьге) придьотся удовлєтворіться постной *******.
Папрівєтствуєм іх!
показать весь комментарий
03.09.2023 21:35 Ответить
Дуже важко москалям брехати, коли їм шредери з меркелями в цьому не допомагають.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:41 Ответить
у кацапів ще нічого не втрачено. шредери з меркелямі нікуди не ділися. і не тільки в Європі, в США теж все не райдужно.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:56 Ответить
Це стає все токсичнішим, та й бабло на гонорари хвойдам швидко тане.
показать весь комментарий
03.09.2023 22:03 Ответить
дуже повільними темпами це все стає і збільшення токсичності, і танення гонорарів. у України навряд є такий запас часу.
показать весь комментарий
03.09.2023 22:07 Ответить
Не сци - прорвемося.
показать весь комментарий
03.09.2023 22:10 Ответить
ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ ВСІ!! і молдовани також:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
03.09.2023 21:44 Ответить
Молодець Санду - печи пекельного
показать весь комментарий
03.09.2023 21:46 Ответить
Збрехали, нічого собі, от гади...
показать весь комментарий
03.09.2023 21:50 Ответить
Кацапи брехали що і ми у них в боргу.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:51 Ответить
Квартальное дерьмо- учитесь у этой хрупкой женщины как надо отстаивать интересы своей страны.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:59 Ответить
800 тищ обнулили 800 млн
показать весь комментарий
03.09.2023 22:11 Ответить
їх і не було, тому й не було що обнуляти.
показать весь комментарий
04.09.2023 07:34 Ответить
то ти так наприклад про штраф за неправильне паркування скажеш, коли він тобі прийде. а шо на бумашкі є, але в реалі я не визнаю, що він є, платити не буду. ну ти і триндюк.
показать весь комментарий
06.09.2023 22:40 Ответить
само триндюк тупорилий. що раз кацапи сказали, що типа є борг, то треба визнавати і платити? вони не вихнавали, для підтвердження провели аудит, що й довів, ніякого боргу немає, а якщо кацапи щось хочуть, то нехай ідуть в суд. А штрафи за ПДР виписують нге просто так, а якщо проти, тооскаржуй, ти поняття не плутай.
показать весь комментарий
11.09.2023 08:28 Ответить
ти реально дибіл чи тимчасове помутніння маєш? ти триндиш вже другий комент і розказуєш те саме, що і в мене, але біль примітивними словами. яка педкоронована тебе клепала?
показать весь комментарий
12.09.2023 08:52 Ответить
просто ти собі взяв нік, що дуже яскраво тебе характеризує, тобото ти д...б, але вважаєш такими інших.
показать весь комментарий
12.09.2023 09:04 Ответить
просто ти пишеш саме такі відповіді, як українські педкороновані хабалки, продуктом яких ти є, і тому як раз у тебе цей ефект профана.
показать весь комментарий
14.09.2023 08:33 Ответить
особо обдарованому тобі ще раз: хто каже, що є борг? кацапи. щоб їм відмовити, провели перевірку, чи є він той борг. це як ти приходиш до лікаря і кажеш, що в тебе корона, а лікар каже ок чи робить тест?
показать весь комментарий
14.09.2023 08:49 Ответить
але ти тупе, ти навчися формулювати думки і вивчи значення слів щоб правильно їх застосовувати. Бо навіть з твого прикладу про лікаря і діагноз, то тест не обнуляє висновок лікаря, а спростовує, так само як висновок аудиторів не обнулив борг, бо обнулити це визнавати факт, що він був, але потім його простили чи погасили, це буде обнулити, а факт існування боргу спростували.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:17 Ответить
і наприклад, які слова ти не окучило? ти насрало загальними фразами. докажи свої висєри.
показать весь комментарий
14.09.2023 21:39 Ответить
і щоб це все зробити, витратили на працю аудиторів сікоко? ой ти і ******
показать весь комментарий
14.09.2023 21:40 Ответить
я вже давно знаю, що ти д...б, не треба мені нових доказів.
показать весь комментарий
14.09.2023 22:24 Ответить
чесно? насрать на твої знання, які ти собі приписуєш. краще за тебе говорять твої коменти. а коменти чітко показують, що ти між рядків читати не вмієш і регуєш за принципом "дивлюсь у книгу - бачу дулю"
показать весь комментарий
14.09.2023 22:46 Ответить
я вкурсі, що ти д..б, переконав безповоротно,
показать весь комментарий
15.09.2023 06:36 Ответить
попка-дурак голос!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:40 Ответить
Щось подібне було і у нас, за часів Кучми, коли за "борги" повіддавалм всі бомбардувальники Ту-160, Ту-22, Ту- 95, краще б їх спалили...
показать весь комментарий
03.09.2023 22:13 Ответить
на брухт розібрали, хлч гроші
показать весь комментарий
04.09.2023 07:35 Ответить
цікаво що цей аудит мав початися в березні 2022, але після повномасштабного вторгнення в Україну всі аудітори відмовились і потікали з Молдови...а повернулись і провели аудіт коли стало очевидно що Київ не впав "за три дня". Газпром був проти, але керівництво Молдови поставило питання руба: або аудит, або боргів нема...
показать весь комментарий
03.09.2023 22:37 Ответить
як і бреше вся кацапія... це кремлівський почерк і їх методи - шантаж, брехня, погрози, шахрайство, підкуп, розбій...
показать весь комментарий
03.09.2023 22:52 Ответить
смотри как у тебя пукан рвануло, чучело лишнехромосомное! просто сиди на бутылке молча!
показать весь комментарий
03.09.2023 23:33 Ответить
Тільки молоді віком політики можуть змінити вектор у всій Європі. Ті за віком, хто якимось чином застав навіть постсовок, вони є все рівно під враженням цієї надто великої, по розміру, держави. Вони її бояться. Росія користується цим зовнішнім враженням. Консерви в європейських країнах озвучують регулярні страшилки. Бюргери і інші рантьє миттєво сруться в штанці. Ціль досягнута. Як мінімум, короткострокова.
показать весь комментарий
03.09.2023 23:13 Ответить
"Газпром" выступил против аудита долгов.
---------------------------
Кто бы сомневался... Бандюги с большой дороги! 🤬
показать весь комментарий
04.09.2023 00:04 Ответить
Вся политика (ссср) и россий построена на лжи, обмане и воровстве и нетолько свойх граждан но и мировое общественность вводят за нос . Обманывают на газе на качестве нефти ,для этого продают за пол цены. Обманывают на поставках вооружениях в Индию.Недаром в Индий российские самолеты назывют "проклятые балалайки " или "доделай сам балалайку". Если "все по плану " значит дела очень плохи .Допотопные бомбардировчики обкладывают старыми покрышками против дронов ,но все по плану ...... значит нет пво в Энгельсе,и нетолько в Энгельсе и под Мурманском и под Ленинградом , и под Москвой.
показать весь комментарий
04.09.2023 02:51 Ответить
кацапы - рак планеты
показать весь комментарий
04.09.2023 05:16 Ответить
китайці не кращі, а ще таліби, хезбола ...
показать весь комментарий
04.09.2023 07:38 Ответить
Так само як, здається, в 2008-му пи%дів про незаконний відбір Україною з труби газу. Що пізніше було так само спростовано незалежним аудитом на наших транзитних станціях. А на кацапських - ніяких аудитів не проводилося. Бо кацапи комісарів не пустили.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:08 Ответить
 
 