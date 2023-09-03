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Генштаб ВС (4296) обстрел (20216)

В течение суток россияне нанесли 1 ракетный и 39 авиационных ударов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 3 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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39 авіаційних ударів Рашиських..... скорійше б вже Ф16 надійшли до України.
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03.09.2023 23:10 Ответить
1 до 4 співвідношення у застосуванні авіації,
при цьому ми ще не знаємо задіяної кількості, нелегко нашим хлопцям....
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04.09.2023 06:18 Ответить
 
 